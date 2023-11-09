Граф Дозволения – неграмотный французский писатель

Жизненный путь будущая знаменитость начала со скромной должности пастуха. Да и какую ещё работу можно было доверить парнишке, у которого периодически случались припадки и пророчества с откровениями?

История умалчивает как именно, но однажды герой попал в Париж. К этому времени столица уже знала о забавном чудаке, и местные аристократы даже боролись за право приютить у себя Бернара и показать его на потеху гостям.