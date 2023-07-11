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Конец эпохи: Элтон Джон завершил прощальный тур

Конец эпохи: Элтон Джон завершил прощальный тур

Автор:
11 июля 2023 19:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   Музыка   Элтон Джон   легенда   певец   турне   
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Более пяти десятилетий сэр Элтон Джон радовал публику хитами, яркими костюмами и экстравагантными шоу. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Музыкант отыграл последний концерт своего прощального тура в Стокгольме.

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Элтон Джон, икона британской поп-музыки, завершил свой экстравагантный, яркий, наполненный запоминающимися песнями и легендарными нарядами, творческий путь. В субботу, 8 июля, он выступил в Стокгольме с последним концертом своего финального тура "Farewell Yellow Brick Road".

Тур начался в сентябре 2018 года, но его пришлось приостановить из-за ограничений COVID-19, а затем из-за травмы бедра, которую певец получил в 2021 году.

"Этот вечер знаковый, потому что это последнее шоу в рамках тура. Это 330-й концерт, включая Гластонбери, мы дали 330 концертов за 663 дня. Просто невероятно", - обратился исполнитель к аудитории.

"Я гастролирую с 17 лет, у меня потрясающая жизнь. Мне очень повезло, и я люблю каждую ее минуту. Оставшееся время я хочу посвятить себя семье".

Турне стало самым кассовым в истории. Было собрано более 800 млн долларов. Зрителям приготовили эпическое путешествие по обширной дискографии певца, навевающее воспоминания, вызывающее дрожь по спине, когда звучали такие хиты, как "Your Song", "I'm Still Standing" и, конечно же, "Rocket Man".

В прошлом месяце Элтон Джон выступил на легендарном фестивале Гластонбери, где устроил для зрителей феерическое шоу.

Когда-то его вычурные наряды и поведение эпатировали публику, но, как сам признавался британец, таким образом он борется с детскими комплексами.

Голос и музыка Элтона Джона легко узнаваемы - поэтические тексты, трогающие за душу, и манера исполнения, приковывающая к себе все внимание. Неудивительно, что у него есть армии поклонники по всему миру.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Концерт   Музыка   Элтон Джон   легенда   певец   турне   
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28  комментариев
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3k
Walther Час назад
Вот, смотрите, сэр Элтон, как правильно надо прощаться со сценой!

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1k
Павел 11 минут назад
Надеюсь не как у пугачихи будет! А так - гениальный пи-р без него и петухов типа Меркьюри и Великого Чайковского культура много бы потеряла(без сарказма)
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6k
HUBLOT 12 минут назад
Уходи! Моисеев ждёт тебя!
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2
устал я от вас 19 минут назад
В следующем году начнёт очередной пятилетний тур
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11k
Dmitry Полчаса назад
Не являясь мегафанатом Элтона Джона, хочу отметить: его вклад в музыку, отрицать просто глупо (без оглядки на ориентации и музыкальные предпочтения). А любой брызжущий тут ядом - обычный дурак.
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7k
klop 38 минут назад
Этот мудила сеет на планете новый вид фашизма под видом гомосятины. Сидел бы молча и не навязывал свои радужные мысли, был бы обычным геем, а так...
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176
perdobak Час назад
Лебединая песня старого гомосека
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85
lifehardgame Час назад
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1k
ruslan d Час назад
Сэр Элтон ... Красавец
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0
Diesel Час назад
Не люблю цензуру. Любую. Но здесь - просто несоответствие формату. Типа как пригласить Оззи Осборна или Рамштайн на детский утренник.
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5k
Трям Час назад
Надеюсь не как пугачева? Которая лет 10 по 3 раза в год завершала ее и до сих пор не завершила.
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36k
russger Час назад
А какая именно эпоха закончилась? "Экстравагантных" тридварасов на свене как грязи
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31k
Ego sum qui sum Час назад
классный ремикс
Ссылка youtu.be
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2k
Старожил 2 часа назад
А вот, собственно, и его семья...
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1k
Евгений 2 часа назад
"Более пяти десятилетий сэр Элтон Джон радовал публику".
Теперь мужа своего радовать будет.
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24k
AzuveR 2 часа назад
А ещё он женат на мужике.
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7k
sedoisever 2 часа назад
Музыкант выдающийся. Но не все в курсе, что была какая-то "эпоха", а теперь она кончилась...
И что интересно, на Шуре, допустим, это клоунский наряд, а вот на Элтоне, это признак иконы стиля...
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35k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Теперь его муж перестанет его ревновать к публике ? )))
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17k
Alex ASK 2 часа назад
Чё, пароль за 3 года отсутствия авторше помогли восстановить?
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
жисть коротка у ЛГБТ
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