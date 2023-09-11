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19 впечатляющих творений ручной работы

19 впечатляющих творений ручной работы

Автор:
11 сентября 2023 07:46
Сообщество : Фабрика идей
Метки: интересно   мастер   подборка   поделка   ручная работа   творение   
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Подборка различных самодельных изделий, которые выглядят очень реалистично.

Люди во все времена старались быть творческими и изобретательными. И если одним мастерам было достаточно создать что-то простое и радующее глаз, то другие старались идти напролом к совершенству, делая своими руками функциональные или невероятно реалистичные вещи. О последних мы как раз и поговорим сегодня.

Реализм — сложнейшее направление в любом виде искусства, будь это рисование, лепка из глины или вязание. Такие самодельные изделия, вдохновлённые природой, бытом и просто окружающим миром, показывают, насколько круто человек может воссоздавать реальность и воплощать в жизнь свои идеи.

Красный кардинал из шерсти

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Хамелеон, вырезанный из дерева и расписанный вручную

Мастер проработал каждую мелочь своего творения. Удивительно, откуда у него столько терпения и выдержки?

Очаровательные динозаврики. Вы слышите, как они беззаботно сопят?

Бабочка из бумаги

Восхитительное яйцо из смолы и дерева

Внутри смог уместиться небольшой, но очень красочный сказочный мир.

Деревянное кольцо с деталями из смолы

Это похоже на небольшой лесной пожар.

Украшения с зёрнами граната, сделанные из полимерной глины и эпоксидной смолы

Вам тоже захотелось съесть эти украшения?

Разноцветные стеклянные тарелки в виде лимонных слайсов

Кольцо-змея из полимерной глины

Детёныш гепарда. Он сшит из искусственного меха, окрашен вручную, внутри имеет гибкий пластиковый каркас

На создание этого малыша у мастера ушло около трёх недель.

Фальшивый разлив кока-колы из эпоксидной смолы. Как реалистично подобран цвет!

Мандарины из полимерной глины

Вязаные продукты. Вы когда-нибудь видели что-то милее?

Брошь в виду паука

Восхитительные декоративные цветы из фетра

Вышитый объёмный гриб

Роза, сделанная из пластилина

У меня такое ощущение, будто это фотография настоящей жёлтой розы рядом с куском пластилина.

Абажур ручной работы, вдохновлённый цветком фуксии

Помидоры, вырезанные из дерева. Так и хочется откусить!

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Метки: интересно   мастер   подборка   поделка   ручная работа   творение   
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АнтонПолднев 52 минуты назад
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