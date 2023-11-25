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Водяные котики

Водяные котики

Автор:
25 ноября 2023 20:54
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: ванна   вода   жидкость   кошка   купание   мытьё   отношение   плавание   стихия   фото   
733
26

Жидкая стихия – не самая любимая для пушистых, хотя они вполне себе достойные пловцы. В воде мокро, зябко и вообще бррр.

Но среди котеек встречаются экземпляры, которые переносят водные процедуры вполне себе благосклонно и даже не прочь расслабиться, подрейфовав на спокойной глади. Видимо, что-то в этой мокрой и гадкой водице всё же есть.

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Метки: ванна   вода   жидкость   кошка   купание   мытьё   отношение   плавание   стихия   фото   
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3  комментария
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10k
Гомерчик Полчаса назад
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13k
Андрей А Полчаса назад
Моему коту с детства на водные процедуры фиолетово, но вот лапы мыть после гулянки не любит до ору)))
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5k
Fishki_surfer Полчаса назад
Месть - это блюдо, которое подают холодным.
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