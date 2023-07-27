Игрушки "роботы-трансформеры", популярные в 90-е годы

Правда, в отличие от Блицвинга, игрушка была уже не из дешевых, поэтому не каждый родитель отваживался выкладывать деньги за этого трансформера. Лично у меня, к сожалению, Роботека никогда не было, поэтому я иногда брал его на несколько дней у друга ,чтобы поиграть.

Как и в мультсериале, робот имел 2,5 формы: