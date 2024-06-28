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Чего только не видели: шесть сестер побили мировой рекорд, прожив в общем 571 год

Чего только не видели: шесть сестер побили мировой рекорд, прожив в общем 571 год

Автор:
28 июня 2024 10:18
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Жизнь   в мире   возраст   люди   рекорд   сестры   фото   
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Чтобы подтвердить свой возраст и происхождение, родственницам пришлось собрать более 100 документов, среди которых свидетельства о рождении и браке.

Шесть сестер из Миссури (США) побили мировой рекорд и попали в Книгу рекордов Гиннеса как долгожительницы с наибольшим общим возрастом — 571 год.

Сообщается, что Норме Джейкоб недавно исполнился 101 год, Лорен Коллмайер — 98, Максин Коул — 97, Дорис Гриффит — 94, Маргарет Нортон — 90, а Эльми Дженнингс — 88.

В интервью Коул рассказала, что идея подать заявку на установление рекорда принадлежит ее племяннику Дину, сыну старшей сестры Нормы.

"Он просто решил, что мы отвечаем всем требованиям, и занялся этим, чтобы довести дело до конца", — поделилась бабушка.

Для участия в конкурсе, чтобы подтвердить свой возраст и происхождение, родственницам пришлось собрать более 100 документов, среди которых свидетельства о рождении и браке, школьные аттестаты и фотографии.

По словам госпожи Коул, они с сестрами выросли во время Великой депрессии, вместе пережили много важных событий и чего только не видели.

"Всегда были близки и сохранили прекрасные отношения. Кто-то со временем переехал в другие города, но мы до сих пор прекрасно ладим, постоянно общаемся, даже путешествуем вместе, в частности были в Вашингтоне", — говорит рекордсменка.

Рассказывая о том, как им удалось сохранить крепкую связь на протяжении стольких лет, долгожительница вспоминает о воспитании, влиянии родителей и религии.

"Нас приучили ходить в церковь, просили быть добрыми, всегда поддерживать и любить друг друга, чтобы не случилось. Мы стараемся это делать", — объясняет Коул и добавляет, что очень благодарна за возможность попасть в книгу рекордов, потому что это открыло для нее новый мир.

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Метки: Видео   Жизнь   в мире   возраст   люди   рекорд   сестры   фото   
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Совранский 41 минуту назад
Долгие лета им!
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3921 пост (3779 в горячем)

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