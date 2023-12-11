Чёрный какаду: пернатый создаёт свои собственные "барабанные партии"

Чёрные, или пальмовые какаду, — довольно крупные птицы из семейства какаду. Их самцы создают музыкальные инструменты и умеют чувствовать ритм.
От всех остальных одноимённых пташек их отличает солидный чёрный окрас, роскошный ирокез из перьев на голове, красные щеки и огромный мощный клюв. Попугаев весом в 1.2 кг и почти с метровым размахом крыльев хорошо видно издалека. А ещё лучше — слышно. Обычно они не собираются большими стаями как другие виды попугаев, но даже маленькую группу из 5-6 птиц вы точно не пропустите.
Всё потому, что наши пернатые герои славятся своими не самыми приятными и при этом очень громкими криками. Вопят они по всяким разным поводам, а иногда и просто так, потому что могут. В Австралии к этому все привыкли, однако гала-концерт длится с августа по январь, когда у чёрных какаду начинается брачный сезон. Тогда и без того брутальные чёрные птахи расправляют свои ирокезы и превращаются в настоящих рокеров-барабанщиков!
Для начала шоу каждый самец находит подходящее дупло в дереве, что станет сценой и семейным очагом на долгие годы вперёд. Для этого дупло должно быть как минимум метр в глубину и полметра в диаметре — какаду всё ж таки не воробьи. После этого начинается подготовительная часть: пернатый мастерит музыкальный инструмент! Попуг откусывает палочку или большой стручок с семенами от какого-нибудь куста и мощным клювом придаёт нужную форму и длину. Причём каждый птиц делает всё по-своему.
А когда все приготовления завершены, грянет концерт! Какаду берут инструменты поудобнее и со всей дури стучат по дереву, да так, что слышно их на 100 метров вокруг! И вот что примечательно: все самцы стучат в своём стиле, и никто с него не сбивается. Более того, по наблюдениям учёных, птицы могут даже создавать и запоминать свои собственные эксклюзивные барабанные партии, а затем вновь и вновь исполнять одни и те же биты. Это поведение просто удивительно, ведь оно подтверждает, что чёрные какаду обладают чувством ритма и у них есть своя собственная «музыка».
Человеку сей процесс творения искусства может показаться слишком простым, однако для животного и птичьего мира это как полёт в космос. Почему? Да потому, что использование самодельных инструментов даже для добычи еды, мягко говоря, не распространено в дикой природе. А тут нонсенс — пернатые стругают палочки и делают музыку ради привлечения дам! Неужели нельзя было оставить привычные птичьи брачные привычки вроде кульбитов в воздухе и демонстрации красивых пёрышек?
Можно, но, видимо, эволюция решила, что барабанить намного эффективнее. Особенно, когда скорость размножения твоего вида предельно низкая, а самка может отложить всего одно яйцо раз в два года — тут и споёшь, и спляшешь чтобы хоть когда-нибудь отцом стать! По различным данным, чёрные какаду достигают половой зрелости не то в 8, не то в 30 лет. Разбег очень большой, поскольку многолетних наблюдений за птицами велось не так много. Да и не живут профессиональные орнитологи так долго: говорят, пернатые в неволе доживают до 90 лет!
Родительские заботы начинаются после откладки единственного яйца. Инкубация длится 5 недель. Птенцы вылупляются голенькими и абсолютно беспомощными. Поэтому следующие 3 с лишним месяца пернатые мама-папа будут обеспечивать малыша всем необходимым. После выхода из гнезда молодой попуг научится отыскивать съедобные орехи, семена, фрукты и раскусывать твёрдую скорлупу мощным клювом. Времени на то, чтобы познать все премудрости жизни, у него будет целый год — птенец останется на территории родителей до начала следующего сезона размножения.
Для комфортного проживания чёрным какаду нужен лес. Но поскольку в последнее время деревья в Австралии исчезают быстрее, чем появляются, птицы учатся приспосабливаться к жизни рядом с человеком. Дикие попугаи вообще очень смелые: они рискуют наведываться в кормушки и имеют наглость брать еду напрямую от человека!
Благодаря своему характеру и необычной внешности люди часто заводят какаду в качестве домашнего любимца. Дело это непростое, ведь птички очень требовательны к питанию и условиям содержания. Но если вам удастся сделать всё идеально, пернатые барабанщики могут научиться говорить и вполне сносно коммуницировать с человеком.
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