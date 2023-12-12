Гигантский кашалот застрял на мелководье в Австралии

По словам морского биолога Натали Синклер, ситуация только внешней выглядит безобидной. В действительно поведение кашалота сигнализирует о том, что огромное животное устало, дезориентировано и ищет место для отдыха. Людям лучше оставить его в покое и не подплывать близко: это может быть опасно как для животного, так и для самих людей.

За последние два дня кит дважды выходил на берег, последний раз — на пляже военно-морского мемориального парка Рокингем. По словам властей, животное длиной более 15 метров и весом более 30 тонн, возможно, искало место для отдыха.