Без проституции и вебкам: девушки поделились, как они зарабатывают более 2 000 долларов

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Из этого поста вы узнаете все секреты этих успешных и независимых представительниц слабого пола. Откуда деньги? И может ли девушка хорошо зарабатывать не используя свою красоту?
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- я тоже
- ты тоже миллионер???
- нет, я тоже лиздабол...
Озовитесь, поделитесь...
И да, доллар по 100, а не по 34 рубля.