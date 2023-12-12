Гигантский кашалот застрял на мелководье в Австралии

Удивительный момент: посетители пляжа Лейтон в австралийском Перте увидели прямо у берега кашалота. Самые любопытные подплыли к нему, несмотря на то, что это могло быть небезопасно.
Но кто упустил бы такую возможность?
По словам морского биолога Натали Синклер, ситуация только внешней выглядит безобидной. В действительно поведение кашалота сигнализирует о том, что огромное животное устало, дезориентировано и ищет место для отдыха. Людям лучше оставить его в покое и не подплывать близко: это может быть опасно как для животного, так и для самих людей.
За последние два дня кит дважды выходил на берег, последний раз — на пляже военно-морского мемориального парка Рокингем. По словам властей, животное длиной более 15 метров и весом более 30 тонн, возможно, искало место для отдыха.
Руководитель Департамента биоразнообразия, охраны природы и аттракционов (DBCA) прибрежного района Суон Марк Кагли (Mark Cugley) сказал, что, возможно, этого кита придется подвергнуть эвтаназии, потому что он не может выбраться с песчаной отмели и уйти обратно на глубину.
«Я не уверен, что он сам сможет уйти с мелководья. И он явно в течение последних двух дней искал место, где можно отдохнуть. Именно этим он сейчас и занимается на этой песчаной отмели», — сказал он.
Департамент также предупредил пловцов, что кит может привлечь акул.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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