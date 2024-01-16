Билан "усыновил" на Донбассе кота Шахтёра, Vacío готовится служить в оркестре, а Волочкова просто возмущается

В общем, Билан сделал всё правильно, чтобы "очистить карму" и он пока первый, кто буквально воспринял призыв обществености "реабилитироваться" после скандала. Надо сказать, что он и ранее неоднократно участвовал в благотворительных акциях в поддержку СВО и семей Донбасса. Остальных "нарушителей" пока в Новороссии никто не видел, не смотря на "извинения в водолазках".

Ранее MASH сообщил, что дважды отсидевший за хулиганку после "голой вечеринки" рэпер Vacío готовится служить в армии. Но "не в какой-нибудь холодной российской глубинке с бонусами типа уборки плаца ломом и покраски газонов, а в оркестровых войсках.