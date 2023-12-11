Чёрный какаду: пернатый создаёт свои собственные "барабанные партии"

А когда все приготовления завершены, грянет концерт! Какаду берут инструменты поудобнее и со всей дури стучат по дереву, да так, что слышно их на 100 метров вокруг! И вот что примечательно: все самцы стучат в своём стиле, и никто с него не сбивается. Более того, по наблюдениям учёных, птицы могут даже создавать и запоминать свои собственные эксклюзивные барабанные партии, а затем вновь и вновь исполнять одни и те же биты. Это поведение просто удивительно, ведь оно подтверждает, что чёрные какаду обладают чувством ритма и у них есть своя собственная «музыка».