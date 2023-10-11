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Китайские мошенники лишили российского певца Витаса миллиона долларов

Китайские мошенники лишили российского певца Витаса миллиона долларов

Автор:
11 октября 2023 15:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: КИтай   Концерт   витас   мошенники   поддельные билеты   турне   
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Помните такого артиста? А вот в Китае не только помнят, но и ждут, забивая концертные залы. Да так, что мест на всех не хватает, поэтому аферисты наштамповали тысячи поддельных билетов, которые оказались не хуже оригинала. Умеют, когда хотят.

Около семи тысяч зрителей пришли на концерт Витаса (настоящее имя Виталий Грачёв) по поддельным билетам в китайском городе Сучжоу. По словам продюсера Витаса Сергея Пудовкина, команда артиста недосчиталась примерно миллиона долларов. Концертный зал в Сучжоу рассчитан на 55 тысяч, но на выступление певца пришли 62 тысячи поклонников.


"Средняя стоимость билета на концерт Витаса в Китае составляет 150 долларов, VIP-билеты – 500 долларов. Обнаружено было семь тысяч фальшивых билетов, недополученная прибыль составит миллион долларов за один концерт. С этим пусть разбираются организаторы и соответствующие органы, потому что это колоссальные деньги. Найти мошенников вполне реально, в Китае это приравнивается к подделке денег. Их, конечно, найдут. Я впервые с таким сталкиваюсь в таком объеме. Я даже не мог себе представить, что такое может быть. Официальные билеты были проданы за два дня на весь тур в Китае. Мы почти три года не были в Китае, ажиотаж колоссальный", — рассказал продюсер.

Отмечается, что поддельные билеты были настолько высокого качества, что сканер при входе принял их за настоящие. И это несмотря на то, что на оригинальных контрмарках была голограмма и идентификационный номер.


Пудовкин отметил, что у Витаса впереди ещё 16 концертов в Китае. Свой тур артист завершит в Шанхае на 90-тысячной арене. Продюсер не исключил, что фальсификация билетов на концерты будет в каждом городе.

Ныне забытый в России певец обрёл невероятную популярность в Китае, где выступает с 2004 года. Известно, что Витас построил на горе неподалёку от курортного Гуанчжоу большой дом из стекла и дерева. И большую часть времени он проводит именно там. Артист неизменно собирает в китайских городах полные залы, а его популярность, несмотря на то, что он поёт на русском, настолько высока, что некоторые китайцы называют в его честь своих детей.

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Метки: КИтай   Концерт   витас   мошенники   поддельные билеты   турне   
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6  комментариев
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Мурчелло Полчаса назад
Надо чтобы он спел вживую.
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Prof 3 минуты назад
Я не пойму, как ему удалось в Китае собрать больше 60 тыс. зрителей?
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Smolny 7 минут назад
А можно узнать - сколько альбомов этого певца в платину ушли? Ведь иначе бы он столько не смог заработать либо его доходы получены нетрудовым путём.
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17k
Голос Вселенной 16 минут назад
Ссылка coub.com
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82k
Доктор Джонс Полчаса назад
Загадочная китайская душа...
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