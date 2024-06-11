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"Любовь побеждает": самые низкие в мире супруги установили мировой рекорд

"Любовь побеждает": самые низкие в мире супруги установили мировой рекорд

Автор:
11 июня 2024 08:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Размер   в мире   любовь   люди   отношение   рекорд   рост   
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Пауло 31 год и его рост всего 90 см, его жена 28-летняя Катюсия на 1 см выше своего мужа. Пара познакомилась в социальных сетях. Сначала они некоторое время переписывались, а через несколько лет поженились.

Бразильцы Пауло Габриэль да Силва Баррос и Катюсия ли Хошино занесены в Книгу рекордов Гиннеса как самая маленькая супружеская пара в мире. Люди в социальных сетях восхищаются историей их любви.

Общий рост пары составляет всего 181,41 см. При этом 31-летний Пауло ростом 90,28 см, а 28-летняя Катюсия — 91,13 см. Они познакомились в Интернете в 2006 году и с тех пор провели много лет в счастливой любви. Сейчас они — самая низкая пара, которая поженилась с начала ведения рекордов.

"Возможно, мы и невысокие, но у нас большие сердца и много любви друг к другу, а также ко всем в нашей жизни. Наша жизнь не лишена вызовов, но мы так счастливы, что можем преодолевать эти вызовы вместе", — говорят влюбленные.

Люди, оставляя комментарии к публикации в Instagram* Книги рекордов Гиннеса о победителях, больше сосредоточились на любви пары, чем на росте. Один пользователь написал: "Любовь побеждает". Другой написал: "Очень мило. Поздравляю вас обоих!".

Впрочем были и те, кто обратил внимание на очень низкий рост пары. Один написал: "Они оба также роста, как я".

Тем временем другой добавил: "Они ниже, чем большинство людей вместе взятых".

Пауло и Катюсия поженились 17 сентября 2016 года и уже 7 лет находятся в центре внимания, с тех пор как им впервые вручили диплом о рекорде. Пара также снялась в видео на YouTube после того, как они впервые получили награду.

Говоря об их отношениях ранее, Пауло сказал: "Я была очень красивой с первого мгновения для меня, как только ее увидел". Однако чувства не были взаимными.

Катюсия сначала заблокировала Пауло на Orkut (платформа для обмена сообщениями, которой уже нет), где они познакомились. Парню пришлось приложить усилия, чтобы завоевать девушку. Затем пара продолжала общаться в чате, пока не встретилась лично 20 декабря 2008 года.

Пара была на расстоянии в течение четырех лет, прежде чем Катюсия переехала из своего родного города Лондрина в город Пауло, Итапева, в 2012 году, и вскоре решила, что хочет быть вместе навсегда.

* Запрещены в РФ

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Метки: Размер   в мире   любовь   люди   отношение   рекорд   рост   
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wwwoffka 1 Полчаса назад
И давайте без шуток про рост, в конце концов это низко.
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−7
Игорь 11 минут назад
Здpавcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, больше негде...

Cейчаc ищy любyю pаботy, но пока ничего не находитcя. Готов на любyю подpаботкy, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего.
От голода почти теpяю cознание. Одолжить пpоcто не y кого. Одолжите, пожалyйcта, на едy pyблей 100-200. Xоть на бyлкy хлеба, хоть на килогpамм каpтошки.

Ecли оcтавите контакты, то я готов веpнyть c пеpвой заpплаты (пеpеведy на каpтy или номеp телефона). В этом cлyчае оcтавьте cвои контакты в личных cообщениях. Я веpнy 100%!

Пополните, пожалyйcта, номеp телефона на любyю cyммy: 8 (952) 133 65 10 (баланc номеpа телефона y опеpатоpа или по CБП)

Заpанее большое Вам человечеcкое cпаcибо
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Deiz
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