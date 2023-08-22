Белый кролик, Алиса и символизм

Есть ещё одна забавная версия, объясняющая связь сказки с кроликом-проводником. В соответствии со старинной легендой, жители дальней деревеньки Уилби припозднились со сбором налогов для своего лорда и никак не успевали доставить деньги в указанный срок. Тогда в чью-то не очень светлую голову пришла мысль надеть сумку с финансовыми средствами на легконогого кролика. Ушастый быстро домчит в нужное место, и лорд не будет гневаться.

Конечно, кролик помчал. Только не к лорду, а в неизвестном направлении. А идея – не доверять время, деньги и другие ресурсы кому попало – осталась. Неизвестно, знал ли писатель эту легенду, но она вполне соответствует сюрреалистичному духу его произведений.

Тем более что кролик, как и отец прототипа главной героини декан Генри Лидделл, постоянно опаздывал на встречи и часто смотрел в связи с этим на часы.