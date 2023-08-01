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Несмотря ни на что, в 2023 году состояние российских олигархов выросло на 32 миллиарда

Несмотря ни на что, в 2023 году состояние российских олигархов выросло на 32 миллиарда

Автор:
01 августа 2023 19:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Владимир Потанин   алексей мордашев   богачи   вагит аликперов   миллиардеры   олигархи   рейтинг   список   
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А богатейшим россиянином стал совладелец «Норникеля».

Весной прошлого года миллиардерам было невесело. Состояние многих - это доли в компаниях и недвижимость. Так вот, эти доли (стоимость акций) резко упали в цене, ну а зарубежную недвижимость, скажем так, «изъяли».

После этого некоторые миллиардеры уехали за границу и порвали связи с Россией. А другие остались. И в итоге стали только богаче: на 1 августа 2023-го, их совокупное состояние увеличилось на $32,341 млрд до $309,3 млрд.

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Например, совладелец «Норникеля» Владимир Потанин купил «Тинькофф Банк» у всем известного покинувшего Россию гражданина Олега Тинькова.

Стоимость сделки была примерно в три раза меньше реальной стоимости компании. Теперь состояние Потанина достигло $29,8 млрд, он занял первое место среди богатейших россиян.

Вторым стал Леонид Михельсон, совладелец «Новатэка». У него за душой $27,4 млрд.

Тройку призёров замыкает акционер «НЛМК» Владимир Лисин с $24,8 млрд.

Четвёртое место за совладельцем «Лукойла» Вагитом Аликперовым - $21,3 млрд.

Пятым стал Алексей Мордашов - главный акционер «Северстали» - $19,3 млрд.

Вероятно, они «прибавят в стоимости» и в следующем году. Всего же в ТОП-500 богатейших людей мира есть 25 граждан России.

Источник:

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Метки: Владимир Потанин   алексей мордашев   богачи   вагит аликперов   миллиардеры   олигархи   рейтинг   список   
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16  комментариев
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11k
ron Час назад
А где же Греф со своим СберБуем? Ограбивший всех россиян в 90-е и не явившийся в Крым в 2014-м. Не вошел в список?
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24k
sssss3 21 секунду назад
Кто стал богаче, кто остался или уехал???
Кто конкретно стал богаче???
за год стали богаче??? а за 2 или 3??? данные на 1 августа 2023 с 1 августа 2022???
Сколько этих людей??? 10, 15,26????
А сколько стали беднее???
По ценам акций и облигаций какой биржи считали???
Считали стоимость ценных бумаг размещенных на зарубежных биржах??? Это каким таким образом?? Это бумаги торги которыми под запретом??
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2k
Вадим Курбатов 43 минуты назад
Радость то какая, ети, аж на душе легче стало! Верным путём идём, значит!
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27k
БамбарбияКиргуду Час назад
По сути, лица известной национальности захватили ресурсы России,и зарабатывают деньги,положив большой йух на народ.
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7k
klop Час назад
Автор ты бы хоть узнал определения олигарх прежде чем писать заголовок. В России кстати уже нет олигархов в классическом их понимании.
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26k
Matrosskin Час назад
Ну а чего нет то ? Кому - война, кому - мать родна. Топливо, металлы - только дорожают. Со всех сторон прям стоны "ай, маржа минимальная, это всё курс виноват" . А состояние владельцев - ветром раздуло, не иначе.
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3k
Lexx Час назад
Не жалеют себя, всё о народе думают, отдохнуть бы им надо.©
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16k
Shtoppi Час назад
наивно было бы полагать, что представители этой породы не нашли бы способы для обогащения даже в самой, казалось бы, проигрышной для себя ситуации.
приспособленцы и торгаши по натуре, если удачно сложатся обстоятельства, они все равно с кем, даже с врагом, заключили ли бы сделку, но выторговали бы для себя более или менее комфортные условия для существования и возможно даже некоторого процветания.
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10k
MakDag Час назад
Так было от начала времен, когда одни динозавры были сильнее и богаче других...
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20k
sonic24a 2 часа назад
Ничего же не изменилось. Ну вообще.
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1k
svarog19692007 2 часа назад
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112k
parallax 2 часа назад
Безумно рад за них.
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