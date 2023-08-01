"Россия! Россия! В этом слове огонь и сила!". В Пхеньяне для Шойгу спели от души и по-русски

Прошло уже несколько дней, как наш Министр обороны Сергей Шойгу вернулся из Северной Кореи обратно в Россию и занимается своими делами, а в соцсетях продолжает распространяться видео с торжественного концерта в Пхеньяне в честь 70-летия победы в корейской войне, на котором он имел честь присутствовать. Давно не были в СССР? Добро пожаловать ))
Гала-концертом, посвящённым 70-й годовщине окончания Отечественной освободительной войны (Корейской войны 1950-1953 годов), Северная Корея удивила не только российского Министра обороны, но и большинство россиян:
"Встанем!", "Здесь птицы не поют", "День Победы", "Десятый наш десантный батальон" на русском языке специально для российской делегации исполнили местные звёзд эстрады (почти без акцента).
Прямая трансляция мероприятия велась Корейским центральным телевидением 27 июля, но ролик с концерта до сих пор активно распространяется как в самой Корее, так и в России.
Визит российской делегации в Пхеньян не остался незамеченным западными экспертами. Некоторые из них высказали предположение, что в программу концерта специально включили песни российских музыкантов и певцов, чтобы угодить российским гостям. Так это или не так, не имеет значения, важно, что исполнение было таким проникновенным и очень искренним:
Напомним, с 25 по 27 июля Министр обороны РФ Сергей Шойгу находился с визитом в КНДР для участия в торжественных мероприятиях к 70-летию окончания Корейской войны. В российском военном ведомстве сообщили, что визит направлен на "укрепление российско-северокорейских военных связей". А немецкий неполживый таблоид BILD распереживался, что после визита Шойгу в Пхеньян северокорейские дивизии пойдут на Киев".
Также российским гостям на выставке военной технике показали ракеты с ядерными боеголовками, новые ударные беспилотники, а также межконтинентальные ракеты Hwasong-17 и Hwasong-18, которые могут поразить цели на всей территории США благодаря своей дальности, - пишет Bild.
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