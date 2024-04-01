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Парочка кровожадных питбулей раздербанила автомобиль, пытаясь добраться до кошки

Парочка кровожадных питбулей раздербанила автомобиль, пытаясь добраться до кошки

Автор:
01 апреля 2024 14:19
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Вот это ДА   жизнь в сша   инцидент   ну и ну   питбули   питбультерьеры   происшествие   шокирующее видео   
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В американском городе Джексонвилл (штат Флорида) недавно произошел неприятный инцидент. В принципе, такое могло бы случиться где угодно, где живут нерадивые владельцы сильных и достаточно агрессивных собак, которые не следят за своими питомцами и позволяют им свободно гулять по ночам.


В двух словах: два питбуля подрали и погрызли внедорожник Honda, пытаясь выцарапать кошку, которая спряталась в моторном отсеке.


Поскольку дело происходило в три часа ночи, происходившее не заметил никто, кроме камеры видеонаблюдения. Хозяйка машины спала у себя дома. Она проснулась от шума, но к тому моменту ущерб автомобилю был нанесен уже очень значительный.



В беседе с телеканалом Fox 8 Live Кристи Барр, владелица автомобиля, рассказала, что ущерб, нанесенный четвероногими преступниками, оценивается минимум в 3 000 долларов.


«Я подумала, что кто-то взял пистолет и выстрелил в мою машину», — говорит Барр.


Она добавила, что полиция и страховая поначалу тоже решили, что это явно дело человеческих рук — и только после того, как она попросила их изучить видео с камер видеонаблюдения рядом с домом, ситуация полностью разъяснилась.


По ее словам, кошка, принадлежащая соседу, не пострадала. И это хорошая новость.

А вот собак до сих пор не нашли, равно как не определили и кто их хозяин. И это новость плохая.


Так что основной вопрос один: кто выпустил этих собак.


Запись начинается с того, что соседская кошка сидит на тротуаре рядом с водительской стороной автомобиля, а затем, похоже, замечает собак. За несколько секунд до появления собак в поле зрения камеры кошка прыгает за моторный отсек внедорожника Honda — и собаки тут же начинают пытаться ее оттуда достать. Это у них не получается, зато получается серьезно повредить машине. Потом собаки просто уходят.


По словам Барнс, это был лучший сценарий — ведь кошке удалось выжить.


Она и другие жители дома выразили обеспокоенность по поводу своей безопасности, ссылаясь на то, что городские власти до сих пор не предоставили информацию о собаках, которые все еще находятся на свободе.


Что касается ее машины, то она получила временную замену от страховой компании, которая зафиксировала повреждения, нанесенные собаками, прежде чем отбуксировать ее.


«Никто не верил, что это были собаки, пока не увидел видео, — говорит она. — Мы с соседями беспокоимся. Если эти собаки могут сделать такое с металлом, они разорвут и человека».


Во время беседы с тележурналистами женщина обратилась к владельцам животных: «Вы должны заботиться о них. Не позволяйте им бегать по улицам среди ночи».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   жизнь в сша   инцидент   ну и ну   питбули   питбультерьеры   происшествие   шокирующее видео   
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95k
Херанука Паибалу 2 часа назад
Когда я начинал службу участковым на Пашковке в Краснодарев 90-х, меня трижды кусали бродячие собаки ( ставил уколы )
Полудикие, стаей, ничего не боятся, а стрелять НЕЛЬЗЯ
Некоторые были с ошейником
Т.н. "ночной выгул" дворовых псов
Посоветовался со "старшими опытными товарищами"
Покормил "у мусорных баков"
.
Больше жалоб от жителей вверенного района на бродячих агрессивных собак не поступало
в больницы с укусами жители моего района не обращались
проблема решается
было бы желание
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14k
Minos 41 минуту назад
У меня машина стояла во дворе, говнопсины погнались за кошкой , которая запрыгнула на крышу моей машины, а эти псины пытались до нее добраться, повредив ЛКП и фары с двух сторон своими лапами и когтями на них. В итоге кот свалил, а машину теперь полировка не спасет.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1763 поста (1678 в горячем)

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