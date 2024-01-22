Ученые закачали цемент в заброшенный муравейник и обнаружили подземный мегаполис

Муравьи невероятно умны, вооружены суперсилой и потрясающими навыками командной работы. Никто из их собратьев-насекомых не может с ними сравниться. Стоит ли удивляться тому, что армия муравьев сумела построить под землёй целый мегаполис?
Посмотрите это видео. Оно может вас изрядно удивить.
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Ученые обнаружили сложную подземную сеть, созданную муравьями. Для этого в заброшенный муравейник в течение трех дней закачали около десяти тонн цемента. Эксперимент проводился в Бразилии.
Команда специалистов под руководством профессора Луиса Форги была поражена сложностью «города-государства», в котором есть подземные магистрали, соединяющие основные камеры колонии.
Ученые обнаружили, что сообщество муравьев, прозванное «суперорганизмом» благодаря их искусной координации друг с другом, создало свой собственный мегаполис в восьми метрах под землей.
Названная «муравьиным эквивалентом Великой китайской стены», эта сложная сеть включала в себя основные маршруты, боковые дороги и короткие пути, по которым муравьи могли передвигаться.
Честно говоря, людям есть чему поучиться у муравьев в плане командной работы.
Это потрясающее открытие было запечатлено в документальном фильме «Муравьи! Тайная сила природы», в котором речь идет о том, что муравьи обладают гораздо большими возможностями, чем можно было бы предположить.
Рассказчик объясняет: «Тропинки разветвляются и ведут к многочисленным грибным садам и мусорным ямам. Туннели спроектированы так, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и кратчайшие пути передвижения. Все выглядит так, будто спроектировано архитектором, но это, конечно, не так. Этот колоссальный и сложный город был создан коллективной волей муравьиной колонии — суперорганизма».
Сооружение занимает огромную площадь в 50 квадратных метров и уходит на восемь метров вглубь Земли. Это означает, что муравьиная колония переместила 40 тонн грунта, чтобы создать свой подземный дом.
Рассказчик продолжает: «Миллиарды муравьиных грузов почвы были доставлены на поверхность, каждый груз весил в четыре раза больше, чем рабочий. В переводе на человеческий язык, почва была поднята на поверхность на один километр».
Эти удивительные насекомые могут переносить груз, в 10-50 раз превышающий их собственный вес.
Муравьи и впрямь могут посрамить многих физкультурников — тем более что шейный сустав полевого муравья может выдерживать давление, в 5 000 раз превышающее его собственный вес. Эти маленькие трудяги — механические системы, поражающие воображение.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И муравьев тоже угробили скорее всего.
Жили себе среди песков не трогали людей.
Может не цемента, а цементного раствора, бетона? Или я чего-то не понимаю?