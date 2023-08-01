Несмотря ни на что, в 2023 году состояние российских олигархов выросло на 32 миллиарда

А богатейшим россиянином стал совладелец «Норникеля».
Весной прошлого года миллиардерам было невесело. Состояние многих - это доли в компаниях и недвижимость. Так вот, эти доли (стоимость акций) резко упали в цене, ну а зарубежную недвижимость, скажем так, «изъяли».
После этого некоторые миллиардеры уехали за границу и порвали связи с Россией. А другие остались. И в итоге стали только богаче: на 1 августа 2023-го, их совокупное состояние увеличилось на $32,341 млрд до $309,3 млрд.
Например, совладелец «Норникеля» Владимир Потанин купил «Тинькофф Банк» у всем известного покинувшего Россию гражданина Олега Тинькова.
Стоимость сделки была примерно в три раза меньше реальной стоимости компании. Теперь состояние Потанина достигло $29,8 млрд, он занял первое место среди богатейших россиян.
Вторым стал Леонид Михельсон, совладелец «Новатэка». У него за душой $27,4 млрд.
Тройку призёров замыкает акционер «НЛМК» Владимир Лисин с $24,8 млрд.
Четвёртое место за совладельцем «Лукойла» Вагитом Аликперовым - $21,3 млрд.
Пятым стал Алексей Мордашов - главный акционер «Северстали» - $19,3 млрд.
Вероятно, они «прибавят в стоимости» и в следующем году. Всего же в ТОП-500 богатейших людей мира есть 25 граждан России.
Источник:
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Кто конкретно стал богаче???
за год стали богаче??? а за 2 или 3??? данные на 1 августа 2023 с 1 августа 2022???
Сколько этих людей??? 10, 15,26????
А сколько стали беднее???
По ценам акций и облигаций какой биржи считали???
Считали стоимость ценных бумаг размещенных на зарубежных биржах??? Это каким таким образом?? Это бумаги торги которыми под запретом??
Оговорочка по Фрейду
Как ударение сделаешь.........
приспособленцы и торгаши по натуре, если удачно сложатся обстоятельства, они все равно с кем, даже с врагом, заключили ли бы сделку, но выторговали бы для себя более или менее комфортные условия для существования и возможно даже некоторого процветания.