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Билан "усыновил" на Донбассе кота Шахтёра, Vacío готовится служить в оркестре, а Волочкова просто возмущается

Билан "усыновил" на Донбассе кота Шахтёра, Vacío готовится служить в оркестре, а Волочкова просто возмущается

Автор:
16 января 2024 22:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: госпиталь   дима билан   донбасс   кот Шахтер   приют   турне   
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Дима Билан впервые после скандала с "голой вечеринкой" появился в медиапространстве и сразу зашел с козырей. В рамках "турне извинений" певец посетил Республиканский травматологический центр в ДНР, приют для бездомых животных и встретился с участниками СВО.

Когда-то победитель "Евровидения" приехал с гуманитарной миссией в Донецкую Народную Республику, где посетил Республиканский травматологический центр, встретился с маленькими пациентами, их родителями и привез подарки: детям сладкие наборы и «умные» колонки, а персоналу — планшеты.

Детский центр в Горловке получил от Билана так нужные им кондиционеры, а дети, опять же - подарки.

Три миллиона рублей с глубоким осознанием необходимости помогать братьям нашим меньшим, певец подарил приюту для бездомных животных, а в качестве ответного дара увёз в Москву черного кота — хвостатый питомец получил кличку Шахтер.

Также Билан встретился с участниками СВО и мирными жителями, которые нуждаются в протезировании и пообещал помочь с дальнейшей реабилитацией.

В общем, Билан сделал всё правильно, чтобы "очистить карму" и он пока первый, кто буквально воспринял призыв обществености "реабилитироваться" после скандала. Надо сказать, что он и ранее неоднократно участвовал в благотворительных акциях в поддержку СВО и семей Донбасса. Остальных "нарушителей" пока в Новороссии никто не видел, не смотря на "извинения в водолазках".

Ранее MASH сообщил, что дважды отсидевший за хулиганку после "голой вечеринки" рэпер Vacío готовится служить в армии. Но "не в какой-нибудь холодной российской глубинке с бонусами типа уборки плаца ломом и покраски газонов, а в оркестровых войсках.

По информации канала, часть сегодняшнего дня "человек в носке" провёл в военном комиссариате Савёловского района Москвы, где ему, Николаю Васильеву (настоящее имя артиста) сделали довольно заманчивое предложение — служить в музыкальном подразделении с правом уезжать домой каждые выходные и зарплатой, предварительно, 60к рублей. Плюс возможностью жить на съёмной квартире и ходить на службу как на работу. Ранее военная медкомиссия родного Екатеринбурга признала Vacío негодным из-за его псориаза. Однако в Москве решили иначе и просто дали другую категорию.

Ещё одну героиню голой вечеринки на двоих с Джигурдой - Анастсию Волочкову журналисты поймали в аэропорту. "Вы куда лезете, в мое творчество? - возмутилась королева шпагатов. "Вы посмотрите, какая у меня охрана!"

Донбасс ждёт тебя, Анастасия!

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Метки: госпиталь   дима билан   донбасс   кот Шахтер   приют   турне   
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17  комментариев
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29k
AzuveR Час назад
Кот классный. Шпагатистка,как обычно в хлам. За Биланом буду наблюдать дальше.
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3k
Andy Birkin Минуту назад
Лучше поздно, чем никогда
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25k
ЦСКА Минуту назад
Ну растопырка то уже плотно втала на рельсы, по которым проехал Женя Осин! Вот только у баб локомотивы быстрее...
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13k
Кыся Полчаса назад
А я бы ему все равно кота не доверил. Это он на камеру играет, а завтра кот на помойке окажется.
Да и вообще, нельзя всяким знаменитостям животных иметь, их дома почти не бывает.
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8k
Allmaster 45 минут назад
Васио это, какое нах в оркестровых войсках.???
Если только скрипачом на передовой, как Вагнеры...
А то съехал блиать...
Потом со всех арен будет петь что он там пахал, пули свистели над головой, или там мимо носка его сраного-злополучного...
Кто он собственно, не глав военкома какого то там сын?
Так красиво переобуться?
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7k
Умница-красавица 49 минут назад
А Волочкова продолжает растягивать межшпагатное пространство
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9k
Привыкли руки к топорам. 54 минуты назад
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16k
Kucher 57 минут назад
"Вы куда лезете, в мое творчество?"
Так все уже видели, как в её творчество Никитка залез. Она перед этим своё творчество хотя бы подмыла?
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34k
Юр21 Час назад
Хоть один делом занялся!
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2k
Alex Час назад
Дима Билан впервые после скандала с "голой вечеринкой" появился в медиапространстве и сразу зашел с козырей.
"Молодец", а где он был с 22-го года? А сейчас это, как он считает, метать бисер перед свиньями...так это в его понимание!
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11k
Гомерчик Час назад
Ссылка youtu.be
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5k
Горожанин 2 часа назад
Да причем тут Билан? Тут Песков этой тусовкой рулит и не осознает, что комичен.
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2k
KE2646 2 часа назад
Очкова как всегда в говно.
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89k
Доктор Джонс 2 часа назад
Творчество и сВолочкова - вещи несовместимые...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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