Конец эпохи: Элтон Джон завершил прощальный тур

Более пяти десятилетий сэр Элтон Джон радовал публику хитами, яркими костюмами и экстравагантными шоу. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Музыкант отыграл последний концерт своего прощального тура в Стокгольме.
Элтон Джон, икона британской поп-музыки, завершил свой экстравагантный, яркий, наполненный запоминающимися песнями и легендарными нарядами, творческий путь. В субботу, 8 июля, он выступил в Стокгольме с последним концертом своего финального тура "Farewell Yellow Brick Road".
Тур начался в сентябре 2018 года, но его пришлось приостановить из-за ограничений COVID-19, а затем из-за травмы бедра, которую певец получил в 2021 году.
"Этот вечер знаковый, потому что это последнее шоу в рамках тура. Это 330-й концерт, включая Гластонбери, мы дали 330 концертов за 663 дня. Просто невероятно", - обратился исполнитель к аудитории.
"Я гастролирую с 17 лет, у меня потрясающая жизнь. Мне очень повезло, и я люблю каждую ее минуту. Оставшееся время я хочу посвятить себя семье".
Турне стало самым кассовым в истории. Было собрано более 800 млн долларов. Зрителям приготовили эпическое путешествие по обширной дискографии певца, навевающее воспоминания, вызывающее дрожь по спине, когда звучали такие хиты, как "Your Song", "I'm Still Standing" и, конечно же, "Rocket Man".
В прошлом месяце Элтон Джон выступил на легендарном фестивале Гластонбери, где устроил для зрителей феерическое шоу.
Когда-то его вычурные наряды и поведение эпатировали публику, но, как сам признавался британец, таким образом он борется с детскими комплексами.
Голос и музыка Элтона Джона легко узнаваемы - поэтические тексты, трогающие за душу, и манера исполнения, приковывающая к себе все внимание. Неудивительно, что у него есть армии поклонники по всему миру.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Элтон Джон имеет пять премий «Грэмми», пять премий «Brit», две премии «Оскар», две премии «Золотой глобус», премию «Тони», премию «Легенды Диснея» и «Премию Кеннеди-центра». В 2004 году занял 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. В 2013 году журнал Billboard назвал его самым успешным сольным артистом в списке лучших исполнителей всех времен Billboard Hot 100 и третьим в целом после Битлз и Мадонны. Он был введен в Зал славы рок-н-ролла в 1994 году и Зал славы авторов песен в 1992 году.
Это все дали ему не за задний привод, а за музыку, о которой, собственно, и шла речь.
Теперь мужа своего радовать будет.
И что интересно, на Шуре, допустим, это клоунский наряд, а вот на Элтоне, это признак иконы стиля...