Собаки-утешители

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Выдался неважный день на работе? Случилась ссора с близким человеком? Просто накатила беспричинная хандра? Самый лучший лекарь с этим легко справится. Просто подойдёт, молча уткнётся шершавым носом и даст понять, что ты не один.
Ты и правда не один, когда рядом есть пёс – самый верный, хотя и молчаливый утешитель.
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