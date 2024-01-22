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Ученые закачали цемент в заброшенный муравейник и обнаружили подземный мегаполис

Ученые закачали цемент в заброшенный муравейник и обнаружили подземный мегаполис

Автор:
22 января 2024 15:26
Сообщество : Факты
Метки: животные   жизнь муравьев   муравейник   муравьи   ну и ну   подземный город   удивительно   шокирующее видео   
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Муравьи невероятно умны, вооружены суперсилой и потрясающими навыками командной работы. Никто из их собратьев-насекомых не может с ними сравниться. Стоит ли удивляться тому, что армия муравьев сумела построить под землёй целый мегаполис?


Посмотрите это видео. Оно может вас изрядно удивить.


Ученые обнаружили сложную подземную сеть, созданную муравьями. Для этого в заброшенный муравейник в течение трех дней закачали около десяти тонн цемента. Эксперимент проводился в Бразилии.



Команда специалистов под руководством профессора Луиса Форги была поражена сложностью «города-государства», в котором есть подземные магистрали, соединяющие основные камеры колонии.



Ученые обнаружили, что сообщество муравьев, прозванное «суперорганизмом» благодаря их искусной координации друг с другом, создало свой собственный мегаполис в восьми метрах под землей.


Названная «муравьиным эквивалентом Великой китайской стены», эта сложная сеть включала в себя основные маршруты, боковые дороги и короткие пути, по которым муравьи могли передвигаться.



Честно говоря, людям есть чему поучиться у муравьев в плане командной работы.


Это потрясающее открытие было запечатлено в документальном фильме «Муравьи! Тайная сила природы», в котором речь идет о том, что муравьи обладают гораздо большими возможностями, чем можно было бы предположить.


Рассказчик объясняет: «Тропинки разветвляются и ведут к многочисленным грибным садам и мусорным ямам. Туннели спроектированы так, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и кратчайшие пути передвижения. Все выглядит так, будто спроектировано архитектором, но это, конечно, не так. Этот колоссальный и сложный город был создан коллективной волей муравьиной колонии — суперорганизма».



Сооружение занимает огромную площадь в 50 квадратных метров и уходит на восемь метров вглубь Земли. Это означает, что муравьиная колония переместила 40 тонн грунта, чтобы создать свой подземный дом.


Рассказчик продолжает: «Миллиарды муравьиных грузов почвы были доставлены на поверхность, каждый груз весил в четыре раза больше, чем рабочий. В переводе на человеческий язык, почва была поднята на поверхность на один километр».


Эти удивительные насекомые могут переносить груз, в 10-50 раз превышающий их собственный вес.

Муравьи и впрямь могут посрамить многих физкультурников — тем более что шейный сустав полевого муравья может выдерживать давление, в 5 000 раз превышающее его собственный вес. Эти маленькие трудяги — механические системы, поражающие воображение.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   жизнь муравьев   муравейник   муравьи   ну и ну   подземный город   удивительно   шокирующее видео   
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4  комментария
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6k
Евгений Д Полчаса назад
Ну и какого хера эти любопытные горе-исследователи угробили муравьиный дом !!!
И муравьев тоже угробили скорее всего.
Жили себе среди песков не трогали людей.
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20k
anpetrof 21 минуту назад
Замучались, наверное, откапывать
...
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5k
Харон 22 минуты назад
Как они 10 тонн порошка закачали под землю????
Может не цемента, а цементного раствора, бетона? Или я чего-то не понимаю?
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