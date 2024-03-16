Запуск второго "Титаника" запланирован через 3 года

Клайв Палмер заверил общественность, что деньги на проект уже собраны и начало воссоздания легенды начнется уже в начале 2025 года. А вот в июне 2027 года "Титаник-2" уже выйдет в море из Саутгемптона и достигнет Нью-Йорка.

Вместимость парохода будет 2500 человек, а если верить самому авантюристу, желающих купить билет уже перевалило за несколько миллионов.



