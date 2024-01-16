Билан "усыновил" на Донбассе кота Шахтёра, Vacío готовится служить в оркестре, а Волочкова просто возмущается

Дима Билан впервые после скандала с "голой вечеринкой" появился в медиапространстве и сразу зашел с козырей. В рамках "турне извинений" певец посетил Республиканский травматологический центр в ДНР, приют для бездомых животных и встретился с участниками СВО.
Когда-то победитель "Евровидения" приехал с гуманитарной миссией в Донецкую Народную Республику, где посетил Республиканский травматологический центр, встретился с маленькими пациентами, их родителями и привез подарки: детям сладкие наборы и «умные» колонки, а персоналу — планшеты.
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Детский центр в Горловке получил от Билана так нужные им кондиционеры, а дети, опять же - подарки.
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Три миллиона рублей с глубоким осознанием необходимости помогать братьям нашим меньшим, певец подарил приюту для бездомных животных, а в качестве ответного дара увёз в Москву черного кота — хвостатый питомец получил кличку Шахтер.
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Также Билан встретился с участниками СВО и мирными жителями, которые нуждаются в протезировании и пообещал помочь с дальнейшей реабилитацией.
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В общем, Билан сделал всё правильно, чтобы "очистить карму" и он пока первый, кто буквально воспринял призыв обществености "реабилитироваться" после скандала. Надо сказать, что он и ранее неоднократно участвовал в благотворительных акциях в поддержку СВО и семей Донбасса. Остальных "нарушителей" пока в Новороссии никто не видел, не смотря на "извинения в водолазках".
Ранее MASH сообщил, что дважды отсидевший за хулиганку после "голой вечеринки" рэпер Vacío готовится служить в армии. Но "не в какой-нибудь холодной российской глубинке с бонусами типа уборки плаца ломом и покраски газонов, а в оркестровых войсках.
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По информации канала, часть сегодняшнего дня "человек в носке" провёл в военном комиссариате Савёловского района Москвы, где ему, Николаю Васильеву (настоящее имя артиста) сделали довольно заманчивое предложение — служить в музыкальном подразделении с правом уезжать домой каждые выходные и зарплатой, предварительно, 60к рублей. Плюс возможностью жить на съёмной квартире и ходить на службу как на работу. Ранее военная медкомиссия родного Екатеринбурга признала Vacío негодным из-за его псориаза. Однако в Москве решили иначе и просто дали другую категорию.
Ещё одну героиню голой вечеринки на двоих с Джигурдой - Анастсию Волочкову журналисты поймали в аэропорту. "Вы куда лезете, в мое творчество? - возмутилась королева шпагатов. "Вы посмотрите, какая у меня охрана!"
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Донбасс ждёт тебя, Анастасия!
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Да и вообще, нельзя всяким знаменитостям животных иметь, их дома почти не бывает.
Если только скрипачом на передовой, как Вагнеры...
А то съехал блиать...
Потом со всех арен будет петь что он там пахал, пули свистели над головой, или там мимо носка его сраного-злополучного...
Кто он собственно, не глав военкома какого то там сын?
Так красиво переобуться?
Так все уже видели, как в её творчество Никитка залез. Она перед этим своё творчество хотя бы подмыла?
"Молодец", а где он был с 22-го года? А сейчас это, как он считает, метать бисер перед свиньями...так это в его понимание!