Случаи, когда межполовая дружба возможна: мнения пользователей соцсетей

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Многие уверены, что мужчины с женщинами дружить не могут, ведь 100% в этих отношениях рано или поздно появится "постельная тема". А как считаете вы?
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Дружба между М/Ж возможна только в двух случаях:
- либо уже
- либо планирует