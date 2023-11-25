Водяные котики

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Жидкая стихия – не самая любимая для пушистых, хотя они вполне себе достойные пловцы. В воде мокро, зябко и вообще бррр.
Но среди котеек встречаются экземпляры, которые переносят водные процедуры вполне себе благосклонно и даже не прочь расслабиться, подрейфовав на спокойной глади. Видимо, что-то в этой мокрой и гадкой водице всё же есть.
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