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Многомужество в Непале: как мужчины делят одну жену

Многомужество в Непале: как мужчины делят одну жену

Автор:
06 июня 2024 09:14
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Жизнь   Непал   брак   люди   мире   многомужество)   муж и жена   отнощения   факты   фото   
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Многомужество встречалось совершенно вв различных культурах по всему миру, но у них было кое-что общее: все они существовали в тяжелых условиях, для которых был характерен дефицит земли. Это был простой и надежный способ снизить рождаемость в условиях, когда ресурсы ограничены.

Помните старую сказку: старший брат получил мельницу, средний – осла, а младший – пинок в мягкое место кота. Или же в то же время в том же месте, когда один сын получает замок, второй делает духовную карьеру, третий становится странствующим рыцарем. Но что делать, если возможности заняться чем-то другим попросту нет?

В этом случае у вас есть два варианта: либо отдать все одному наследнику, как правило, старшему, а остальных выгнать вон; либо разделить добро между сыновьями. Но, как мы уже сказали, экономика в некоторых регионах слишком слабая, чтобы человек нашел себе применение в иной области. А землю, которая является экономическим базисом, нельзя делить бесконечно. Через какое-то время, обычно очень рано, ее у каждого собственника окажется недостаточно для поддержания жизни.

Выходом является многомужество, которое до сих пор практикуется в некоторых регионах Тибета, Бутана, Северной Индии и Непала – мы сегодня поговорим о последнем. Это все высокогорные страны и регионы, отличающиеся малым количеством пахотной земли.

В основном, такой обычай бытует среди шерпов и ньинба – народов, что живут в таких местах, которые даже по здешним меркам считаются экстремальными. Первые известны, как умелые скалолазы и выступают проводниками и участниками всех альпинистских экспедиций. Широко традиция практикуется только в отдаленных районах, но есть ее приверженцы и в городах.

Суть в чем: дабы не делить землю между наследниками, родители просто находят всем своим сыновьям общую жену. Так возникает «братская полиандрия» – в зависимости от количества сыновей, мужей у одной женщины может быть два, три или четыре, но наиболее часто встречается первое.

Вот, как это работает: у одного мужчины может быть много детей от разных женщин, а у одной женщины от разных мужчин – не более одного в год, а обычно меньше. В этом случае богатство сохраняется в одной семье, и на одном участке трудится большее количество рабочих рук.

Прежде чем вы подумаете, что это какой-то феминистский рай, нужно сказать, что жена должна одинаково обихаживать каждого из братьев, удовлетворять их физически строго по очереди и что от каждого из них у нее будет по ребенку. При этом, даже в консервативных обществах у женщины, вступающей в брак, есть определенное право выбора. А при полиандрии такого права нет: барышни в Тибете выбирают только старшего мужа, а остальных могут даже не видеть. Но когда они достигают определенного возраста, то автоматически становятся ее мужьями. Кстати, часто практикуется, что право на близость имеет и их отец.

Таким образом, непальцы нашли способ выжить, не принося в жертву своих младших сыновей. Это сдерживает рост населения и гарантирует, что все братья будут поддерживать родственные узы. Что семья не будет разделена, а сохранится на протяжение нескольких поколений.

Полиандрия в высокогорных регионах гибкая и адаптируемая. Кто знает, насколько она распространена в Непале – это страна даже не третьего, а четвертого мира. Но в Тибете был проведен опрос в конце 1980-х годов, который показал, что 13 % местных выросли в полиандрических семьях. Хотя и в Тибете, и в Непале официально это запрещено.

Т.е., женщина может иметь одного мужа, если у него нет братьев, а может иметь пять, ежели они есть. Для удаления «лишних» мужчин используется институт буддистского монашества. А «лишних» женщин не бывает в принципе, ведь по биологическим причинам мальчиков рождается больше, чем девочек. В любом случае, многоженство здесь тоже есть, поэтому в любом случае можно пристроить ненужную даму.

При заключении подобных союзов девушку подбирают так, чтобы она была младше старшего, но старше младших братьев. По традиции, наибольшей властью в полиандрической семье пользуется старший сын, который иногда может делегировать родственникам неприятную работу и при этом монополизировать общение с супругой.

С одной стороны, непальцы и прочие тибетцы привыкли, что старший для них – царь и бог, с другой – случается разное. В любом случае, развод в этом обществе очень прост – недовольный всегда может уйти. Но женщины обычно стремятся сохранить такой брак, чтобы обеспечить свое богатство.

Считается необходимым, что дама должна родить по ребенку каждому мужу. Они наследуют общее имущество и общую фамилию, но каждого из мужей своей матери называют «отец». Впрочем, в некоторых регионах приняты обращения «папа» и «дядя». Правда, на этот счет женщина может не знать всей правды или соврать, чтобы не допустить конфликтов.

Брак с мужчинами, которые не являются родственниками, встречается редко. Это не дает никаких преимуществ при обработке земли; вряд ли найдутся настолько близкие друзья, чтобы делить одну женщину; а рожденным детям в дальнейшем будет очень непросто найти пару. Если все мужья из одной семьи, то их дети будут родными или двоюродными братьями – в этом случае понятно, что они родственники, на ком им можно жениться, а на ком нельзя. Ежели у них разные отцы, но общая мать, им будет сложно это сделать, так как в непальском обществе существуют строгие правила в отношение браков с близкими.

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Метки: Жизнь   Непал   брак   люди   мире   многомужество)   муж и жена   отнощения   факты   фото   
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6  комментариев
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Отвратительный Мужик 2 часа назад
Всё что я понял, так это что в Непале жить очень куёво.
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Комментарий удален. Причина: флуд
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50k
consul1970 45 минут назад
"Прежде чем вы подумаете, что это какой-то феминистский рай, нужно сказать, что жена должна одинаково обихаживать каждого из братьев, удовлетворять их физически строго по очереди"
Но в какой-то момент всё пошло не так.
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1k
DuckTales Час назад
Ого, действительно интересный пост
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3k
Ультратрахуил 2 часа назад
Пространства и баб мало, вот и пользуют по очереди. Просто у нас всё это не так заметно, а по сути так же, всё происходит в порядке живой очереди.
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3480 постов (3180 в горячем)

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