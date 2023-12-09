Собаки и сугробы

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Половина населения планеты никогда не видела снега. И это печально, ведь только он позволяет почувствовать волшебную атмосферу зимы. И не только людям. Пёсели приходят в невероятный восторг, когда появляется возможность начать бороздить просторы сугробов.
Это весело, здорово, позитивно, улучшает физическое состояние и настроение. И, конечно, позволяет хозяевам сделать смешные фото.
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