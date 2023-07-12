«Это было похоже на фильм ужасов»: стало известно, что творилось с миллиардерами на борту батискафа «Титан» перед самой гибелью

На глубине 1 700 метров аппарат начал свободное падение. По словам Мартина: «Как если бы он был камнем и без какого-либо контроля». А на глубине 2,8 км: «Он лопнул, как воздушный шар». Причина - перепад давления.

Отправной точкой является то, что подводная лодка спускается без каких-либо происшествий и в горизонтальной плоскости, пока не достигнет примерно 1 700 метров.

В этот момент происходит сбой в электроснабжении. Аппарат остался без двигателя и связи. Представьте себе ужас, страх и агонию. Должно быть, это было похоже на фильм ужасов.