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В Антарктиде найдены мертвыми тысячи пингвинов

В Антарктиде найдены мертвыми тысячи пингвинов

Автор:
06 апреля 2024 10:13
Сообщество : Животные
Метки: Антарктида   гибель   пингвины   пингвины Адели   птичий грипп   экспедиция   
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Сейчас ученые пытаются выяснить, что послужило причиной массовой гибели птиц.

В прошлом месяце сотрудники Антарктического института обнаружили тушки по меньшей мере 532 пингвинов Адели. Небольшая группа исследователей не смогла подсчитать все трупики на большом острове, подсчитав, что в общей сложности за какие-то недели или месяцы погибло несколько тысяч особей.


В это время года на острове обычно размножается колония пингвинов в 280 000 особей. По словам руководителя группы Дьюара, к моменту прибытия экспедиции живые пингвины уже ушли дальше.


Хотя исследователи подозревают, что смертельный вирус птичьего гриппа H5N1 убил пингвинов, полевые испытания были безрезультатными, сообщили в университете.


Образцы отправили в лаборатории, которые, как надеются исследователи, дадут ответы в ближайшие месяцы.


Ученые особенно обеспокоены тем, что часто смертельный грипп H5N1 может уничтожить находящиеся под угрозой исчезновения виды пингвинов и других животных на отдаленном южном континенте.

Болезнь распространилась среди дикой природы более агрессивно, чем когда-либо прежде, с момента прибытия в Южную Америку в 2022 году и быстро добралась до Антарктиды, где в феврале был подтвержден первый случай H5N1.

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Метки: Антарктида   гибель   пингвины   пингвины Адели   птичий грипп   экспедиция   
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1k
MС Chungachanga 2 часа назад
Надо у углососов учиться! Обвинить их в геноциде, ввести миротворческие войска, и ракеты разместить!
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4k
iovan2011 Полчаса назад
ученые и послужили причиной
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