Занятные факты про фильм "От заката до рассвета"

Фотографии со съёмок и любопытные факты о фильме "От заката до рассвета", который был снят Робертом Родригесом по сценарию Квентина Тарантино.
1. Когда Сантанико Пандемониум говорит Сету "Добро пожаловать в ад", тот отвечает ей "Спасибо, я уже был женат". Данной реплики не было в сценарии. Это чистая импровизация Джорджа Клуни.
2. Изначально, Квентин Тарантино собирался стать режиссером фильма, но в итоге он решил этого не делать, чтобы больше сосредоточиться на сценарии и своей роли Ричи Гекко. А пост режиссера занял его друг Роберт Родригес.
3. Том Савини, сыгравший Секс-машину, во время съемок сцен боя с вампирами очень сильно вошел во вкус, из-за чего перестал следить за постановкой ударов и реально вмазал нескольким актерам и каскадерам. Пострадал даже Джордж Клуни.
4. В финальной битве участвует множество вампиров, но на самом деле каскадеров, исполняющих роли вампиров, было всего 6. И все эти 6 каскадеров появлялись в разных местах, изображая разных вампиров. Ну а для создания эффекта количества были заодно задействованы манекены.
5. Изначально Квентин Тарантино прописал в сценарии, что выживут все главные герои, а именно семья Фулеров и братья Гекко. Но в итоге он передумал и решил, что будет гораздо интереснее, если среди жертв будут и главные герои. Поэтому, он решил оставить в живых одного из братьев Гекко и одного из семьи Фулеров.
6. Сальма Хайек до смерти боялась змей, но и не хотела упускать шанс сняться в фильме в роли Сантанико Пандемониум. Поэтому, она в течение двух месяцев посещала психотерапевта. Немалым толчком к этому стала шутка Квентина Тарантино, который сказал, что если она не согласится на эту роль, то эта роль отойдет Мадонне. Сальме было очень приятно, что она может подвинуть саму Мадонну.
7. Кнут, который использует Секс-машина является отсылкой к культовой игре "Castlevania", где главный герой также орудовал кнутом, который даже имеет свое имя - Убийца вампиров.
8. Сегодня фильм "От заката до рассвета" считается культовым, но в момент выхода он провалился в прокате, собрав всего 26 миллионов долларов при бюджете в 19 миллионов.
9. Тиму Роту было предложено сыграть Пита (продавца в магазине в начале фильма), но он не смог из-за занятости в других проектах. По этой же причине эту роль не сыграл и Стив Бушеми.
10. Дэнни Трехо сыграл роль бармена по прозвищу "Чарли Бритва". Он стал единственным актером, который сыграл во всех трех частях и даже в сериале 2014 года.
Кстати, Трехо снимался во многих фильмах Родригеса. И довольно часто ему доставались прозвища в честь холодного оружия. Бритва Чарли, Мачете, Навахас в "Отчаянном" (Навахас - "нож" по-испански).
11. Танец Сальмы Хайек был чистой импровизацией актрисы, так как сделать постановочный танец со змеей было практически нереально.
12. Как мы уже отметили, в 2014 году вышел сериал "От заката до рассвета", который практически повторяет сюжет фильма, но сделал его более расширенным. Режиссером первых серий, кстати, тоже был Роберт Родригес.
13. Фильм "От заката до рассвета" стал первой работой Квентина Тарантино в качестве сценариста для стороннего проекта. До этого момента он писал сценарии лишь к своим фильмам.
14. Фильм "От заката до рассвета" мог бы стать вторым полнометражным фильмом из цикла "Байки из склепа", но в итоге продюсеры решили включить в этот цикл другой фильм про вампиров - "Кровавый бордель".
15. Тарантино решил убрать из фильма сцену, где живот одного из вампиров превращался в огромный рот. Он посчитал ее чересчур карикатурной.
16. Сет Гекко принес в мотель бургеры "Big Kahuna". Это отсылка на фильм Квентина Тарантино "Криминальное чтиво", где Джуллс ел именно эти вымышленные бургеры.
17. Том Савини, сыгравший Секс-машину, это не просто актер, а профессиональный мастер по спецэффектам, который работал над такими фильмами как "Пятница 13-е", "Рассвет мертвецов" (1978), "Калейдоскоп ужасов", "Техасская резня бензопилой", "Красный скорпион" и др.
Кстати, Том сыграл не только в оригинальном фильме, но и появился в третьем сезоне сериала "От заката до рассвета", где сыграл охотника на вампиров по имени Берт.
18. Актер Чич Марин сыграл в фильме аж три роли - пограничника, который досматривал дом на колесах, зазывалу в клуб, а также бандита Карлоса в конце фильма.
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Сцену убрал, а рот остался( )
Фильм, кстати, бросил смотреть после начала вампирской чепухи
- Ну, если ты вёл себя хорошо, тебе придется поднапрячься и вести себя ***енно хорошо, иначе ты почувствуешь себя исключительно ***во."
(С) В переводе Гоблина, конечно.