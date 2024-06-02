Медведица набросилась на дрессировщика во время выступления

Организаторы цирка говорят, что это — штатная ситуация.
Инцидент произошел во время выступления в цирке "Счастье" в городе Обнинск. Медведица Джема во время выступления должна была выполнить трюк, но не удержалась и упала, после чего набросилась на своего дрессировщика, заслуженного артиста Олега Красова.
Пожилой мужчина не пострадал, животное успели быстро оттащить ассистенты. После выступление продолжили. Очевидцы предполагают, что причиной нападения могла стать нервозность медведицы из-за большого количества людей или сильная духота в помещении.
Представители цирка после выступления отметили, что медведица "играла" и сравнили ее поведение с " мотоциклом" и инерцией.
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