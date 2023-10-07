Эксцентричная затворница и её четверть века в золотой клетке

Вуд согласился. И в его жизни появилась женщина, которая прибрала к рукам не только сердце, но и наследие миллионера. Правда, никакой графиней Эллен Уолш (1838 – 1932) не была – девушка родилась в семье бедных ирландских эмигрантов. О перспективном богаче узнала из газет, которые без устали писали о похождениях Вуда. И решила, что предсказания предсказаниями, но на пути к богатству надо и самой шевелить ножками.

В статусе любовницы Эллен пробыла 10 лет. А когда скончалась жена Вуда, то вдовец повёл возлюбленную под венец. Свадьба была более чем скромной, ведь у пары уже подрастала 10-летняя дочь. И Эллен, сменившая имя на более благозвучное – Ида, получила контроль над состоянием мужа.

Доходило до того, что женщина ссужала избраннику деньги. Которые получала необычным способом. Вуд был заядлым картёжником, но жена согласилась не устраивать сцен и не бороться с пагубной привычкой при условии, что он будет отдавать ей половину выигрыша и делать небольшой денежный подарок при проигрыше.