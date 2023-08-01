В Новосибирске 18-летняя девушка решила продать девственность за 190 тысяч долларов

В СМИ и раньше проскакивали сюжеты о барышнях, желающих расстаться с невинностью за солидные деньги. То на ТВ, то в газетах. Потом подключился интернет и всё это перебралось туда.

Выяснилось, что есть специальные сайты, где дамы на полном серьёзе выставляют девственность на аукцион - кто больше заплатит, тот «девушку и танцует». Звучит дико, но это так.