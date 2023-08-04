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Сообщество Без кота и жизнь не та 1690 постов • 478 подписчиков подписаться
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Неродная, но терпимая стихия для хвостатых пловцов

Неродная, но терпимая стихия для хвостатых пловцов

Автор:
04 августа 2023 15:51
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Радость   вода   выражение   кошка   любовь   плавание   стихия   удовольствие   эмоция   
727
16

В отличие от собратьев по дикой природе, домашние кошки не любят воду. Хотя и хорошо плавают, но соприкасаются с этой стихией неохотно и только в случае крайней необходимости.

Но есть и исключения – пушистики, которые если не лучатся от восторга при погружении в водоём, то хотя бы ощущают себя в этой стихии довольно сносно.

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А как относятся к плаванию ваши питомцы?

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Метки: Животное   Радость   вода   выражение   кошка   любовь   плавание   стихия   удовольствие   эмоция   
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2  комментария
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44k
Карандаш 42 минуты назад
Подписи, конечно, это "шедевр".
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5k
Babangdida 16 минут назад
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