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Гигантский кашалот застрял на мелководье в Австралии

Гигантский кашалот застрял на мелководье в Австралии

Автор:
12 декабря 2023 15:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Австралия   видео с животными   животные   интересное видео с животными   кашалот   кит   на пляже   поведение животных   
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Удивительный момент: посетители пляжа Лейтон в австралийском Перте увидели прямо у берега кашалота. Самые любопытные подплыли к нему, несмотря на то, что это могло быть небезопасно.


Но кто упустил бы такую возможность?



По словам морского биолога Натали Синклер, ситуация только внешней выглядит безобидной. В действительно поведение кашалота сигнализирует о том, что огромное животное устало, дезориентировано и ищет место для отдыха. Людям лучше оставить его в покое и не подплывать близко: это может быть опасно как для животного, так и для самих людей.


За последние два дня кит дважды выходил на берег, последний раз — на пляже военно-морского мемориального парка Рокингем. По словам властей, животное длиной более 15 метров и весом более 30 тонн, возможно, искало место для отдыха.


Руководитель Департамента биоразнообразия, охраны природы и аттракционов (DBCA) прибрежного района Суон Марк Кагли (Mark Cugley) сказал, что, возможно, этого кита придется подвергнуть эвтаназии, потому что он не может выбраться с песчаной отмели и уйти обратно на глубину.


«Я не уверен, что он сам сможет уйти с мелководья. И он явно в течение последних двух дней искал место, где можно отдохнуть. Именно этим он сейчас и занимается на этой песчаной отмели», — сказал он.


Департамент также предупредил пловцов, что кит может привлечь акул.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Австралия   видео с животными   животные   интересное видео с животными   кашалот   кит   на пляже   поведение животных   
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1  комментарий
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sos1960sos 11 минут назад
За последние два дня кит дважды выходил на берег...
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