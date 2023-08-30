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Только китайцы: как знакомятся современные девушки в интернете

Только китайцы: как знакомятся современные девушки в интернете

Автор:
30 августа 2023 18:17
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   девушки   знакомства   молодость   смех   
3326
17

Молоденькие девушки сейчас - это что-то. Только посмотрите на их анкеты в социальных сетях и на сайтах знакомств. P.S. Некоторые героини данного поста вас точно шокируют.

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Метки: Прикол   Юмор   девушки   знакомства   молодость   смех   
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8  комментариев
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5k
Sanar Час назад
6. 5000 тенге совсем не дорого)))
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11k
Владимир Полчаса назад
Да есть такое, проклятие "уронили головой" Снимается сложно, через психлечебницу"
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10k
Vacony Полчаса назад
как это развидеть ..
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390k
Алексей Час назад
Комментарий к фото
ее уже по ходу кто то кормит белковой пищей.сидит ждет когда приготовится
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390k
Алексей Час назад
Комментарий к фото
по всему туловищу это проклятие
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1k
Vergüenza Ajena 2 часа назад
А Ричи опять какую-то херь на сайт притащиЛА???
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1k
Vergüenza Ajena 2 часа назад
А где ЦЕНЫ?
Я не нашёл...
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5k
Трям 2 часа назад
Даже отдаленно-симпатичной ни одной нет!
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