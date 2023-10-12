Виртуоз, сумевший сломать каноны

Если человек очень хочет исполнить свою мечту, то он преодолеет практически любую преграду на пути к этой цели.
Главное богатство для музыканта – это руки. Ведь создавать из простых звуков замысловатую вязь мелодии без них невозможно. Поэтому потеря на войне правой руки для австрийского пианиста-виртуоза Пауля Витгенштейна (1887-1961) была равносильна не только концу карьеры, но и жизни.
Семья была довольно музыкальной. В гостях у Витгенштейнов бывали Иоганнесс Брамс, Клара Шуман, Рихард Штраус. Играть на фортепиано мальчик учился у известных педагогов Мальвины Бре и Теодора Лешетицкого.
После ранения пианист практически сразу попытался вернуться в строй: ещё лёжа в госпитале, нарисовал на доске клавиши и часами тренировался «играть», но теперь уже только одной рукой.
Пауль поправился, вернулся в Вену и попытался вернуть и карьеру. Естественно, для большинства он оставался лишь немощным калекой, которого можно было пожалеть. Но играть снова с одной рукой? Это невозможно.
Месяцы непрерывных тренировок дали результат. В 1916 году пианист возобновил концертную деятельность, несмотря на предложение семьи о финансовой поддержке и освоении нового направления. Репертуар музыкант подбирал сам, кое-какие произведения написал специально для исполнения левой рукой. А потом Пауль стал заказывать произведения ведущим композиторам своего времени – Бритенну, Хиндемиту, Прокофьеву.
Самым известным заказом стал леворучный концерт французского композитора Мориса Равеля. Несколько лет Пауль занимался преподавательской и концертной деятельностью. В 1938 году эмигрировал в США через Швейцарию, не приняв сделку с нацистами и отказавшись поддержать режим. Где прожил до конца жизни, преподавая фортепиано.
Музыкант как-то сказал о себе следующее:
Если бы я поднялся на высокую гору и увидел, что мне всё-таки не удастся добраться до самой вершины, я спустился бы вниз и попробовал с другой стороны.
Пример объединения трудолюбия, таланта, упрямства и нацеленности на результат в этом человеке доказывает, что в жизни возможно если не всё, то почти всё.
Источник:
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