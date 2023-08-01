Несмотря ни на что, в 2023 году состояние российских олигархов выросло на 32 миллиарда

Весной прошлого года миллиардерам было невесело. Состояние многих - это доли в компаниях и недвижимость. Так вот, эти доли (стоимость акций) резко упали в цене, ну а зарубежную недвижимость, скажем так, «изъяли».

После этого некоторые миллиардеры уехали за границу и порвали связи с Россией. А другие остались. И в итоге стали только богаче: на 1 августа 2023-го, их совокупное состояние увеличилось на $32,341 млрд до $309,3 млрд.