В Новосибирске 18-летняя девушка решила продать девственность за 190 тысяч долларов

Оказалось, что дам с такой «целью» просто навалом.
В СМИ и раньше проскакивали сюжеты о барышнях, желающих расстаться с невинностью за солидные деньги. То на ТВ, то в газетах. Потом подключился интернет и всё это перебралось туда.
Выяснилось, что есть специальные сайты, где дамы на полном серьёзе выставляют девственность на аукцион - кто больше заплатит, тот «девушку и танцует». Звучит дико, но это так.
Например, есть мадемуазель из Новосибирска. По её словам, она готова расстаться с невинностью за 190 тысяч долларов. Знает английский и для совершения «сделки» даже готова поехать в Китай, Францию, Италию, Казахстан, Монако, Норвегию, Польшу, Испанию, Швецию, Швейцарию или ОАЭ.
Мне нужны деньги, чтобы оплатить обучение и помочь семье. У меня никогда не было отношений, надеюсь на понимание, - добавляет девушка.
Но на сайте есть дамы с гораздо меньшими запросами. Также представлены девушки из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Цена вопроса - 5000 долларов. Желающих пока нет.
Присутствуют и американки - одна из них готова на «сделку» за $200 000:
Ну и другие дамы с разными «прайсами»:
Мягко говоря, ситуация странная. А судя по количеству анкет на сайте, и того, сколько месяцев они там «висят» - желающих «заключить сделку» немного. Если такие вообще есть.
Источник:
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>>> Возраст: 31
>>> Напишите мне "Лошади это круто".
Хм, что-то тут не так.
Подозреваю, что она сама готова столько заплатить.
В общем, все бабы ш.л.ю.х.и. (почти). И уж пусть у нее будет условно 50к зелени, чем просто воспоминания о х.у.е. какого-то м.у.д.а.к.а. с района.
Ну, не пыльный бизнес, расходов-то немного одна несложная операция по восстановления девственной плевы и можно стричь газон заново)
Но средний ценник у "шкур"(с замазанным лицом выше) +/- один.
Ну может 2. Мах 3 бутылки шампанского хорошего или вина.
p/s