Конец эпохи: Элтон Джон завершил прощальный тур

Элтон Джон, икона британской поп-музыки, завершил свой экстравагантный, яркий, наполненный запоминающимися песнями и легендарными нарядами, творческий путь. В субботу, 8 июля, он выступил в Стокгольме с последним концертом своего финального тура "Farewell Yellow Brick Road".

Тур начался в сентябре 2018 года, но его пришлось приостановить из-за ограничений COVID-19, а затем из-за травмы бедра, которую певец получил в 2021 году.

"Этот вечер знаковый, потому что это последнее шоу в рамках тура. Это 330-й концерт, включая Гластонбери, мы дали 330 концертов за 663 дня. Просто невероятно", - обратился исполнитель к аудитории.