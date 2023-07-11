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15+ фраз, после которых женщины прекращают отношения с мужчинами

15+ фраз, после которых женщины прекращают отношения с мужчинами

Автор:
11 июля 2023 08:57
Метки: twitter   Девушка   Твиттер   жадность   женщины   мужчины   отношения   
6296
17

Представительницы слабой половины человечества поделились в соцсетях личными ситуациями, когда хотелось бежать мужчин. Как выяснилось, всего одна фраза может поставить точку в отношениях.

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Метки: twitter   Девушка   Твиттер   жадность   женщины   мужчины   отношения   
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59  комментариев
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6k
Бу 4 часа назад
сборище ТП.
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5k
alex Полчаса назад
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2k
max 42 минуты назад
получается, тот кто пригласил-он и платит , та которую пригласили - она и сосет .
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5k
Maldini 55 минут назад
Все эти предъявы можно развернуть на 180' и эти тупые пёсды будут хлопать наклеенными коровьими ресницами, искренне удивляться и делать то что они очень не любят - обобщать. Все вы одинаковые, вам одно только надо, мущщина должен, вы все козлы. Вообще в большинстве своём женщины, это просто кладезь лицемерия и двойных стандартов
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17k
RDen 56 минут назад
спасибо, возьму на заметку...Хотя можно сказать девке - извини, у меня эти дни...
зы ну так, в стихах
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7k
Конрад Карлович Час назад
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9k
Maddy8 2 часа назад
Зато как их бесит ,когда говорят: разведёнка с прицепом.
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715
esb18 2 часа назад
Женские разговоры о мужской жадности - откровенное проявление женского стремления к халяве.
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715
esb18 2 часа назад
Ж
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247
Лис esb18 42 минуты назад
Х
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247
Лис esb18 42 минуты назад
ой..
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323
Pasha Panfilov 2 часа назад
Хм. Ну вроде всё вполне адекватно.
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7k
newegg 2 часа назад
Для того чтоб на бабу обратил внимание принц, она должна быть похожа на принцессу.
Но бабы этого понимать не хотят.
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8k
Владимир 3 часа назад
Сколько кошек дома у этих дурочек?
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155
Александр Шевченко 3 часа назад
Вот их мировоззрение и идеал.
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6k
vasilykopkov 3 часа назад
Похоже, все фразы писал один и тот же школьник (школьница)...
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1k
ruslan d 3 часа назад
Спасибо , хорошая подборка , буду знать ...
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13k
Ivan 3 часа назад

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4k
foggen2 3 часа назад
"Все эти деления ужина пополам!"
Вот здесь-АБСОЛЮТНО согласен.За всё должна платить девушка.
Я как никак себя не на помойке нашёл и всё таки пришёл на встречу!)))
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7k
tamin 3 часа назад
1. Я в разводе. После брака у меня ребенок.
2. Мой бывший козел.
3. Я сейчас карьерой занимаюсь
4. А ты сколько зарабатываешь
5. Лето в палатках не для меня
6. Пусть убирается домработница
7. Пусть готовит кухарка
8. Я блоггер
9. Мне мой психолог сказал
10. А вот моя мама считает...
11. Кто тебе важнее, друзья или я
12. Твоя мама не права
13. Я веган/ЗОЖ/козерог и.т.д.

Но правильный размер груди обнуляет весь этот список)
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2k
Федор Медведев 3 часа назад
ну так что ты в итоге можешь дать как женщина??? Получается, что ожидания от мужиков у этих ТП заоблачные, а у самих только писечка...
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346
Алексей Павлиди Федор Медведев 3 часа назад
И та потрёпанная
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6k
salim777 3 часа назад
Почти все фразы легко переворачиваются в сторону мужчин. И после таких фраз отношения с женщиной/девушкой тоже можно заканчивать: 1) А что ты мне можешь дать как мужчина? 2) Можешь одолжить денег? Отдам как смогу. 3) Первое свидание только в ресторане 4) Живу одна, но к себе никого не вожу. Тебе надо, ты квартиру и ищи. 5) Привет, меня зовут Степанида 6) Я хочу только серьёзные отношения, а то все только пробуют, ничего серьёзного не предлагают. 7) Я привыкла, чтобы мне дверь открывали и руку подавали. 8) Трогать меня можно, только с моего разрешения. 9) Мужчина должен. 10) У меня ребёнок от прошлых отношений. 11) Постоянно говори мне комплименты. Я этого достойна. 12) Хочу в кино. Возьми билеты и всяких вкусняшек. На последний ряд не бери, а то будешь лезть ко мне со своими поцелуями. 13) Я слабая женщина. Я должна украшать собой твою жизнь, а ты сделаешь всё остальное. Ты же мужчина. 14) Думаю что я слишком хороша для тебя. Ты не потянешь. 15) Не умеешь зарабатывать? Если ты не в состоянии удовлетворить запросы своей женщины, то зачем мне нужен такой мужчина? ...Ну и так далее до бесконечности.
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323
Pasha Panfilov salim777 2 часа назад
По-моему не переворачиваются. Ну или я просто таких не встречал. Как-то неестественно, театрально. Где кто так вообще говорит?
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3k
wwwoffka 1 3 часа назад
Принцев точно на всех не хватит, но некоторым даже коня не достанется.
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323
Pasha Panfilov wwwoffka 1 2 часа назад
На принцев не клюют обычно, клюют как ни странно больше на холопов.
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