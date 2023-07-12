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«Это было похоже на фильм ужасов»: стало известно, что творилось с миллиардерами на борту батискафа «Титан» перед самой гибелью

«Это было похоже на фильм ужасов»: стало известно, что творилось с миллиардерами на борту батискафа «Титан» перед самой гибелью

Автор:
12 июля 2023 17:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Погружение   агония   батискаф   гибель   миллиардеры   страх   титан   титаник   экспедиция   
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Они решили исследовать обломки «Титаника», но всё пошло не так.

19 июня этого года, команда из пяти человек отправилась в подводную экспедицию к легендарному затонувшему «Титанику». Символично, что их батискаф назывался «Титан».

На его борту были:

58-летний Хэмиш Хардинг - капитан аппарата. Британский миллиардер, который к тому времени уже слетал в космос и совершил самую быструю кругосветку в мире.

Был и организатор погружения - 61-летний Стоктон Раш. Он основатель компании, а его супруга - праправнучка погибших пассажиров того самого «Титаника».

В команду попал и 73-летний Поль-Анри Наржоле. Самый матёрый участник экспедиции, он 40 раз спускался к «Титанику».  А вот 41-й раз не получился.

Самым молодым участником команды, был 19-летний Сулейман, он отправился исследовать глубины со своим отцом, миллиардером химпромышленности 48-летним Шахзаде Давудом.

«Титан» ушёл под воду и через 1 час 45 минут перестал выходить на связь. Запасов кислорода там должно было хватить на трое суток, поэтому их гибель официально признали лишь 22 июня.

Теперь же, испанский эксперт по подводным лодкам Хосе Луис Мартин, рассказал, что происходило на борту:

На глубине 1 700 метров аппарат начал свободное падение. По словам Мартина: «Как если бы он был камнем и без какого-либо контроля». А на глубине 2,8 км: «Он лопнул, как воздушный шар». Причина - перепад давления.

Отправной точкой является то, что подводная лодка спускается без каких-либо происшествий и в горизонтальной плоскости, пока не достигнет примерно 1 700 метров.

В этот момент происходит сбой в электроснабжении. Аппарат остался без двигателя и связи. Представьте себе ужас, страх и агонию. Должно быть, это было похоже на фильм ужасов.

Из-за того, что аппарат изменил положение, пассажиры привалились к иллюминатору.

Они лежали друг на друге в ужасающей полной темноте на протяжении всего падения, которое длилось от 48 до 71 секунды. Всё это время был в сознании. Трудно понять, что они пережили в те моменты. После этих 48 секунд или одной минуты, случился взрыв и мгновенная смерть, — закончил эксперт.

29 июня со дна подняли обломки «Титана»: куски металла и части корпуса с аппаратурой.

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Метки: Видео   Погружение   агония   батискаф   гибель   миллиардеры   страх   титан   титаник   экспедиция   
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6  комментариев
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19k
Александр 50 минут назад
Задолбали своим титаном
Ссылка www.youtube.com
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5k
Fishki_surfer 14 минут назад
>>> «Он лопнул, как воздушный шар»

Это точо эксперт?
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110k
parallax 18 минут назад
Богатые тоже плачут.
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10k
goshan_hmc 21 минуту назад
Ссылка youtu.be
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6k
ManRox Полчаса назад
Скоро пойдут рассказы, что они слышали в последние три секунды.
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