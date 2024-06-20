Кошачий восторг

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Наши меньшие пушистые братья не самые эмоциональные создания, в основном предпочитают держать всё в себе и не так часто снисходят до проявления ярких эмоций.
Поэтому кадры котовосторга не самые частые, но оттого ещё более ценные и умилительные.
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