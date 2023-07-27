Игрушки "роботы-трансформеры", популярные в 90-е годы

Предлагаю вам вспомнить несколько игрушек-транформеров, которые были популярны у детей и подростков в уже далёкие 90-е годы.
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В 90-е роботы-трансформеры пользовались особой популярностью, в частности благодаря таким мультсериалам как "Трансформеры", "Война гоботов", "Роботек", "Грендайзер" и т.д. Поэтому, неудивительно, что мир буквально наводнили игрушки на эту тематику.
Blitzwing
Трансформер Blitzwing был наверное самой популярной игрушкой в данном жанре. Этого робота 3 в 1 можно было найти в коллекции многих детей 90-х.
Оригинальная игрушка была произведена компанией Takara/Hasbro. Данный робот был придуман не с нуля. По легенде Блицвинг (Разряд) был одним из десептиконов, который умел становиться танком и истребителем МиГ-25.
Но несмотря на то, что оригинальная игрушка была произведена в Японии, в Россию поступали лишь китайские копии. Но нас это мало волновало, ведь игрушка продавалась по доступной цене и выполняла все свои функции, то есть робот мог трансформироваться как в танк, так и в самолет.
В комплекте с игрушкой шли даже меч и автомат, которые можно было поместить в руки робота. Но и это еще не все. Также, в комплекте шли три ракеты, которыми можно было стрелять в режиме самолета.
Этот трансформер послужил мне верой и правдой в детстве, но со временем детали перестали крепиться (крылья самолета), а башню от танка я где-то потерял.
Роботек
Наверняка, каждый из вас помнит культовый японский мультсериал "Роботек". Каждый ребенок хотел стать пилотом этого замечательного трансформера. И их мечта частично сбылась, ведь в 90-е выходили игрушки-трансформеры, которые по сути являлись точной копией мультипликационного робота.
Правда, в отличие от Блицвинга, игрушка была уже не из дешевых, поэтому не каждый родитель отваживался выкладывать деньги за этого трансформера. Лично у меня, к сожалению, Роботека никогда не было, поэтому я иногда брал его на несколько дней у друга ,чтобы поиграть.
Как и в мультсериале, робот имел 2,5 формы:
- Робот;
- Самолет;
- Робосамолет (промежуточная форма)
Но несмотря на то, что робот внешне выглядел идеально и в точности повторял мульсериальный оригинал, конструкция была довольно хлипкой, из-за чего со временем некоторые элементы просто отваливались. Но тем не менее робот был реально классным. Как же я его хотел в детстве...
Робот-ракетница
Я прекрасно помню тот день, когда мама подарила мне на день рождения робота-ракетницу стоимостью 7000 рублей. Мы пошли в местный "Детский мир" и я выбрал именно его.
Правда, свой выбор я частично сделал из-за того, что робот, судя по картинке на упаковке, имел аж три трансформации - робот, ракетница и робо-птица. И признаюсь честно, я был расстроен, когда обнаружил, что ни в какую робо-птицу он превращаться не может. Таких деталей просто не было в комплекте. Видимо, мне досталась как всегда китайская копия. Впрочем, это мне не мешало играть с ним длительное время.
Конечно, не сказать, что трансформер был каким-то крутым. Признаюсь честно, мне не нравилась подвижность его рук, так как двигались они только в локтях и только по вертикали. С ногами же дела обстояли гораздо лучше, так как ими можно было вертеть в разные стороны.
В комплекте к роботу шла большая ракета, состоящая из двух частей. Если соединить обе части, то получалась та самая большая ракета, которая вставлялась в заднюю часть головы в режиме ракетницы. Ну а по отдельности каждая из этих частей представляла собой отдельное оружие, которое можно было вставлять в руки робота.
Помню, как со временем у моего робота отвалилась голова и я приделывал ее с помощью выжигательного аппарата.
Конечно же, в 90е выходило немало других трансформеров. Но лично мне больше всего запомнились именно эти игрушки, так как видел я из чаще остальных.
Источник:
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