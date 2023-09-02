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Собаки-утешители

Собаки-утешители

Автор:
02 сентября 2023 20:41
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Пёс   объятия   собака   утешение   хозяин   человек   чувство   эмоция   
1355
19

Выдался неважный день на работе? Случилась ссора с близким человеком? Просто накатила беспричинная хандра? Самый лучший лекарь с этим легко справится. Просто подойдёт, молча уткнётся шершавым носом и даст понять, что ты не один.

Ты и правда не один, когда рядом есть пёс – самый верный, хотя и молчаливый утешитель.

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Метки: Животное   Пёс   объятия   собака   утешение   хозяин   человек   чувство   эмоция   
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19 augusti Час назад
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Mauritanien Полчаса назад
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