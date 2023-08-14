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Случаи, когда межполовая дружба возможна: мнения пользователей соцсетей

Случаи, когда межполовая дружба возможна: мнения пользователей соцсетей

Автор:
14 августа 2023 17:45
Метки: Твиттер   дружба   мнение   отношения   пользователи соцсетей   соцсети   
1535
19

Многие уверены, что мужчины с женщинами дружить не могут, ведь 100% в этих отношениях рано или поздно появится "постельная тема". А как считаете вы?

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Метки: Твиттер   дружба   мнение   отношения   пользователи соцсетей   соцсети   
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4  комментария
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63k
Александр Ломовицкий Час назад
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14k
GROMOZEKA 8 минут назад
ИМХО
Дружба между М/Ж возможна только в двух случаях:
- либо уже
- либо планирует
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201
Vergüenza Ajena 10 минут назад
Ричи постоянная посетительница бабских (не путать с женскими) форумов?
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97
iskra 53 минуты назад
Дружить можно. Но это будет постоянное сдерживание или с одной,или с другой стороны. В принципе, можно привыкнуть. И даже иногда делать дружеский секс без обязательств.
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