Только китайцы: как знакомятся современные девушки в интернете

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Молоденькие девушки сейчас - это что-то. Только посмотрите на их анкеты в социальных сетях и на сайтах знакомств. P.S. Некоторые героини данного поста вас точно шокируют.
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