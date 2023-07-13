Миг славы и трагедия жизни Джуди Гарленд

Став знаменитой, молодая актриса попыталась избавиться от опеки властной матери и контроля студии – выскочила замуж в 19 лет. Образы в кино продолжали оставаться прежними: наивный подросток. Хотя актрисе уже было больше 20 лет.

Первым проектом, где она предстала в образе сексуальной молодой женщины, стал фильм «Встреть меня в Сент-Луисе». А рабочие отношения с его режиссёром Винсентом Миннелли скоро стали личными: Джуди вышла за него замуж. И у пары родилась дочь, которая в будущем станет известной актрисой Лайзой Миннелли.