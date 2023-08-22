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Белый кролик, Алиса и символизм

Белый кролик, Алиса и символизм

Автор:
22 августа 2023 12:28
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Алиса   Церковь   белый кролик   книга   льюис кэрролл   персонаж   прототип   символ   сказка   
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Фраза «Следуй за белым кроликом» у большинства людей ассоциируется с произведением «Алиса в Стране чудес». Но даже она одна, не говоря уже о самой сказке Льюиса Кэрролла, преисполнена символизма и многих смыслов.

Даже в «Матрице» есть отсылка к этому персонажу: Нео получил сообщение, а потом увидел на плече девушки тату в виде кролика, и принял предложение сходить в клуб, от которого сначала отказался. А потом всё завертелось. То есть в контексте фильма фраза значит совет следить за знаками и следовать их указаниям.

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Поклонники и исследователи творчества Чарльза Лютвиджа Доджсона, который написал «Алису» под псевдонимом Льюис Кэрролл, уже не один раз провели полный анализ произведения, разложили всё по полочкам и, как считается, разгадали и скрытый смысл таинственной фразы.

Прототипом главной героини стала Алиса Лидделл – дочь декана Оксфорда, где преподавал Доджсон. А Чеширский кот – олицетворение малой родины писателя и профессора – графства Чешир.

В детстве мальчик часто гостил у бабушки с дедушкой, которые жили в окрестностях города Беверли (графство Йоркшир). А на фасаде местной очень древней церкви, возведённой в 1120 году, был изображён… белый кролик. Частично очеловеченный – зверёк стоит на задних лапах и снабжён наплечной сумкой.

Местные жители считают, что он представляет собой олицетворение паломника. В старину лёгкие полотняные сумки, с которыми путешествовали пилигримы, носили название script. В современном значении это слово значит сценарий или подлинник. Забавно, но получается, что автор выудил идею своей рукописи из сумки кролика-пилигрима.

Есть ещё одна забавная версия, объясняющая связь сказки с кроликом-проводником. В соответствии со старинной легендой, жители дальней деревеньки Уилби припозднились со сбором налогов для своего лорда и никак не успевали доставить деньги в указанный срок. Тогда  в чью-то не очень светлую голову пришла мысль надеть сумку с финансовыми средствами на легконогого кролика. Ушастый быстро домчит в нужное место, и лорд не будет гневаться.

Конечно, кролик помчал. Только не к лорду, а в неизвестном направлении. А идея – не доверять время, деньги и другие ресурсы кому попало – осталась. Неизвестно, знал ли писатель эту легенду, но она вполне соответствует сюрреалистичному духу его произведений.

Тем более что кролик, как и отец прототипа главной героини декан Генри Лидделл, постоянно опаздывал на встречи и часто смотрел в связи с этим на часы.

А какой персонаж сказки у вас самый любимый и почему?

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Метки: Алиса   Церковь   белый кролик   книга   льюис кэрролл   персонаж   прототип   символ   сказка   
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1  комментарий
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Corvus Corax 36 минут назад
В наглийской мове фамилия читаются так, как их произносит носящий ее...
Таки в данном случае произносилось Додсон...
А учитывая, что он еще и заикался...
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