Жидкая грудь: парень в соцсети поделился историей и сорвал кучу хейта

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Это произошло на просторах одного популярного форума, а потом перекачевало в Твиттер. Молодой парень, явно не так часто близко общающийся с девушками, сделал для себя открытие, касающееся женского тела. Комментаторы его поста мигом разделились на два лагеря, устроив самые настоящие дебаты.
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3. "Вот это открытие!", - именно так, с нескрываемой иронией, отреагировали другие пользователи соцсети
4. Все сошлись на том, что парень просто имеет мало опыта в общении с противоположным полом
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И от курения
-Девки,мне сиськи-не главное.Главное каковы вы в разговоре,да по хозяйству.
Все трое великолепные борщи да салаты наготовили,избу прибрали до пылинки,разговоры вели задорные,да остроумные.
-Ну,ладно.......Так мне не выбрать.Показывайте сиськи...."
Мой любимый размер - двоечка. И объём есть, и ничего не висит.
Поэтому на четвертом уровне - некое разочарование.