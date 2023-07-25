Интересные и малоизвестные факты о фильме "Рокки"

Фильм "Рокки", вышедший в 1976 году, стал настоящим хитом и дал большой старт актерской карьере Сталлоне. Перед вами фотографии со съёмок и интересные факты о фильме.
1. Сценарий к фильму был написан самим Сильвестром Сталлоне всего за 3,5 дня (правда, все таки он несколько раз дорабатывался). Он вдохновился идеей сделать фильм про бокс после того, как посмотрел боксерский поединок между Мохаммедом Али и Чаком Вепнером.
2. Во время написания сценария Сталлоне был практически нищим. В его кармане было всего 106 долларов, а в его жена Саша была беременна. Чтобы свести концы с концами ему даже пришлось продать собаку Баткинса за 50 долларов, так как кормить питомца было просто нечем. Но когда фильм пошел в производство, Сталлоне вернул себе пса. Кстати, пес ненадолго появляется в фильме.
3. За сценарий и права на съемку Сильвестру предлагали 350 тысяч долларов, но он отказался. Он поставил условия, что он продаст сценарий лишь в том случае, если он сам и сыграет главную роль в фильме. Продюсеры пошли на уступки, но с одним условием, на которое актер согласился. Сталлоне получил минимальную оплату за сценарий (1 доллар) и за свою роль в фильме (как актеры массовки). Хотя, в некоторых источниках встречаются и более высокие суммы. Но как признался сам актер, он бы себе не простил, если бы роль Рокки сыграл другой актер.
4. Фильм "Рокки" получил три премии "Оскар" в номинациях "лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший монтаж". Сталлоне, кстати, дважды номинировался на "Оскар" (лучшая мужская роль и лучший оригинальный сценарий), но в итоге статуэтка ему так и не досталась.
5. Рокки стал самым кассовым фильмом 1976 года, заработав во всем мире 225 миллионов долларов при бюджете в 1,1 миллиона долларов.
6. Сильвестр Сталлоне постоянно выдыхался во время съемок своих тренировок, из-за чего он решил бросить курить.
7. Во время съемок культовой сцены с бегом по лестнице использовалась камера "Steadicam", которая обеспечивала стабилизацию без тряски. Изобретателем этой системы стал кинооператор Гаррет Браун.
Впервые данная система была использована Брауном для рекламы самой системы. Он снял свою жену, которая бежит по лестнице к музею искусств в Филадельфии.
Режиссер фильма "Рокки" Джон Эвилдсен был настолько потрясен увиденным, что пригласил изобретателя снять бегущего по той же самой лестнице Сильвестра Сталлоне. Поэтому, фильм "Рокки" был одним из первых, где применялась данная система стабилизации.
8. Во время съемок боксерского поединка Сильвестр Сталлоне и Карл Уэзерс (Аполло Крид) получили реальные травмы ребер и носа.
9. По изначальной задумке Микки Голдмил (тренер) должен был быть расистом, а в конце фильма Рокки должен был бросить карьеру боксера. Но в итоге от этой идеи отказались.
10. Некоторые члены семьи Сталлоне снялись в эпизодических ролях. Так, например, его отец бил в гонг, брат Фрэнк сыграл уличного певца, а его первая жена Саша - фотографа. И сделано это было вовсе не потому что так хотел Сталлоне, а чтобы не расходовать лишние средства на приглашенных актеров. Экономика должна быть экономной.
11. Кстати, из-за экономии средств (бюджет был ограничен) сцену свидания на катке снимали ночью, когда каток закрыт. Рокки подкупил уборщика, чтобы Эдриан покаталась на коньках. Это было сделано вовсе не для того, чтобы показать интересную романтическую сцену, а просто из-за того, что днем пришлось бы платить лишние деньги актерам массовки.
12. Мать Сталлоне увлекалась астрологией, и она даже предсказала, что успех придет к ее сыну, когда он напишет сценарий, а не просто сыграет в каком-то фильме. Так и вышло.
13. На ринге Рокки представляют как "Итальянского жеребца". Мало того, что так назывался один из ранних фильмов для взрослых, в котором играл Сильвестр, так еще и сама фамилия Сталлоне переводится с итальянского как "Жеребец".
14. Студийные боссы хотели видеть звезду в своем фильме, а не никому неизвестного актера. Поэтому они урезали бюджет до 1 миллиона долларов. И несмотря на то, что продюсеры экономили на всём, они вышли за рамки бюджета, поэтому им даже пришлось заложить свои дома. Но в итоге это всё окупилось с лихвой.
15. Финальный бой не был импровизацией. В сценарии был расписан каждый удар и каждое движение, которые Сильвестр Сталлоне и Карл Уэзерс разучивали в течение 6 недель.
16. Сцена, когда продавец фруктов кидает Рокки апельсин, была чистой импровизацией. Мужчина даже не знал, что это за человек бежит. Но он от чистого сердца кинул спортсмену апельсин, чтобы угостить уставшего человека. Этот кадр органично вписался в фильм.
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А то как-то так получилось что я ни разу в жизни не видел этот известный фильм , хотя в детстве смотрел все его фильмы.