Николетта Чекколи и её милые кошмары

Образы иллюстратора даже были взяты для основы колоды Таро, которые в среде тарологов пользуются популярностью.

Некоторые критики считают, что уязвимость персонажей художницы – это отражение её собственной детской травмы. С этим сложно не согласиться, поскольку попытки защитить себя и ограничить от воздействия извне действительно заметны. Сама Николетта говорит о своём творчестве следующее: