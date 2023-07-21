Какие пауки в России действительно опасны для человека

В России насчитывается 77 видов пауков. Однако действительно опасных среди них всего 2 вида. Это каракурт и жёлтый сак, он же желтосумный колющий паук.
Интересная статистика: в России арахнофобией страдает 8% населения. Это третья по встречаемости фобия. Но опасных пауков на территории нашей страны кот наплакал — их всего 2 вида!
Наиболее серьёзную опасность представляет каракурт — родич легендарной чёрной вдовы. Он встречается на юге европейской части России. Примерно до Ростова-На-Дону каракуртов много, а севернее плотность их расселения резко снижается. Проще всего на него наткнуться на залитых солнцем склонах холмов. Но во время вспышек численности пауки переселяются на кусты и даже проникают в города.
И укус этого паука — действительно большая проблема. Нейротоксический яд начинает работать примерно через полчаса после введения и наделяет человека целым спектром омерзительных симптомов: сильные боли в области поясницы, тахикардия, тошнота, одышка, судороги, помутнение сознания. Симптомы стабильно держатся в течение нескольких суток или даже недели. В 5-15% случаев укус паука оказывается смертелен для человека.
Звучит очень страшно, согласен. Но чтобы погибнуть от укуса каракурта, нужно прям постараться. Вы должны быть ребёнком или взрослым с серьёзными проблемами со здоровьем. Вы обязательно должны избегать любых больниц, ведь попадание к врачам даже при тяжёлом случае отравления гарантирует ваше выживание. И ещё вы должны очень выбесить паука.
Каракурты — мирные создания. Они предпочитают бегство бою и стараются решить проблемы без применения яда. Даже прикосновение к пауку не гарантирует того, что он вас укусит. Поэтому, если вы не будете сознательно докапываться до паука, то почти наверняка избежите укуса. А если вам не повезёт, то врачи гарантировано спасут вам жизнь.
Другой опасный российский паук — жёлтый сак. Чисто теоретически его яд способен убить человека. Но на практике этого не происходило ни у нас, ни в Центральной Европе, ни в Азии. Укус паука неприятен, но в большинстве случаев пострадавший обходится неприятными последствиями: человек страдает от жгучей боли и лихорадки в течение суток.
Большой плюс в том, что кусаются они ещё реже, чем каракурты. Большой минус в том, что живет жёлтый сак в полях. Заметить крошку-паучка размером в пару сантиметров среди густой травы — задача похлеще, чем отыскать иголку в стоге сена.
И-и-и на этом всё! Остальные пауки необъятной не опасней ос и пчёл. Которые, к слову, губят намного больше людей не только у нас, но и по всему миру.
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