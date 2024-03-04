Подростки избили мужчину в столичном метро и поплатились

17-летним недорослям светит до 5 лет колонии.
Несколько подростков напали и жестоко избили мужчину на станции московского метро "Ховрино". Опубликованным в сети фрагментом инцидента, в котором молодой человек ногами пинает взрослого мужчину, обратил внимание столичный СК и усмотрел в нём признаки преступления, предусмотренного уголовной статьёй о хулиганстве.
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В пресс-службе Следственного комитета сообщают, что подростки избили мужчину "беспричинно". По данным некоторых СМИ, пострадавший случайно задел одного из агрессивных подростков плечом. Это привело к словесному конфликту, который быстро перерос в потасовку.
Сотрудники СК уже установили личности двух молодых людей, участвовавших в избиении. Это 17-летние москвичи. В скором времени за ними приедут и доставят в в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. По статье "Хулиганство" (ст. 213 УК РФ) обоим грозит до 5 лет колонии.
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