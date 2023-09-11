19 впечатляющих творений ручной работы

Подборка различных самодельных изделий, которые выглядят очень реалистично.
Люди во все времена старались быть творческими и изобретательными. И если одним мастерам было достаточно создать что-то простое и радующее глаз, то другие старались идти напролом к совершенству, делая своими руками функциональные или невероятно реалистичные вещи. О последних мы как раз и поговорим сегодня.
Реализм — сложнейшее направление в любом виде искусства, будь это рисование, лепка из глины или вязание. Такие самодельные изделия, вдохновлённые природой, бытом и просто окружающим миром, показывают, насколько круто человек может воссоздавать реальность и воплощать в жизнь свои идеи.
Красный кардинал из шерсти
Хамелеон, вырезанный из дерева и расписанный вручную
Мастер проработал каждую мелочь своего творения. Удивительно, откуда у него столько терпения и выдержки?
Очаровательные динозаврики. Вы слышите, как они беззаботно сопят?
Бабочка из бумаги
Восхитительное яйцо из смолы и дерева
Внутри смог уместиться небольшой, но очень красочный сказочный мир.
Деревянное кольцо с деталями из смолы
Это похоже на небольшой лесной пожар.
Украшения с зёрнами граната, сделанные из полимерной глины и эпоксидной смолы
Вам тоже захотелось съесть эти украшения?
Разноцветные стеклянные тарелки в виде лимонных слайсов
Кольцо-змея из полимерной глины
Детёныш гепарда. Он сшит из искусственного меха, окрашен вручную, внутри имеет гибкий пластиковый каркас
На создание этого малыша у мастера ушло около трёх недель.
Фальшивый разлив кока-колы из эпоксидной смолы. Как реалистично подобран цвет!
Мандарины из полимерной глины
Вязаные продукты. Вы когда-нибудь видели что-то милее?
Брошь в виду паука
Восхитительные декоративные цветы из фетра
Вышитый объёмный гриб
Роза, сделанная из пластилина
У меня такое ощущение, будто это фотография настоящей жёлтой розы рядом с куском пластилина.
Абажур ручной работы, вдохновлённый цветком фуксии
Помидоры, вырезанные из дерева. Так и хочется откусить!
Источник:
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