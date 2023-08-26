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Без проституции и вебкам: девушки поделились, как они зарабатывают более 2 000 долларов

Без проституции и вебкам: девушки поделились, как они зарабатывают более 2 000 долларов

Автор:
26 августа 2023 19:59
Метки: twitter   Твиттер   девушки   деньги   женщины   работа   
1671
15

Из этого поста вы узнаете все секреты этих успешных и независимых представительниц слабого пола. Откуда деньги? И может ли девушка хорошо зарабатывать не используя свою красоту?

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Метки: twitter   Твиттер   девушки   деньги   женщины   работа   
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52k
Мойша Час назад
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267
Кот Чеширский 24 минуты назад
Сотрудница-художник, напротив меня в офисе сидит, зп 300к рублей, у проджект-менеджера плюс-минус такая же, наверно, аналитик недавно пришла, переманили из другого офиса, там наверно чуть повыше.
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11k
Андрей Ма-С Полчаса назад
- мой бывший парень говорил что зарабатывает по 1000 баксов в день
- я тоже
- ты тоже миллионер???
- нет, я тоже лиздабол...
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14k
GROMOZEKA 48 минут назад
Всё это напоминает старый анекдот

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62k
doker Час назад
Интересно, на Фишках есть люди с заработком 2000-3000$ в месяц?
Озовитесь, поделитесь...
И да, доллар по 100, а не по 34 рубля.
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11
устал я от вас doker 4 минуты назад
по 2-3 тут навалом. вот по 20-30 уже меньше. Те кто с доходом выше уже не считают месячный доход.
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