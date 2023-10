Гениальный музыкант и помешанный убийца Спектор

Этот человек сотрудничал с легендарными The Beatles и Тиной Тёрнер, продюсировал The Crystals и The Ronettes и вошёл в историю как создатель уникальной техники записи и аранжировки музыки под названием стена звука, которая заключалась в многократном дублировании партий музыкальных инструментов и их наложении друг на друга во время записи.