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Собаки и сугробы

Собаки и сугробы

Автор:
09 декабря 2023 20:22
Сообщество : Животные
Метки: Бег   Пёс   Радость   зима   настроение   собака   сугроб   счастье   фото   эмоция   
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Половина населения планеты никогда не видела снега. И это печально, ведь только он позволяет почувствовать волшебную атмосферу зимы. И не только людям. Пёсели приходят в невероятный восторг, когда появляется возможность начать бороздить просторы сугробов.

Это весело, здорово, позитивно, улучшает физическое состояние и настроение. И, конечно, позволяет хозяевам сделать смешные фото.

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Метки: Бег   Пёс   Радость   зима   настроение   собака   сугроб   счастье   фото   эмоция   
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Григорий Полчаса назад
хорошие мальчики и девочки! милахи
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Galateya

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