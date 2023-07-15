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Эмоции собак в другой, но почти родной стихии

Эмоции собак в другой, но почти родной стихии

Автор:
15 июля 2023 20:42
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Пёс   Радость   вода   восторг   испуг   плавание   собака   стихия   эмоция   
860
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Псы – существа основательные и любят твёрдо стоять на своём. И на твёрдой земле стоять, лежать и бежать по ней тоже любят.

Однако даже самые суровые и непоколебимые пёсели, попав в водную стихию, демонстрируют такие неожиданные эмоции, что хочется нырнуть и насладиться водичкой вместе с ними.

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Метки: Животное   Пёс   Радость   вода   восторг   испуг   плавание   собака   стихия   эмоция   
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2  комментария
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36
Zmey Gorynych 41 минуту назад
Моего лабрадора было из воды не вытащить
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9k
Павел 16 минут назад
Красавцы!
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