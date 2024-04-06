В Антарктиде найдены мертвыми тысячи пингвинов

Сейчас ученые пытаются выяснить, что послужило причиной массовой гибели птиц.
В прошлом месяце сотрудники Антарктического института обнаружили тушки по меньшей мере 532 пингвинов Адели. Небольшая группа исследователей не смогла подсчитать все трупики на большом острове, подсчитав, что в общей сложности за какие-то недели или месяцы погибло несколько тысяч особей.
В это время года на острове обычно размножается колония пингвинов в 280 000 особей. По словам руководителя группы Дьюара, к моменту прибытия экспедиции живые пингвины уже ушли дальше.
Хотя исследователи подозревают, что смертельный вирус птичьего гриппа H5N1 убил пингвинов, полевые испытания были безрезультатными, сообщили в университете.
Образцы отправили в лаборатории, которые, как надеются исследователи, дадут ответы в ближайшие месяцы.
Ученые особенно обеспокоены тем, что часто смертельный грипп H5N1 может уничтожить находящиеся под угрозой исчезновения виды пингвинов и других животных на отдаленном южном континенте.
Болезнь распространилась среди дикой природы более агрессивно, чем когда-либо прежде, с момента прибытия в Южную Америку в 2022 году и быстро добралась до Антарктиды, где в феврале был подтвержден первый случай H5N1.
Источник:
- Как императорские пингвины высиживают яйца в −50°С при ураганном ветре Антарктиды
- Пингвины одобряют: моряки вывезли из Антарктиды 3 тонны мусорa
- Самое южное почтовое отделение в мире ежегодно набирает сотрудников
- Отшельник: в Антарктике заметили пингвина с особенностью
- Считать пингвинов и встречать туристов: как работает почта в Антарктиде