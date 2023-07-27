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Игрушки "роботы-трансформеры", популярные в 90-е годы

Игрушки "роботы-трансформеры", популярные в 90-е годы

Автор:
27 июля 2023 07:39
Метки: 90-е   интересно   подборка   роботы   роботы-трансформеры   трансформеры   
1926
12

Предлагаю вам вспомнить несколько игрушек-транформеров, которые были популярны у детей и подростков в уже далёкие 90-е годы.

Пишет автор:

В 90-е роботы-трансформеры пользовались особой популярностью, в частности благодаря таким мультсериалам как "Трансформеры", "Война гоботов", "Роботек", "Грендайзер" и т.д. Поэтому, неудивительно, что мир буквально наводнили игрушки на эту тематику.

Blitzwing

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Трансформер Blitzwing был наверное самой популярной игрушкой в данном жанре. Этого робота 3 в 1 можно было найти в коллекции многих детей 90-х.

Оригинальная игрушка была произведена компанией Takara/Hasbro. Данный робот был придуман не с нуля. По легенде Блицвинг (Разряд) был одним из десептиконов, который умел становиться танком и истребителем МиГ-25.

Но несмотря на то, что оригинальная игрушка была произведена в Японии, в Россию поступали лишь китайские копии. Но нас это мало волновало, ведь игрушка продавалась по доступной цене и выполняла все свои функции, то есть робот мог трансформироваться как в танк, так и в самолет.

В комплекте с игрушкой шли даже меч и автомат, которые можно было поместить в руки робота. Но и это еще не все. Также, в комплекте шли три ракеты, которыми можно было стрелять в режиме самолета.

Этот трансформер послужил мне верой и правдой в детстве, но со временем детали перестали крепиться (крылья самолета), а башню от танка я где-то потерял.

Роботек

Наверняка, каждый из вас помнит культовый японский мультсериал "Роботек". Каждый ребенок хотел стать пилотом этого замечательного трансформера. И их мечта частично сбылась, ведь в 90-е выходили игрушки-трансформеры, которые по сути являлись точной копией мультипликационного робота.

Правда, в отличие от Блицвинга, игрушка была уже не из дешевых, поэтому не каждый родитель отваживался выкладывать деньги за этого трансформера. Лично у меня, к сожалению, Роботека никогда не было, поэтому я иногда брал его на несколько дней у друга ,чтобы поиграть.

Как и в мультсериале, робот имел 2,5 формы:

  • Робот;
  • Самолет;
  • Робосамолет (промежуточная форма)

Но несмотря на то, что робот внешне выглядел идеально и в точности повторял мульсериальный оригинал, конструкция была довольно хлипкой, из-за чего со временем некоторые элементы просто отваливались. Но тем не менее робот был реально классным. Как же я его хотел в детстве...

Робот-ракетница

Я прекрасно помню тот день, когда мама подарила мне на день рождения робота-ракетницу стоимостью 7000 рублей. Мы пошли в местный "Детский мир" и я выбрал именно его.

Правда, свой выбор я частично сделал из-за того, что робот, судя по картинке на упаковке, имел аж три трансформации - робот, ракетница и робо-птица. И признаюсь честно, я был расстроен, когда обнаружил, что ни в какую робо-птицу он превращаться не может. Таких деталей просто не было в комплекте. Видимо, мне досталась как всегда китайская копия. Впрочем, это мне не мешало играть с ним длительное время.

Конечно, не сказать, что трансформер был каким-то крутым. Признаюсь честно, мне не нравилась подвижность его рук, так как двигались они только в локтях и только по вертикали. С ногами же дела обстояли гораздо лучше, так как ими можно было вертеть в разные стороны.

В комплекте к роботу шла большая ракета, состоящая из двух частей. Если соединить обе части, то получалась та самая большая ракета, которая вставлялась в заднюю часть головы в режиме ракетницы. Ну а по отдельности каждая из этих частей представляла собой отдельное оружие, которое можно было вставлять в руки робота.

Помню, как со временем у моего робота отвалилась голова и я приделывал ее с помощью выжигательного аппарата.

Конечно же, в 90е выходило немало других трансформеров. Но лично мне больше всего запомнились именно эти игрушки, так как видел я из чаще остальных.

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Метки: 90-е   интересно   подборка   роботы   роботы-трансформеры   трансформеры   
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28k
Киры4 2 часа назад
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8k
Лещ 2 минуты назад
Танк-самолёт-робот был у товарища моего, а у меня был красный робот и он собирался в пожарную машину
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16k
Андрей 14 минут назад
У меня были 1, 3 и вообще была большая коллекция из 20 штук. Жаль тема до конца не раскрыта но автору спасибо!
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5k
шаурма 18 минут назад
Классные игрушки. У меня и Разряд был, и Роботек.
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3k
Иван Петров 38 минут назад
первый и третий были. о втором даже не слышал никогда
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749
Димыч Час назад
Были такие, аж поностальгировал... Жили тогда в Прибалтике и у нас, особенно первый робот, были редкостью. Тётя из Донецка привозила, либо их штучно привозили из Польши, кто мотался челноком туда.
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4k
Еркен 2 часа назад
Блин у меня их столько было, потом раздал уже мелким, хорошо создать бы создать пост на эту тему.
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1k
Дмитрий Носов 2 часа назад
У меня когда-то такой был)
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22
парася Дмитрий Носов 2 часа назад
аж слеза навернулась =)
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Fidel

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