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Сама, без мужика: типичные будни одиноких женщин во всей красе

Сама, без мужика: типичные будни одиноких женщин во всей красе

Автор:
17 июля 2023 07:59
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   девушки   женщины   и так сойдёт   починил   смех   
1176
16

В этом посте собраны фотографии, на которых запечатлены женщины за не совсем свойственными им занятиями. Они так давно ищут себе спутников жизни, что уже научились всё делать самостоятельно.

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Метки: Прикол   Юмор   девушки   женщины   и так сойдёт   починил   смех   
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2  комментария
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7k
Горец Ю Полчаса назад
Всё так, всё правильно.
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12k
Евгений 23 минуты назад
Извиняюсь, на последней, чего она собралась отпаивать/припаивать таким паяльником?

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Richard

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