Ученые закачали цемент в заброшенный муравейник и обнаружили подземный мегаполис

Сооружение занимает огромную площадь в 50 квадратных метров и уходит на восемь метров вглубь Земли. Это означает, что муравьиная колония переместила 40 тонн грунта, чтобы создать свой подземный дом.

Рассказчик продолжает: «Миллиарды муравьиных грузов почвы были доставлены на поверхность, каждый груз весил в четыре раза больше, чем рабочий. В переводе на человеческий язык, почва была поднята на поверхность на один километр».

Эти удивительные насекомые могут переносить груз, в 10-50 раз превышающий их собственный вес.

Муравьи и впрямь могут посрамить многих физкультурников — тем более что шейный сустав полевого муравья может выдерживать давление, в 5 000 раз превышающее его собственный вес. Эти маленькие трудяги — механические системы, поражающие воображение.