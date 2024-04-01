Парочка кровожадных питбулей раздербанила автомобиль, пытаясь добраться до кошки

В двух словах: два питбуля подрали и погрызли внедорожник Honda, пытаясь выцарапать кошку, которая спряталась в моторном отсеке.

Поскольку дело происходило в три часа ночи, происходившее не заметил никто, кроме камеры видеонаблюдения. Хозяйка машины спала у себя дома. Она проснулась от шума, но к тому моменту ущерб автомобилю был нанесен уже очень значительный.