Почему петухи не глохнут от собственных криков

Все мы знаем, как долго, сильно и навязчиво по утрам может кричать петух. Делает он это не со зла: кукареканье помогает птице обозначить свою территорию и заявить всем: «Я тут самый главный!». Но ведь крики пернатых и правда очень громкие, так почему петушки не глохнут от самих себя?

Оказывается, природа придумала для пернатых натуральные беруши! Причём не простые, а с особым механизмом блокировки звука именно во время кукареканья. Но прежде чем мы разберёмся, как они работают, давайте выясним: а как вообще слышат уши птиц?