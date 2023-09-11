19 впечатляющих творений ручной работы

Люди во все времена старались быть творческими и изобретательными. И если одним мастерам было достаточно создать что-то простое и радующее глаз, то другие старались идти напролом к совершенству, делая своими руками функциональные или невероятно реалистичные вещи. О последних мы как раз и поговорим сегодня.

Реализм — сложнейшее направление в любом виде искусства, будь это рисование, лепка из глины или вязание. Такие самодельные изделия, вдохновлённые природой, бытом и просто окружающим миром, показывают, насколько круто человек может воссоздавать реальность и воплощать в жизнь свои идеи.

Красный кардинал из шерсти