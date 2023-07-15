Эмоции собак в другой, но почти родной стихии

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Псы – существа основательные и любят твёрдо стоять на своём. И на твёрдой земле стоять, лежать и бежать по ней тоже любят.
Однако даже самые суровые и непоколебимые пёсели, попав в водную стихию, демонстрируют такие неожиданные эмоции, что хочется нырнуть и насладиться водичкой вместе с ними.
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