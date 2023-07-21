Какие пауки в России действительно опасны для человека

Каракурты — мирные создания. Они предпочитают бегство бою и стараются решить проблемы без применения яда. Даже прикосновение к пауку не гарантирует того, что он вас укусит. Поэтому, если вы не будете сознательно докапываться до паука, то почти наверняка избежите укуса. А если вам не повезёт, то врачи гарантировано спасут вам жизнь.