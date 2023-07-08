Гениальность на грани безумия недооценённого виртуоза

Когда этот юноша садился за фортепиано, слушатели – даже совершенно далёкие от классической музыки, настолько погружались в хитросплетение звуков, что забывали о реальности.
В экспрессии этого музыканта присутствовали и демоническое, и божественное начало.
Выбор будущего был предопределён: Алексей родился в семье профессиональных музыкантов в 1969 году. Отец и мать преподавали в Ташкентской консерватории.
Ещё толком не умев говорить, малыш освоил базовые навыки игры. В пятилетнем возрасте отмечал ошибки в исполнении отца. А когда пошёл в школу, то исполнял произведения классиков – Моцарта, Баха, Бетховена в необычной уникальной манере.
Когда Алексею Султанову было 16 лет, он принял участие в VIII Международном конкурсе имени Чайковского. Какой ценой – накануне пианист психанул и ударил в стенку кулаком. Итог – сломанный мизинец и игра под анестезией. Жюри, узнавшее об инциденте, не оценило жертвы и, несмотря на превосходное исполнение, не пропустило его в финал.
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Парень поступил в Московскую консерваторию. Но, как часто бывает, на родине признания гений не получил. Зато за рубежом юное дарование признали: Алексей одержал победу в престижном конкурсе Вэна Клайберна.
И перед пианистом открылся целый мир – концерты, перелёты, полные залы, признание и овации. Результатом контракта с очень жёсткими условиями (400 концертов за два года, постоянные переезды и серьёзная эмоциональная нагрузка) стал первый инсульт в 26 лет. Но пианист смог перебороть болезнь. Консерваторию он бросил на третьем курсе и уехал в Штаты. Второй инсульт случился из-за слишком эмоционального восприятия второго места (первое присуждено не было) на конкурсе Шопена в Варшаве в 1995 году.
Спустя три года не оценило жюри исполнения пианиста и на конкурсе имени Чайковского, посчитав манеру излишне экспрессивной, вольной и темпераментной (первое место тогда занял Денис Мацуев). Зрители же, не согласившись с решением, 20 минут рукоплескали Алексею, вынудив председателя даже принести извинения.
Между тем у поверженного гения появилась фобия – умереть молодым от инсульта. В семье уже были такие случаи. То ли наследственность сыграла роль, то ли психика исполнителя была слишком лабильной. Но в 2001 году музыкант перенёс сразу пять инсультов.
Хотя последствия оказались необратимыми (частичная слепота, потеря речи, паралич левой стороны), Султанов не сдавался и не бросал дело своей жизни. Он участвовал в благотворительных концертах, а партию левой руки выучила его супруга Даце Абеле – виолончелистка, с которой он познакомился ещё в музыкальной школе. И которая была вместе с Султановым до конца.
А он пришёл быстро. В 2005 году Алексей Файзулхакович скончался. Сердце странного недооценённого гения-бунтаря перестало биться, когда ему было всего 35 лет. Выразительность, глубина, та самая экспрессия, о которой постоянно твердили, сделали пианиста, прожившего столь короткую жизнь, достойным именоваться богом музыки.
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