Гениальность на грани безумия недооценённого виртуоза

Выбор будущего был предопределён: Алексей родился в семье профессиональных музыкантов в 1969 году. Отец и мать преподавали в Ташкентской консерватории.

Ещё толком не умев говорить, малыш освоил базовые навыки игры. В пятилетнем возрасте отмечал ошибки в исполнении отца. А когда пошёл в школу, то исполнял произведения классиков – Моцарта, Баха, Бетховена в необычной уникальной манере.