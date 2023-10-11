Китайские мошенники лишили российского певца Витаса миллиона долларов

Отмечается, что поддельные билеты были настолько высокого качества, что сканер при входе принял их за настоящие. И это несмотря на то, что на оригинальных контрмарках была голограмма и идентификационный номер.





Пудовкин отметил, что у Витаса впереди ещё 16 концертов в Китае. Свой тур артист завершит в Шанхае на 90-тысячной арене. Продюсер не исключил, что фальсификация билетов на концерты будет в каждом городе.