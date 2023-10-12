Виртуоз, сумевший сломать каноны

Самым известным заказом стал леворучный концерт французского композитора Мориса Равеля. Несколько лет Пауль занимался преподавательской и концертной деятельностью. В 1938 году эмигрировал в США через Швейцарию, не приняв сделку с нацистами и отказавшись поддержать режим. Где прожил до конца жизни, преподавая фортепиано.

Музыкант как-то сказал о себе следующее: