FISHKINET
Сообщество Юмор 17252 поста • 3595 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Из Tinder в VK: что изменилось в сфере интернет-знакомств

Из Tinder в VK: что изменилось в сфере интернет-знакомств

Автор:
24 июля 2023 15:37
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   VK знакомства   Прикол   Юмор   девушки   знакомства   отношения   смех   
2254
16

На Фишках уже были посты про уход Tinder из России и про его отечественный аналог - "VK знакомства". Давайте посмотрим, изменилось ли что-то в этой сфере жизни спустя какое-то время.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Tinder   VK знакомства   Прикол   Юмор   девушки   знакомства   отношения   смех   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Shtoppi 2 часа назад
название сутенерской платформы изменилось, суть осталась та же: сводничество, проституция, мошенничество, шантаж и пр. в том же духе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
KotSkripaley 3 минуты назад
Если есть предложение, значит есть спрос... Арни не даст соврать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
a_komolow 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
AzuveR Полчаса назад
Я уже писал по этому поводу ухода тиндера. Свято место ,пусто не бывает. Прошмы всегда найдут место ,где пристроить писичку .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
115
Александра С 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
178
Yury Час назад
Бгы )) С приветом из прошлого )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
pokevon 2 часа назад
Медведя в студию!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
174
iskra 2 часа назад
Ничего не поменялось со времен "Мамбы" 90-х.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

99003



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Премьера первого 4,3-дюймового защищенного телефона N600 от Blackview
Премьера первого 4,3-дюймового защищенного телефона N600 от Blackview
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Креативный подход

Лучшие демотиваторы
Столб – это спасение в жару

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#животные#машина#интересное#подборка#кино#Автовсячина#США#девушки
#люди#интересно#автомир#СССР#Россия#аварии#факты#Канада#шоу бизнес#добро
#в мире#автомобили#Прикол#история#ДТП#Еда#авто аварии#забавно#Москва#Индия
Премьера первого 4,3-дюймового защищенного телефона N600 от Blackview Премьера первого 4,3-дюймового защищенного телефона N600 от Blackview Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться