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Сообщество Без кота и жизнь не та 2461 пост • 521 подписчик подписаться
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Кошачий восторг

Кошачий восторг

Автор:
20 июня 2024 16:26
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомец   восторг   выражение   забавно   котик   настроение   проявление   смешно   фото   эмоция   
921
25

Наши меньшие пушистые братья не самые эмоциональные создания, в основном предпочитают держать всё в себе и не так часто снисходят до проявления ярких эмоций.

Поэтому кадры котовосторга не самые частые, но оттого ещё более ценные и умилительные.

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Метки: Питомец   восторг   выражение   забавно   котик   настроение   проявление   смешно   фото   эмоция   
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7  комментариев
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35k
Ego sum qui sum Час назад
кто такие инсайты?
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3k
Autumn2015 16 минут назад
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Autumn2015 20 минут назад
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Autumn2015 21 минуту назад
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Autumn2015 24 минуты назад
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3k
Autumn2015 Полчаса назад
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0
Ирина 48 минут назад
Котейки такие фотогеничные! В любой ситуации
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2543 поста (2279 в горячем)

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