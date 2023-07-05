FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7728 постов • 881 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Белокурая итальянка, изменившая стандарты красоты

Белокурая итальянка, изменившая стандарты красоты

Автор:
05 июля 2023 13:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Моника Витти   актриса   итальянка   картина   кино   образ   псевдоним   роль   стиль   театр   
1550
14

Стандарты женской красоты периодически меняются. И если раньше девушки и женщины старались им соответствовать с помощью макияжа, парикмахерских услуг и диеты, то в распоряжении современных дам, следящих за трендами, почти безграничные возможности косметологической и пластической индустрий. Правда, получаются все одинаковыми. А эта женщина, хоть и не соответствовала классическим стандартам красоты, не захотела меняться.

И не прогадала, поскольку стала лицом своей эпохи, а стиль Марии Луизы Чечарелли, известной под именем Моника Витти (псевдоним она придумала, сократив девичью фамилию своей матери Аделины Виттилья) копировали миллионы женщин по всему миру.

×
×

Девочка родилась в Риме в 1931 году и с юности принимала участие в любительских театральных постановках. Она окончила Академию драматических искусств в родном городе. Кажется, образование и талант – отличный старт для успешной карьеры. Но, несмотря на успех в театре и дебют в комедии «Смейся! Смейся! Смейся!» 1952 года, режиссёры не торопились заваливать девушку предложениями. Один, правда, увидел перспективу и  предложил роль. Но с обязательным условием – сделать пластику носа. Лишиться гордой римской горбинки? На это Моника ответила решительным отказом.

Через несколько лет актриса познакомилась с перспективным итальянским режиссёром Микеланджело Антониони. Знакомство переросло в творческий и личный союз, который продлился целое десятилетие.

За этот период они вместе поработали над несколькими  проектами, среди которых «Приключение», «Ночь», «Затмение» и «Красная пустыня». В паре не всё было гладко: женщина понимала, что она для маэстро больше не возлюбленная, а ресурс. К тому же Антониони дико ревновал её. Отношения постепенно сошли на нет. К этому времени актриса уже стала звездой. Правда, пара сохранила дружеские отношения. Актриса и режиссёр даже поработали вместе в драме «Тайна Обервальда» 1981 года.

Помимо съёмок Моника попробовала себя как режиссёр и сценарист. И тоже успешно. Фильм по её сценарию «Флирт» получил несколько наград. И подарил новую любовь – на съёмках она встретила режиссёра и сценариста Роберто Руссо, с которым они поженились, хотя после знакомства и прошло целых тридцать лет. Женщина ещё в юности приняла решение не вступать в брак, чтобы он не мешал карьере, но в итоге к старости изменила своим принципам и приняла предложение Руссо.

Вплоть до 90-х актриса активно снималась. За роль в картине «Не промахнись, Ассунта» Моника получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Общее число наград итальянской национальной кинопремии «Давид ди Донателло» – пять. Превзошла актрису по количеству только Софи Лорен.

После 90-х Витти пропала с радаров. Сказывался возраст и болезни. Ушла из жизни итальянка в прошлом году, когда ей было уже 90 лет.

Нестандартная остроносая девочка с большим ртом, носившая мешковатую одежду из-за худощавой фигуры, доказала себе и всему миру, что не надо бояться быть собой.

Даже если в моде знойные пышнотелые брюнетки, а ты – субтильная блондинка.

Витти стала секс-символом 60-х, прожила яркую и насыщенную жизнь и навсегда осталась в истории кинематографа.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Моника Витти   актриса   итальянка   картина   кино   образ   псевдоним   роль   стиль   театр   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Григорий Полчаса назад
На Клару Лучко похожа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
377
Surveyor 18 минут назад
Ассунта! Помню...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88074



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Redkey W12 Pro: первый в мире многофункциональный пылесос для влажной уборки
Redkey W12 Pro: первый в мире многофункциональный пылесос для влажной уборки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Худший матрас

Лучшие демотиваторы
Долго не мог понять пользы стрельбы по тарелочкам

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#машина#интересное#ДТП#подборка#кино#шоу бизнес#факты#знаменитости#дети
#автомобили#фото#интересно#авто аварии#Автовсячина#люди#улыбнуло#в мире#Реакция#ПДД
#автомир#Прикол#аварии#животные#история#позитив#США#забавно#маразм#СССР
Redkey W12 Pro: первый в мире многофункциональный пылесос для влажной уборки Redkey W12 Pro: первый в мире многофункциональный пылесос для влажной уборки В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться