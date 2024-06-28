Чего только не видели: шесть сестер побили мировой рекорд, прожив в общем 571 год

Шесть сестер из Миссури (США) побили мировой рекорд и попали в Книгу рекордов Гиннеса как долгожительницы с наибольшим общим возрастом — 571 год.

Сообщается, что Норме Джейкоб недавно исполнился 101 год, Лорен Коллмайер — 98, Максин Коул — 97, Дорис Гриффит — 94, Маргарет Нортон — 90, а Эльми Дженнингс — 88.

В интервью Коул рассказала, что идея подать заявку на установление рекорда принадлежит ее племяннику Дину, сыну старшей сестры Нормы.

"Он просто решил, что мы отвечаем всем требованиям, и занялся этим, чтобы довести дело до конца", — поделилась бабушка.

Для участия в конкурсе, чтобы подтвердить свой возраст и происхождение, родственницам пришлось собрать более 100 документов, среди которых свидетельства о рождении и браке, школьные аттестаты и фотографии.