Из Tinder в VK: что изменилось в сфере интернет-знакомств

2254
16
На Фишках уже были посты про уход Tinder из России и про его отечественный аналог - "VK знакомства". Давайте посмотрим, изменилось ли что-то в этой сфере жизни спустя какое-то время.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
Новости партнёров
реклама