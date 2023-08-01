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В Новосибирске 18-летняя девушка решила продать девственность за 190 тысяч долларов

В Новосибирске 18-летняя девушка решила продать девственность за 190 тысяч долларов

Автор:
01 августа 2023 16:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Новосибирск   анкеты   отношения   продажа   цена   
3467
11

Оказалось, что дам с такой «целью» просто навалом.

В СМИ и раньше проскакивали сюжеты о барышнях, желающих расстаться с невинностью за солидные деньги. То на ТВ, то в газетах. Потом подключился интернет и всё это перебралось туда.

Выяснилось, что есть специальные сайты, где дамы на полном серьёзе выставляют девственность на аукцион - кто больше заплатит, тот «девушку и танцует». Звучит дико, но это так.

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Например, есть мадемуазель из Новосибирска. По её словам, она готова расстаться с невинностью за 190 тысяч долларов. Знает английский и для совершения «сделки» даже готова поехать в Китай, Францию, Италию, Казахстан, Монако, Норвегию, Польшу, Испанию, Швецию, Швейцарию или ОАЭ.

Мне нужны деньги, чтобы оплатить обучение и помочь семье. У меня никогда не было отношений, надеюсь на понимание, - добавляет девушка.

Но на сайте есть дамы с гораздо меньшими запросами. Также представлены девушки из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Цена вопроса - 5000 долларов. Желающих пока нет.

Присутствуют и американки - одна из них готова на «сделку» за $200 000:

 Ну и другие дамы с разными «прайсами»:

Мягко говоря, ситуация странная. А судя по количеству анкет на сайте, и того, сколько месяцев они там «висят» - желающих «заключить сделку» немного. Если такие вообще есть.

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Метки: Девушка   Новосибирск   анкеты   отношения   продажа   цена   
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32k
Ego sum qui sum 2 часа назад
потомственные девственницы
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2k
Vovan Petroff 4 минуты назад
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13k
? ? ? 6 минут назад
"а она точно заплатит?"(С)
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13k
? ? ? 6 минут назад
так се активы...
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50k
turyst 16 минут назад
С развитием медицины вообще и гименопластики в частности, можно хоть раз в месяц продавать.
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1k
Андриан 17 минут назад
Есть американка подешевле....... А что есть такая национальность?
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116
Eric Cartman 21 минуту назад
Дефлорирование порой - это тяжкий труд. Иногда не с первого раза получается. Считаю, что платить должны бабы
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13k
Ivan Полчаса назад
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5k
Fishki_surfer Полчаса назад
>>> Присутствуют и американки - одна из них готова на «сделку» за $200 000
>>> Возраст: 31
>>> Напишите мне "Лошади это круто".

Хм, что-то тут не так.
Подозреваю, что она сама готова столько заплатить.
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2k
STRiX Полчаса назад
Ну а собственно почему бы и нет. Ну в смысле, попробуйте найти сейчас себе девушку в жёны не имеющей за спиной коллекцию х.у.е.в. Конечно это все печально и противно в какой-то степени, и для будущего мужа не самый лучшая партия. Но с другой стороны, уж лучше пусть это будет обеспеченный, богатый человек, скорее всего без неожиданного венерического"букета", чем какой-нибудь быдло х.у.й.л.о. например уходящий в армию.
В общем, все бабы ш.л.ю.х.и. (почти). И уж пусть у нее будет условно 50к зелени, чем просто воспоминания о х.у.е. какого-то м.у.д.а.к.а. с района.
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10k
Juli Полчаса назад
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16k
_delphin_ 49 минут назад
Я столько денег по юности сэкономил)))

Ну, не пыльный бизнес, расходов-то немного одна несложная операция по восстановления девственной плевы и можно стричь газон заново)
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2k
Артур Котовой 50 минут назад
Там максимум - 2000р ночь
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2k
max 51 минуту назад
можно до пенсии торговать
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11k
Vampire Час назад
Если это такая ценная вещь - оставьте себе, зачем кому-то отдавать? А если серьезно - было пару раз в жизни (молодость... страсть... любовь...) так себе удовольствие. Гораздо приятней когда женщина знает как хочет и умеет это делать.
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12k
Просто Царь Час назад
Потом на эти день опять станет девственницой и так каждый год.
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16k
Совранский Час назад
Да простят меня милые дамы(коих я уверен, на сайте, указанных в Посте нет).
Но средний ценник у "шкур"(с замазанным лицом выше) +/- один.
Ну может 2. Мах 3 бутылки шампанского хорошего или вина.
p/s


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20k
sonic24a Час назад
Оспадя! На у а она вообще кому?
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9k
МихА Час назад
Эти пля все поголовно стремятся к беззаботной жизни и при этом никто не хочет работать. Им все должны подать эту жизнь на блюдечке.
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34k
АнтонПолднев Час назад
Только проговорили о том, какие дебилы у нейросети картинки покупают, а тут эти...
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102
Константин Котов Час назад
Медведа похоже это все порядком достало. Поэтому он не придет сегодня.
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