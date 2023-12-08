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Николетта Чекколи и её милые кошмары

Николетта Чекколи и её милые кошмары

Автор:
08 декабря 2023 12:05
Сообщество : Искусство
Метки: Николетта Чекколи   девочка   иллюстратор   интересно   карты таро   образ   персонаж   смысл   страх   эмоция   
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В каждом из нас живёт ребёнок. Но некоторые творческие люди ухитряются сохранить внутреннее дитя и во взрослой жизни. И с его помощью создают неоднозначные, но в любом случае притягивающие взгляд работы.

Яркий пример такого гармоничного сосуществования – Николетта Чекколи. Художница родом из карликового государства Сан-Марино, родилась в 1973 году. После окончания Академии изящных искусств в Урбино начала работать иллюстратором. И очень даже преуспела в этом направлении: на счету Чекколи более 30 детских книг, обложки музыкальных альбомов, журналы, реклама и не только.

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Главные героини работ Николетты – девочки. Которые живут, мечтают, сталкиваются со своими страхами и учатся их побеждать. Несмотря на нарочито  мягкий пастельный тон с превалирование голубого и розового, в работах художницы чувствуется влияние нежно любимых ею Вермеера, Магритта и Босха.

Образы иллюстратора даже были взяты для основы колоды Таро, которые в среде тарологов пользуются популярностью.

Некоторые критики считают, что уязвимость персонажей художницы – это отражение её собственной детской травмы. С этим сложно не согласиться, поскольку попытки защитить себя и ограничить от воздействия извне действительно заметны. Сама Николетта говорит о своём творчестве следующее:

Проявление уязвимости – это то, с помощью чего я лучше понимаю себя и мир, в котором живу. Как и в жизни, в моих работах можно увидеть двойственность. Детские фантазии перекликаются с тревогами, характерными для взрослой жизни. Ничто не является абсолютно чёрным или белым. Невозможно получить сладкое без горького. Эти работы раскрывают мои самые глубокие страхи и являются для меня способом борьбы с ограничениями, а также поиском силы, независимости, творчества и магии.

Несмотря на некую криповатость, работы Чекколи притягивают именно своей детской непосредственностью и возможностью ненадолго отвлечься от взрослых проблем и погрузиться в воспоминания детства, испытав давно забытые эмоции.

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Метки: Николетта Чекколи   девочка   иллюстратор   интересно   карты таро   образ   персонаж   смысл   страх   эмоция   
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