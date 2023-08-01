"Россия! Россия! В этом слове огонь и сила!". В Пхеньяне для Шойгу спели от души и по-русски

"Встанем!", "Здесь птицы не поют", "День Победы", "Десятый наш десантный батальон" на русском языке специально для российской делегации исполнили местные звёзд эстрады (почти без акцента).

Прямая трансляция мероприятия велась Корейским центральным телевидением 27 июля, но ролик с концерта до сих пор активно распространяется как в самой Корее, так и в России.

Визит российской делегации в Пхеньян не остался незамеченным западными экспертами. Некоторые из них высказали предположение, что в программу концерта специально включили песни российских музыкантов и певцов, чтобы угодить российским гостям. Так это или не так, не имеет значения, важно, что исполнение было таким проникновенным и очень искренним: