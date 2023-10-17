Гениальный музыкант и помешанный убийца Спектор

По мере развития карьеры и расширения финансовых возможностей менялись и вкусы продюсера. Он обзавёлся роскошным особняком и командой телохранителей. И необычными уличениями – коллекционированием оружия и… париков, под которые выделил специальную комнату.

Хотя ненормальность поведения музыканта была очевидной для окружающих, сам Фил считал себя полностью нормальным. Разве что только с немного расширенными рамками дозволенности.

Первый брак с Аннет Мехар оказался скоротечным. Второй женой стала подопечная – Вероника Ронни-Беннет из группы Ronettes. Девушка была молодой и влюблённой и поначалу терпела тотальный контроль эксцентричного супруга. Он запрещал покидать пределы особняка, носить дома обувь, общаться с окружающими. А чтобы окончательно привязать к себе Веронику, дарил ей детей. Да, в буквальном смысле – усыновлял и ставил перед фактом.

Вероника сбежала в 1972 году по настоянию матери, когда Фил пообещал при попытке бросить его убить её и оставить тело в особняке в стеклянном гробу.