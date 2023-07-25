Интересные и малоизвестные факты о фильме "Рокки"

5. Рокки стал самым кассовым фильмом 1976 года, заработав во всем мире 225 миллионов долларов при бюджете в 1,1 миллиона долларов.

6. Сильвестр Сталлоне постоянно выдыхался во время съемок своих тренировок, из-за чего он решил бросить курить.