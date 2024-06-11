"Любовь побеждает": самые низкие в мире супруги установили мировой рекорд

Впрочем были и те, кто обратил внимание на очень низкий рост пары. Один написал: "Они оба также роста, как я".

Тем временем другой добавил: "Они ниже, чем большинство людей вместе взятых".

Пауло и Катюсия поженились 17 сентября 2016 года и уже 7 лет находятся в центре внимания, с тех пор как им впервые вручили диплом о рекорде. Пара также снялась в видео на YouTube после того, как они впервые получили награду.

Говоря об их отношениях ранее, Пауло сказал: "Я была очень красивой с первого мгновения для меня, как только ее увидел". Однако чувства не были взаимными.

Катюсия сначала заблокировала Пауло на Orkut (платформа для обмена сообщениями, которой уже нет), где они познакомились. Парню пришлось приложить усилия, чтобы завоевать девушку. Затем пара продолжала общаться в чате, пока не встретилась лично 20 декабря 2008 года.

Пара была на расстоянии в течение четырех лет, прежде чем Катюсия переехала из своего родного города Лондрина в город Пауло, Итапева, в 2012 году, и вскоре решила, что хочет быть вместе навсегда.