Миг славы и трагедия жизни Джуди Гарленд

«Фабрика грёз» – место, где звёзды не только зажигают, но и тушат. Медленно, методично, тяжело. Впрочем, прочность личности и карьеры зависит уже от самого артиста.
Малышка Джуди появилась на свет в 1922 году в семье актёров водевиля. Поэтому ничего странного в том, что её и сестёр буквально с пелёнок приобщали к сцене.
В семилетнем возрасте состоялся дебют девочки в короткометражке. А в 13 Джуди Гарленд подписала первый контракт на участие уже в полнометражном проекте – мюзикле «Кожаный парад».
В 1937 году девушка выступила на дне рождения звезды того времени – Кларка Гейбла. И глава студии Луис Майер, наблюдавший за выступлением, решил, что стоит эксплуатировать образ девочки-подростка, которая только-только начала расцветать.
Чтобы задержать физическое развитие, Джуди затягивали в корсет, ограничивали в еде и даже заставляли принимать специальные препараты. Звёздной ролью юной актрисы стала Дороти в сказке «Волшебник из страны Оз». В ней она выглядела эдакой девочкой-девочкой, хотя в действительности Гарленд было уже 17 лет.
Став знаменитой, молодая актриса попыталась избавиться от опеки властной матери и контроля студии – выскочила замуж в 19 лет. Образы в кино продолжали оставаться прежними: наивный подросток. Хотя актрисе уже было больше 20 лет.
Первым проектом, где она предстала в образе сексуальной молодой женщины, стал фильм «Встреть меня в Сент-Луисе». А рабочие отношения с его режиссёром Винсентом Миннелли скоро стали личными: Джуди вышла за него замуж. И у пары родилась дочь, которая в будущем станет известной актрисой Лайзой Миннелли.
Мюзикл «Пасхальный парад», где партнёром актрисы стал Фред Астер, тоже имел огромный успех. Но в душе Гарленд уже бушевали бури: семейная жизнь разваливалась, поскольку супруги вовсю изменяли друг другу. Женщина топила горе в алкоголе и даже предпринимала попытки уйти из жизни.
В 1952 году Гарленд снова вышла замуж. Избранником стал продюсер Сидни Луфт. После нескольких лет тихого семейного счастья и рождения второй дочери актриса вернула себе статус звезды, приняв участие в картине с символичным названием «Звезда родилась». Которая принесла ей славу, деньги, номинацию на «Оскар» и награду «Золотой глобус».
У супругов родился сын. И вскрылась зависимость Луфта, который оказался игроманом. Вместе с подкосившимся здоровьем женщины пошатнулось и материальное благополучие семьи. Новых серьёзных ролей ей не предлагали, и спасательным кругом стало участие в музыкальном проекте «Шоу Джуди Гарленд», где она выступала вместе со старшей дочерью Лайзой, начавшей карьеру.
Последним ярким проектом стал фильм «Я могла бы продолжать петь». После этого ролей женщине уже не предлагали: следы увлечения спиртным и запрещёнными препаратами уже было не скрыть.
Актриса ещё дважды выходила замуж, перебивалась заработками в ночных клубах и гонорарами, что получала за выступления в дуэте с Лайзой. В 1966 году она скончалась от передозировки в возрасте 47 лет.
И навсегда осталась в истории кино. Ведь Гарленд была действительно профессионалом в своём деле, хотя и осталась в душе маленькой ранимой и беззащитной девочкой, образ которой так старались сохранить режиссёры и продюсеры. И разменной картой во взрослой игре, где ей не предоставили возможность выбора из-за стоящих на кону огромных денег.
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