Занятные факты про фильм "От заката до рассвета"

4. В финальной битве участвует множество вампиров, но на самом деле каскадеров, исполняющих роли вампиров, было всего 6. И все эти 6 каскадеров появлялись в разных местах, изображая разных вампиров. Ну а для создания эффекта количества были заодно задействованы манекены.

5. Изначально Квентин Тарантино прописал в сценарии, что выживут все главные герои, а именно семья Фулеров и братья Гекко. Но в итоге он передумал и решил, что будет гораздо интереснее, если среди жертв будут и главные герои. Поэтому, он решил оставить в живых одного из братьев Гекко и одного из семьи Фулеров.