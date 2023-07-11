15+ фраз, после которых женщины прекращают отношения с мужчинами

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Представительницы слабой половины человечества поделились в соцсетях личными ситуациями, когда хотелось бежать мужчин. Как выяснилось, всего одна фраза может поставить точку в отношениях.
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зы ну так, в стихах
Но бабы этого понимать не хотят.
Вот здесь-АБСОЛЮТНО согласен.За всё должна платить девушка.
Я как никак себя не на помойке нашёл и всё таки пришёл на встречу!)))
Если женщина не в состоянии сварить борщ или приготовить вкусный ужин - не умеет или ленится, то пусть ведет в ресторан
2. Мой бывший козел.
3. Я сейчас карьерой занимаюсь
4. А ты сколько зарабатываешь
5. Лето в палатках не для меня
6. Пусть убирается домработница
7. Пусть готовит кухарка
8. Я блоггер
9. Мне мой психолог сказал
10. А вот моя мама считает...
11. Кто тебе важнее, друзья или я
12. Твоя мама не права
13. Я веган/ЗОЖ/козерог и.т.д.
Но правильный размер груди обнуляет весь этот список)
Либо обнуляет лишь для прыщавого пубертатного юнца.
Или если на один раз.
Восклицательный знак ставится в единственном местоположении.
P.S.Ничего личного)))