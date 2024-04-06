В Антарктиде найдены мертвыми тысячи пингвинов

В прошлом месяце сотрудники Антарктического института обнаружили тушки по меньшей мере 532 пингвинов Адели. Небольшая группа исследователей не смогла подсчитать все трупики на большом острове, подсчитав, что в общей сложности за какие-то недели или месяцы погибло несколько тысяч особей.

В это время года на острове обычно размножается колония пингвинов в 280 000 особей. По словам руководителя группы Дьюара, к моменту прибытия экспедиции живые пингвины уже ушли дальше.