Сама, без мужика: типичные будни одиноких женщин во всей красе

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В этом посте собраны фотографии, на которых запечатлены женщины за не совсем свойственными им занятиями. Они так давно ищут себе спутников жизни, что уже научились всё делать самостоятельно.
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2. Бывает, что даже после замужества (обращаем внимание на кольцо), они продолжают решать проблемы самостоятельно
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