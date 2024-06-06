Многомужество в Непале: как мужчины делят одну жену

Многомужество встречалось совершенно вв различных культурах по всему миру, но у них было кое-что общее: все они существовали в тяжелых условиях, для которых был характерен дефицит земли. Это был простой и надежный способ снизить рождаемость в условиях, когда ресурсы ограничены.
Помните старую сказку: старший брат получил мельницу, средний – осла, а младший –
пинок в мягкое место кота. Или же в то же время в том же месте, когда один сын получает замок, второй делает духовную карьеру, третий становится странствующим рыцарем. Но что делать, если возможности заняться чем-то другим попросту нет?
В этом случае у вас есть два варианта: либо отдать все одному наследнику, как правило, старшему, а остальных выгнать вон; либо разделить добро между сыновьями. Но, как мы уже сказали, экономика в некоторых регионах слишком слабая, чтобы человек нашел себе применение в иной области. А землю, которая является экономическим базисом, нельзя делить бесконечно. Через какое-то время, обычно очень рано, ее у каждого собственника окажется недостаточно для поддержания жизни.
Выходом является многомужество, которое до сих пор практикуется в некоторых регионах Тибета, Бутана, Северной Индии и Непала – мы сегодня поговорим о последнем. Это все высокогорные страны и регионы, отличающиеся малым количеством пахотной земли.
В основном, такой обычай бытует среди шерпов и ньинба – народов, что живут в таких местах, которые даже по здешним меркам считаются экстремальными. Первые известны, как умелые скалолазы и выступают проводниками и участниками всех альпинистских экспедиций. Широко традиция практикуется только в отдаленных районах, но есть ее приверженцы и в городах.
Суть в чем: дабы не делить землю между наследниками, родители просто находят всем своим сыновьям общую жену. Так возникает «братская полиандрия» – в зависимости от количества сыновей, мужей у одной женщины может быть два, три или четыре, но наиболее часто встречается первое.
Вот, как это работает: у одного мужчины может быть много детей от разных женщин, а у одной женщины от разных мужчин – не более одного в год, а обычно меньше. В этом случае богатство сохраняется в одной семье, и на одном участке трудится большее количество рабочих рук.
Прежде чем вы подумаете, что это какой-то феминистский рай, нужно сказать, что жена должна одинаково обихаживать каждого из братьев, удовлетворять их физически строго по очереди и что от каждого из них у нее будет по ребенку. При этом, даже в консервативных обществах у женщины, вступающей в брак, есть определенное право выбора. А при полиандрии такого права нет: барышни в Тибете выбирают только старшего мужа, а остальных могут даже не видеть. Но когда они достигают определенного возраста, то автоматически становятся ее мужьями. Кстати, часто практикуется, что право на близость имеет и их отец.
Таким образом, непальцы нашли способ выжить, не принося в жертву своих младших сыновей. Это сдерживает рост населения и гарантирует, что все братья будут поддерживать родственные узы. Что семья не будет разделена, а сохранится на протяжение нескольких поколений.
Полиандрия в высокогорных регионах гибкая и адаптируемая. Кто знает, насколько она распространена в Непале – это страна даже не третьего, а четвертого мира. Но в Тибете был проведен опрос в конце 1980-х годов, который показал, что 13 % местных выросли в полиандрических семьях. Хотя и в Тибете, и в Непале официально это запрещено.
Т.е., женщина может иметь одного мужа, если у него нет братьев, а может иметь пять, ежели они есть. Для удаления «лишних» мужчин используется институт буддистского монашества. А «лишних» женщин не бывает в принципе, ведь по биологическим причинам мальчиков рождается больше, чем девочек. В любом случае, многоженство здесь тоже есть, поэтому в любом случае можно пристроить ненужную даму.
При заключении подобных союзов девушку подбирают так, чтобы она была младше старшего, но старше младших братьев. По традиции, наибольшей властью в полиандрической семье пользуется старший сын, который иногда может делегировать родственникам неприятную работу и при этом монополизировать общение с супругой.
С одной стороны, непальцы и прочие тибетцы привыкли, что старший для них – царь и бог, с другой – случается разное. В любом случае, развод в этом обществе очень прост – недовольный всегда может уйти. Но женщины обычно стремятся сохранить такой брак, чтобы обеспечить свое богатство.
Считается необходимым, что дама должна родить по ребенку каждому мужу. Они наследуют общее имущество и общую фамилию, но каждого из мужей своей матери называют «отец». Впрочем, в некоторых регионах приняты обращения «папа» и «дядя». Правда, на этот счет женщина может не знать всей правды или соврать, чтобы не допустить конфликтов.
Брак с мужчинами, которые не являются родственниками, встречается редко. Это не дает никаких преимуществ при обработке земли; вряд ли найдутся настолько близкие друзья, чтобы делить одну женщину; а рожденным детям в дальнейшем будет очень непросто найти пару. Если все мужья из одной семьи, то их дети будут родными или двоюродными братьями – в этом случае понятно, что они родственники, на ком им можно жениться, а на ком нельзя. Ежели у них разные отцы, но общая мать, им будет сложно это сделать, так как в непальском обществе существуют строгие правила в отношение браков с близкими.
Источник:
- Почему в Индии молодежь сама просит о браках по расчёту
- Страна, где публичная гигиена - норма
- Мужчина спустился на руках по 75 ступеням и побил рекорд Гиннесса
- Юноша из Непала официально признан самым низкорослым в мире
- Морские кочевники Индонезии
Но в какой-то момент всё пошло не так.