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Запуск второго "Титаника" запланирован через 3 года

Запуск второго "Титаника" запланирован через 3 года

Автор:
16 марта 2024 11:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Клайв Палмер   Мечта   Титаник-2   пароход   титаник   
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За это время айсберги должны решить, кто выйдет ему навстречу.

У австралийского миллиардера Клайва Палмера есть мечта всей его жизни - воссоздать культовый британский трансатлантический пассажирский пароход "Титаник" и повторить тот самый маршрут, который не удалось завершить Эдварду Джону Смиту, первому и единственному капитану корабля.


Изначально планировалось, что "Титаник-2" должен был отправиться в свое первое путешествие еще в 2016 году, но непредвиденные обстоятельства этому помешали. Затем планы были на 2022 год, но и тут не срослось. Теперь же дату назначили на 2027 год.


Миллиардер провел пресс-конференцию в Сиднейском оперном театре в среду, где представил текущие проекты судна, которые, по его словам, будут “намного, намного превосходить оригинал”. Он заявил, что тендеры на строительство будут объявлены в июне этого года, а контракты подписаны к декабрю. По его оценкам, строительство точной копии 56 000-тонного корабля обойдется в сумму до 1 миллиарда фунтов стерлингов (в рублях примерно 117 миллиардов).


Клайв Палмер заверил общественность, что деньги на проект уже собраны и начало воссоздания легенды начнется уже в начале 2025 года. А вот в июне 2027 года "Титаник-2" уже выйдет в море из Саутгемптона и достигнет Нью-Йорка.


Вместимость парохода будет 2500 человек, а если верить самому авантюристу, желающих купить билет уже перевалило за несколько миллионов.

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Метки: Видео   Клайв Палмер   Мечта   Титаник-2   пароход   титаник   
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8  комментариев
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14k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Как в анекдоте про целый корабль адвокатов: - Я вас, бл*ядей, три года собирал.
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25k
SolomonA 2 минуты назад
Учитывая роскошь современных круизных лайнеров - воссозданный Титаник недолго будет пользоваться спросом...
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1k
Sumrak58100 5 минут назад
Воссоздать полностью? Команду кочегаров он уже начал собирать?
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8k
perekrestok 17 минут назад
Думаю как начнется стройка Голливуд сразу будет снимать кино. Чтобы потом не мучиться строить декорации. И скорее всего для сопровождения наймут авианосец с вертолетами чтобы народ спасать. Надеюсь фильм Титаник-2 смогут посмотреть кто не успеет купить билеты на первый рейс.
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−1
дима зоуев Полчаса назад
Авантюрист он, однако. Кстати, в Китай уже построили аналог Титаника
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96k
Доктор Джонс 37 минут назад
Плохая примета...
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179
Чубака 38 минут назад
Батискаф Титан полгода назад уже показал как это тревожить души
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