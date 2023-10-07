Эксцентричная затворница и её четверть века в золотой клетке

«Когда-нибудь тебе улыбнётся удача, и ты станешь женой миллионера». Подобные предсказания из уст цыганок в адрес юных девиц – не редкость. Но эта девушка так поверила в него, что ничего не значащая фраза действительно воплотилась в реальность. Но с определёнными нюансами.
Конгрессмен, бизнесмен и владелец New York Daily News Бенджамин Вуд был известным ловеласом. Поэтому когда мужчина получил от таинственной незнакомки послание, то сразу сделал стойку. Девушка описала себя как миловидную аристократку и совершенно однозначно предложила себя в качестве любовницы.
Вуд согласился. И в его жизни появилась женщина, которая прибрала к рукам не только сердце, но и наследие миллионера. Правда, никакой графиней Эллен Уолш (1838 – 1932) не была – девушка родилась в семье бедных ирландских эмигрантов. О перспективном богаче узнала из газет, которые без устали писали о похождениях Вуда. И решила, что предсказания предсказаниями, но на пути к богатству надо и самой шевелить ножками.
В статусе любовницы Эллен пробыла 10 лет. А когда скончалась жена Вуда, то вдовец повёл возлюбленную под венец. Свадьба была более чем скромной, ведь у пары уже подрастала 10-летняя дочь. И Эллен, сменившая имя на более благозвучное – Ида, получила контроль над состоянием мужа.
Доходило до того, что женщина ссужала избраннику деньги. Которые получала необычным способом. Вуд был заядлым картёжником, но жена согласилась не устраивать сцен и не бороться с пагубной привычкой при условии, что он будет отдавать ей половину выигрыша и делать небольшой денежный подарок при проигрыше.
В 1900 году Вуд скончался. И 62-летняя вдова блистала на приёмах, много путешествовала и сорила деньгами. Но по мере старения характер женщины стал меняться. Сначала Ида стала экономной, потом прижимистой, а в результате вместо светской красавицы появилась жадная старуха.
В 1907 году она продала все активы, включая газету и землю, сняла номер в нью-йоркском отеле Herald Square и закрылась в нём от всего мира. Который позабыл об эксцентричной миллионерше вплоть до 1932 года. Мартовским днём дряхлая старушка обратилась за помощью к менеджеру. Её сестра Мэри, с которой Ида проживала в номере, скончалась. Мужчина в сопровождении доктора и гробовщика вошёл внутрь. Троица обомлела. И их поразил не труп, заботливо прикрытый простынями, а хаос, царящий в комнате. Коробки, старые вещи, мусор соседствовали с наличностью, которую не доверявшая банкам миллионерша хранила в комнате.
Выяснилось, что в номере проживала ещё одна женщина, которая была то ли третьей сестрой старушек, то ли дочерью Иды. Она умерла четырьмя годами ранее.
552 номер всегда была заперт. Постельное бельё постоялица просовывала в приоткрытую дверь, хватала свежее и снова запиралась. Горничных не пускала. Иногда просила нехитрой еды – яичницу, печенье, молоко или кофе. Аскетичный образ жизни вкупе с патологической жадностью дал свои результаты: старушка весила чуть больше 30 кг. Впрочем, после смерти Мэри она прожила совсем мало. И спустя год последовала за сестрой в лучший мир.
Историю девушки из народа, добившейся богатства и на 24 года ставшей вместе в двумя родственницами добровольной узницей гостиничного номера, обнародовал юрист Морган О`Брайан, беседовавший со старушкой.
Блистательная красавица и богачка ушла в одиночестве. В последний час её окружали лишь коробки, набитые деньгами. Впрочем, предсказание сбылось. И, вероятно, Ида ушла из жизни счастливой.
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