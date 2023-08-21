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Жидкая грудь: парень в соцсети поделился историей и сорвал кучу хейта

Жидкая грудь: парень в соцсети поделился историей и сорвал кучу хейта

Автор:
21 августа 2023 08:33
Метки: twitter   Твиттер   внешность   девушки   женщины   тело   
3908
18

Это произошло на просторах одного популярного форума, а потом перекачевало в Твиттер. Молодой парень, явно не так часто близко общающийся с девушками, сделал для себя открытие, касающееся женского тела. Комментаторы его поста мигом разделились на два лагеря, устроив самые настоящие дебаты.

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Метки: twitter   Твиттер   внешность   девушки   женщины   тело   
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19  комментариев
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12k
Евгений Час назад


И от курения
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228
Александр Шевченко 2 минуты назад
Это называется возраст, никто не молодеет с годами. В 18 и грудь у девушек стоит хоть 2, хоть 4 ка и у парней без препаратов хер стоит всю ночь и силы есть (природа заложила самый репродуктивный возраст). Ему б@ть грудь у 26 летней не понравилась, с годами он будет только её чаще вспоминать, никто с годами не молодеет. Посмотрим что он запоет в 50.

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17k
K7OO 2 минуты назад
Помимо жидкой груди, бывает еще твердая и газообразная. Не нравится жидкая грудь - понижай температуру окружающей среды до перехода груди в твердое агрегатное состояние. Ну или наоборот повышай, хоть до плазмы.
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7k
tamin 10 минут назад
А что тут думать? После кормления у барышень такое бывает. Потом частично восстанавливается история. Я бы проверил на предмет детей
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4k
foggen2 14 минут назад
Как не вспомнить-"Остался на деревне один завидный жених и три девушки.
-Девки,мне сиськи-не главное.Главное каковы вы в разговоре,да по хозяйству.
Все трое великолепные борщи да салаты наготовили,избу прибрали до пылинки,разговоры вели задорные,да остроумные.
-Ну,ладно.......Так мне не выбрать.Показывайте сиськи...."
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16k
banzai7 15 минут назад
Только один раз видел девушку с 4 размером и у нее была стоячая грудь. Девушке было 18.
Мой любимый размер - двоечка. И объём есть, и ничего не висит.
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1k
Nataly 15 минут назад
Женщины, а давайте напишем про наши разочарования, когда в первый раз увидели парня без трусов)
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28k
Lehoia 18 минут назад
Это еще не самое страшное. Много лет назад ухаживал за девушкой с реально большой грудью. Довольно долго. Наконец дошло дело до близости. У меня наверное было шокирующее разочарование, когда я увидел ее, лежащей на боку, с двумя "медузами", лежащими перед ней рядышком. Хотя, по логике, по другому быть и не может)
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14k
Kostick Полчаса назад
в чем проблема? нравится барышня, но не нравятся её сиськи - предложи импланты, и ессно оплати. вот только смысл таких капиталовложений, когда и тётка и сиськи могут сменить гусара?))
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8k
Ysik Полчаса назад
Ну а что тут такого?! У меня лет до 25 были девушки исключительно с 1-2 размером. А потом имел интересный опыт с девушкой с 6 размером, было некоторое разочарование, но в целом норм.
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8k
shimpansky Полчаса назад
Отхлестать его сисяндрами!
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10k
GRuslan Полчаса назад
Сами себя преподносите как товар, соответственно товар перед покупкой подвергают оценке, пишут отзывы)). Когда снова станете людьми, тогда и отношение к вам поменяется.
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62k
doker 52 минуты назад
Не нужно было пропускать первый уровень - юношеские посиделки со вздохами и ахами на скамеечке.
Поэтому на четвертом уровне - некое разочарование.
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14k
GROMOZEKA Час назад
Самыми вменяемыми оказались бабы с юмором
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34k
ACU900 Час назад
Ссылка youtu.be
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