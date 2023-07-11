Маразм и штрафы

Не до конца съеден: как выглядит человек, уснувший в тундре летом

Слабоумие и отвага: четыре человека погибли в попытке повторить...

15+ фраз, после которых женщины прекращают отношения с мужчинами

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Самые впечатляющие дороги мира: от 26-полосной автострады в Техасе...

В Тюмени танк заехал на пляж и распугал отдыхающих

Сравнение экономической мощи Китая и остальных стран

Росгвардейцы устроили ночную погоню по Москве за лемуром

Дачный привет: забавные огородные идеи, которые можно заимствовать

16-летняя американка стала трансгендером, а потом попыталась всё...

Американская пловчиха, проигравшая на соревнованиях трансу,...

17 фотографий, доказывающих, что люди и животные друзья навек

Просто гифки, всякие и разные

"Женщины жирные, неповоротливые...": Алёна Водонаева...

25 вещей, созданных людьми, которым не нужно их чистить

Джонни Депп приедет в Россию и запишет песню