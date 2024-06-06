Многомужество в Непале: как мужчины делят одну жену

Помните старую сказку: старший брат получил мельницу, средний – осла, а младший – пинок в мягкое место кота. Или же в то же время в том же месте, когда один сын получает замок, второй делает духовную карьеру, третий становится странствующим рыцарем. Но что делать, если возможности заняться чем-то другим попросту нет?

В этом случае у вас есть два варианта: либо отдать все одному наследнику, как правило, старшему, а остальных выгнать вон; либо разделить добро между сыновьями. Но, как мы уже сказали, экономика в некоторых регионах слишком слабая, чтобы человек нашел себе применение в иной области. А землю, которая является экономическим базисом, нельзя делить бесконечно. Через какое-то время, обычно очень рано, ее у каждого собственника окажется недостаточно для поддержания жизни.

Выходом является многомужество, которое до сих пор практикуется в некоторых регионах Тибета, Бутана, Северной Индии и Непала – мы сегодня поговорим о последнем. Это все высокогорные страны и регионы, отличающиеся малым количеством пахотной земли.

В основном, такой обычай бытует среди шерпов и ньинба – народов, что живут в таких местах, которые даже по здешним меркам считаются экстремальными. Первые известны, как умелые скалолазы и выступают проводниками и участниками всех альпинистских экспедиций. Широко традиция практикуется только в отдаленных районах, но есть ее приверженцы и в городах.