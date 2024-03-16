Запуск второго "Титаника" запланирован через 3 года

За это время айсберги должны решить, кто выйдет ему навстречу.
У австралийского миллиардера Клайва Палмера есть мечта всей его жизни - воссоздать культовый британский трансатлантический пассажирский пароход "Титаник" и повторить тот самый маршрут, который не удалось завершить Эдварду Джону Смиту, первому и единственному капитану корабля.
Изначально планировалось, что "Титаник-2" должен был отправиться в свое первое путешествие еще в 2016 году, но непредвиденные обстоятельства этому помешали. Затем планы были на 2022 год, но и тут не срослось. Теперь же дату назначили на 2027 год.
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Миллиардер провел пресс-конференцию в Сиднейском оперном театре в среду, где представил текущие проекты судна, которые, по его словам, будут “намного, намного превосходить оригинал”. Он заявил, что тендеры на строительство будут объявлены в июне этого года, а контракты подписаны к декабрю. По его оценкам, строительство точной копии 56 000-тонного корабля обойдется в сумму до 1 миллиарда фунтов стерлингов (в рублях примерно 117 миллиардов).
Клайв Палмер заверил общественность, что деньги на проект уже собраны и начало воссоздания легенды начнется уже в начале 2025 года. А вот в июне 2027 года "Титаник-2" уже выйдет в море из Саутгемптона и достигнет Нью-Йорка.
Вместимость парохода будет 2500 человек, а если верить самому авантюристу, желающих купить билет уже перевалило за несколько миллионов.
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