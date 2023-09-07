Почему петухи не глохнут от собственных криков

Крик петуха в полтора раза превышает допустимый предел. Однако почему птица не глохнет?
Все мы знаем, как долго, сильно и навязчиво по утрам может кричать петух. Делает он это не со зла: кукареканье помогает птице обозначить свою территорию и заявить всем: «Я тут самый главный!». Но ведь крики пернатых и правда очень громкие, так почему петушки не глохнут от самих себя?
Оказывается, природа придумала для пернатых натуральные беруши! Причём не простые, а с особым механизмом блокировки звука именно во время кукареканья. Но прежде чем мы разберёмся, как они работают, давайте выясним: а как вообще слышат уши птиц?
Снаружи ухо у птиц прикрыто перьями. Кажется, что у них ушей нет вовсе. Но перья никак не мешают слышать. Более того: слуховой проход у пернатых шире, объёмнее и рельефнее, чем у млекопитающих такого же размера.
Кстати, куры — одни из немногих птиц, у которых есть мочка уха. Они бывают белыми и красными.
Принцип работы птичьего уха мало отличается от работы уха человеческого. Звуковые колебания попадают из барабанной перепонки во внутреннее ухо. Там эти колебания воспринимаются волосковыми клетками. Изгибаясь под воздействием звука, клетки переводят волну в электрический импульс и отправляют их в мозг. Как на фортепиано: нажимаешь клавишу — слышишь ноту.
Так вот, под воздействием очень громких звуков волосковые клетки изгибаются слишком сильно и повреждаются. Также, как если бы вы со всей дури прошлись кулаком по бабушкиному пианино. Для того чтобы навредить волосковым клеткам, достаточно громкости 85 дБ. А петухи разных пород кричат в диапазоне 90-140 дБ. От такого и оглохнуть можно! Но пернатые не глохнут. И вот почему.
Оказывается, в строении уха петухов есть ещё одна хитрость — маленький кусочек мягких тканей. Он-то и выполняет роль берушей. Отросток расположен прямо возле барабанной перепонки: когда птица открывает клюв, ткань прикрывает перепонку наполовину. Стоит же петуху запрокинуть голову для крика — эта ткань сразу же закрывает барабанную перепонку полностью. Так что своего крика петухи попросту не слышат. Зато остальные слушают их песни и страдают!
Источник:
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Почему у петухов нету рук ? - Потому что у кур нет грудей.