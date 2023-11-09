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Граф Дозволения – неграмотный французский писатель

Граф Дозволения – неграмотный французский писатель

Автор:
09 ноября 2023 10:50
Сообщество : Истории
Метки: Бернар де Блюэ д`Арбер   брошюра   грамота   граф Дозволения   книга   личность   персонаж   писатель   франция   
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Оказывается, в старом анекдоте про чукчу-писателя есть толика правды. Поскольку в истории существовал писатель, который не умел читать. И писать. Что не помешало ему прославиться и прожить неплохую для своего времени жизнь.

Бернар Блюэ, а впоследствии и д`Арбер, выбравший для именования великого себя такие титулы как граф Пермисьон (Дозволение) и кавалер Тринадцати кантонов, родился в 1566 году в деревеньке Арбер неподалёку от Женевы.

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Жизненный путь будущая знаменитость начала со скромной должности пастуха. Да и какую ещё работу можно было доверить парнишке, у которого периодически случались припадки и пророчества с откровениями?

История умалчивает как именно, но однажды герой попал в Париж. К этому времени столица уже знала о забавном чудаке, и местные аристократы даже боролись за  право приютить у себя Бернара и показать его на  потеху гостям.

Что поразительно, статус дурачка сделал его объектом вожделения аристократок. И у мужчины не было недостатка в знатных любовницах, которым, как оказалось, титул кретина интереснее, нежели доброе сердце и светлый ум.

Первую книгу д`Арбер, который так и не удосужился обучиться грамоте, издал в возрасте 34 лет. Её и последующие «фундаментальные труды» в виде аж 180 брошюр фривольного содержания, которые он надиктовывал нанятым писцам, Бернар распространял через уличных торговцев. Сопровождая брошюрки пояснениями, что он лишь скромный глас, а его устами говорит ниспосланное ангелами вдохновение.

Такой подход возымел своё действие. Один граф снабдил баснописца деньгами. Другой герцог преподнёс драгоценный перстень. Сам король Генрих IV порадовал креативного чудика золотой цепью и положил ему пансион в сумме 100 франков в год.

Бернар даже ухитрялся посвящать персональные книги известным личностям и присылал их вместе с подарками.

Скончался неграмотный автор в 1606 году в возрасте всего 40 лет. Чума не пощадила Бернара, который несколько дней посвящал неистовые молитвы богу с просьбой остановить эпидемию.

Критики подтверждают, что дошедшие до наших дней произведения графа Дозволение скучные и пространные. Но пример неграмотного «писателя», за брошюры которого ценители платят больше, чем за труды Платона, Гомера или Горация, наглядно показывает, что для того, чтобы прославиться, не обязательно быть талантливым и даже умным. Достаточно просто быть.

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Метки: Бернар де Блюэ д`Арбер   брошюра   грамота   граф Дозволения   книга   личность   персонаж   писатель   франция   
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1  комментарий
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Мария Коненкова Час назад
Так всё повторяется на новом витке спирали. Даня Милохин, Моргенштерн, Инстасамка, Ивлеева - тоже малограмотные пошлые персонажи, гребущие бабло с "взыскательной" публики.
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