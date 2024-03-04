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Подростки избили мужчину в столичном метро и поплатились

Подростки избили мужчину в столичном метро и поплатились

Автор:
04 марта 2024 18:17
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Метро   Москва   СК   избиение   подростки   уголовное дело   хулиганство   
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17-летним недорослям светит до 5 лет колонии.

Несколько подростков напали и жестоко избили мужчину на станции московского метро "Ховрино". Опубликованным в сети фрагментом инцидента, в котором молодой человек ногами пинает взрослого мужчину, обратил внимание столичный СК и усмотрел в нём признаки преступления, предусмотренного уголовной статьёй о хулиганстве.

В пресс-службе Следственного комитета сообщают, что подростки избили мужчину "беспричинно". По данным некоторых СМИ, пострадавший случайно задел одного из агрессивных подростков плечом. Это привело к словесному конфликту, который быстро перерос в потасовку.


Сотрудники СК уже установили личности двух молодых людей, участвовавших в избиении. Это 17-летние москвичи. В скором времени за ними приедут и доставят в в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. По статье "Хулиганство" (ст. 213 УК РФ) обоим грозит до 5 лет колонии.

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Метки: Видео   Метро   Москва   СК   избиение   подростки   уголовное дело   хулиганство   
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14  комментариев
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14k
Владимир Час назад
Животные
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392k
Алексей 19 секунд назад
обоим грозит до 5 лет колонии....

главное из этого предложения убрать - грозит до
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13k
butata 5 минут назад
Интересно, с чего началось?
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7k
alex 24 минуты назад
3.14дары малолетние
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5k
Двестиграмм Полчаса назад
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11k
Billi_Bons 53 минуты назад
И снова личинки «ценных специалистов» отличились?
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20k
Саш 57 минут назад
Совсем шпана края потеряла (ещё и под камерами, в общ. месте). Во избежание эпидемии среди малолетних дебилов срочно подлежат гос. экзекуции по полной и по max, и показательно по всем утюгам!!!
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20k
Bill Час назад
Мне кажется, пацан кричит "я - украинец, вот так, понял"
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140k
parallax Час назад
Хулиганство это когда лампочку в подъезде разбил или мусор в урне поджёг. Здесь нанесение телесных повреждений, которые скорее всего не останутся без последствий для здоровья пострадавшего.
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78k
Viktor Час назад
Тут уже не хулиганство, тут уже покушение!
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