Белокурая итальянка, изменившая стандарты красоты

Стандарты женской красоты периодически меняются. И если раньше девушки и женщины старались им соответствовать с помощью макияжа, парикмахерских услуг и диеты, то в распоряжении современных дам, следящих за трендами, почти безграничные возможности косметологической и пластической индустрий. Правда, получаются все одинаковыми. А эта женщина, хоть и не соответствовала классическим стандартам красоты, не захотела меняться.
И не прогадала, поскольку стала лицом своей эпохи, а стиль Марии Луизы Чечарелли, известной под именем Моника Витти (псевдоним она придумала, сократив девичью фамилию своей матери Аделины Виттилья) копировали миллионы женщин по всему миру.
Девочка родилась в Риме в 1931 году и с юности принимала участие в любительских театральных постановках. Она окончила Академию драматических искусств в родном городе. Кажется, образование и талант – отличный старт для успешной карьеры. Но, несмотря на успех в театре и дебют в комедии «Смейся! Смейся! Смейся!» 1952 года, режиссёры не торопились заваливать девушку предложениями. Один, правда, увидел перспективу и предложил роль. Но с обязательным условием – сделать пластику носа. Лишиться гордой римской горбинки? На это Моника ответила решительным отказом.
Через несколько лет актриса познакомилась с перспективным итальянским режиссёром Микеланджело Антониони. Знакомство переросло в творческий и личный союз, который продлился целое десятилетие.
За этот период они вместе поработали над несколькими проектами, среди которых «Приключение», «Ночь», «Затмение» и «Красная пустыня». В паре не всё было гладко: женщина понимала, что она для маэстро больше не возлюбленная, а ресурс. К тому же Антониони дико ревновал её. Отношения постепенно сошли на нет. К этому времени актриса уже стала звездой. Правда, пара сохранила дружеские отношения. Актриса и режиссёр даже поработали вместе в драме «Тайна Обервальда» 1981 года.
Помимо съёмок Моника попробовала себя как режиссёр и сценарист. И тоже успешно. Фильм по её сценарию «Флирт» получил несколько наград. И подарил новую любовь – на съёмках она встретила режиссёра и сценариста Роберто Руссо, с которым они поженились, хотя после знакомства и прошло целых тридцать лет. Женщина ещё в юности приняла решение не вступать в брак, чтобы он не мешал карьере, но в итоге к старости изменила своим принципам и приняла предложение Руссо.
Вплоть до 90-х актриса активно снималась. За роль в картине «Не промахнись, Ассунта» Моника получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Сан-Себастьяне.
Общее число наград итальянской национальной кинопремии «Давид ди Донателло» – пять. Превзошла актрису по количеству только Софи Лорен.
После 90-х Витти пропала с радаров. Сказывался возраст и болезни. Ушла из жизни итальянка в прошлом году, когда ей было уже 90 лет.
Нестандартная остроносая девочка с большим ртом, носившая мешковатую одежду из-за худощавой фигуры, доказала себе и всему миру, что не надо бояться быть собой.
Даже если в моде знойные пышнотелые брюнетки, а ты – субтильная блондинка.
Витти стала секс-символом 60-х, прожила яркую и насыщенную жизнь и навсегда осталась в истории кинематографа.
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