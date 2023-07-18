Занятные факты о фильме "Охотники за привидениями"

Но когда режиссер Айван Райтман пригласил Эйкройда в свой фильм "Путеводитель по галактике", Дэн решил показать ему свою рукопись. Райтман счел задумку весьма интересной, но согласился на экранизацию в случае переработки сценария. Фильм должен был быть перенесен в наше время и выполнен в комедийном ключе с элементами фантастики. Главное, что нужно было оставить, это команду борцов с нечистью и, собственно, саму нечисть.

Для переработки сценария в помощь Дэну дали Гарольд Рамиса. И вдвоем они полностью переработали сценарий, который в итоге и был экранизирован. А сценаристы даже сыграли главные роли.