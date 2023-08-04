Неродная, но терпимая стихия для хвостатых пловцов

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В отличие от собратьев по дикой природе, домашние кошки не любят воду. Хотя и хорошо плавают, но соприкасаются с этой стихией неохотно и только в случае крайней необходимости.
Но есть и исключения – пушистики, которые если не лучатся от восторга при погружении в водоём, то хотя бы ощущают себя в этой стихии довольно сносно.
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А как относятся к плаванию ваши питомцы?
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