Занятные факты о фильме "Охотники за привидениями"

Фотографии со съёмок и интересные факты о любимой многими фантастической комедии "Охотники за привидениями".
Фильм "Охотники за привидениями" стал главным летним хитом 1984 года, собрав невероятную по тем временам кассу.
1. Сценарий к фильму написали Дэн Эйкройд и Гарольд Рамис, которые в итоге исполнили главные роли Рэя и Игона.
2. Кстати, идея охотников за привидениями берет свое начало еще с середины 70-х годов. В то время Дэн Эйкройд написал сценарий про неких борцов с нечистью. Правда, его сценарий был выдержан в довольно жестком и серьезном стиле, да и действие предполагаемого фильма должны были развиваться в будущем, да еще и на разных планетах. Но в каждой студии Дэну отказывали в экранизации его сценария, поэтому он был отложен в долгий ящик.
Но когда режиссер Айван Райтман пригласил Эйкройда в свой фильм "Путеводитель по галактике", Дэн решил показать ему свою рукопись. Райтман счел задумку весьма интересной, но согласился на экранизацию в случае переработки сценария. Фильм должен был быть перенесен в наше время и выполнен в комедийном ключе с элементами фантастики. Главное, что нужно было оставить, это команду борцов с нечистью и, собственно, саму нечисть.
Для переработки сценария в помощь Дэну дали Гарольд Рамиса. И вдвоем они полностью переработали сценарий, который в итоге и был экранизирован. А сценаристы даже сыграли главные роли.
3. Трудно представить кого-то в роли доктора Питера Вэнкмана кроме Билла Мюррея, а ведь он далеко не сразу получил эту роль. Изначально, Дэн Эйкройд хотел взять на роль Питера своего друга Джона Белуши (старшего брата Джеймса Белуши), с которым они вместе играли в фильме "Братья Блюз". Но в 1982 году Белуши умер, поэтому пришлось подбирать другого актера на эту роль.
Эту роль предлагали таким актерам как Чеви Чейз, Стив Гуттенберг и даже Майклу Китону, но никто из них не согласился. И только после этого роль предложили Биллу Мюррею.
4. Роль Луиса Тулли изначально была прописана для Джона Кенди, но тот отказался. Тогда роль предложили Рику Моранису, который и взял на себя эту роль.
5. А вот Сигурни Уивер изначально хотела заполучить роль Даны, так как ей хотелось сняться в комедии, чтобы показать, что она является разноплановой актрисой. Поэтому, когда она пришла на прослушивание, то сразу начала вести себя как пес, бегая на четвереньках и рыча на режиссера. Тому понравилась тактика актрисы и он взял ее на эту роль.
6. Зефирный человек на самом деле был переодетым в огнеупорный костюм каскадером. А вот в качестве зефира, который разлетался по всему району, использовалась пена для бритья. Именно в ней были обмазаны герои фильма.
7. Что касается пены для бритья, то по изначальной задумке на актера Уильяма Атертона, который сыграл вредного чиновника, должны были вылить 35 кг фальшивого зефира. Но тот отказался от такого веса, несмотря на то, что его заверяли в том, что пена для бритья очень легкая.
И чтобы доказать ему, что всё будет в порядке, то эти самые 35 кг пены вылили на каскадера, которого чуть не впечатало в землю от такого количества вылитой пены. Тогда киноделы решили все же уменьшить количество фальшивого зефира.
8. Изначально, автомобиль охотников должен был быть черным. Но потом киноделы решили перекрасить его в белый цвет, понимая, что основные сцены будут сняты в темное время суток.
9. Фильм "Охотники за привидениями" оказался настолько успешным, что за короткий срок отбил бюджет фильма и получил большую прибыль. При бюджете в 30 миллионов долларов (довольно большой на то время бюджет) фильм заработал 282 миллиона долларов, не считая вырученных денег с продажи сопутствующей продукции, видеокассет и т.д.
На протяжение 6 лет фильм держал первой место в списке самых кассовых комедий, пока не вышел фильм "Один дома".
10. 5 лет спустя свет увидело продолжение фильма с тем же актерским составом. Фильм был менее успешным, но все равно собрал внушительную кассу. При бюджете в 37 миллионов долларов фильм заработал 215 миллионов.
В начале 90-х планировалось даже снять третью часть фильма, но из-за крупной ссоры Билла Мюррея и Гарольда Рамиса, об этой идее пришлось забыть, так как Мюррей наотрез отказался сниматься где-либо вместе с Рамисом.
Лишь в 2021 году оригинальная команда собралась снова вместе в фильме "Охотники за привидениями. Наследники". Правда, на тот момент Гарольда Рамиса уже не было в живых, поэтому для фильма его "оживили" с помощью компьютерных технологий.
11. Билл Мюррей довольно часто отходил от сценария, поэтому многие диалоги в фильме являются его импровизацией.
12. Четвертый охотник Уинстон должен был появиться в фильме гораздо раньше, и у него должна была быть довольно таки весомая роль, так как этого персонажа прописывали специально под Эдди Мерфи. Но тот отказался от роли после долгих раздумий, поэтому сценарий снова пришлось переписать, а Уинстона сделать менее значимым персонажем, который появляется гораздо позже, чем планировалось.
13. Лизун стал своеобразной отсылкой к Джону Белуши, который изначально должен был сыграть Питера. Та самая сцена поедания лизуном пищи - это некая отсылка к фильму "Зверинец", где играл Белуши.
14. В фильме "Каспер" (1995) в одном эпизоде появляется охотник за привидениями Рэй Стэнз в исполнении все того же Дэна Эйкройда. Забавное камео получилось.
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