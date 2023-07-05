Белокурая итальянка, изменившая стандарты красоты

За этот период они вместе поработали над несколькими проектами, среди которых «Приключение», «Ночь», «Затмение» и «Красная пустыня». В паре не всё было гладко: женщина понимала, что она для маэстро больше не возлюбленная, а ресурс. К тому же Антониони дико ревновал её. Отношения постепенно сошли на нет. К этому времени актриса уже стала звездой. Правда, пара сохранила дружеские отношения. Актриса и режиссёр даже поработали вместе в драме «Тайна Обервальда» 1981 года.