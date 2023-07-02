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В Кабардино-Балкарии местный житель услышал голоса в голове и подпалил Коран прямо в мечети

В Кабардино-Балкарии местный житель услышал голоса в голове и подпалил Коран прямо в мечети

Автор:
02 июля 2023 16:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Кабардино-Балкария   коран   мужчина   поджёг   полиция   районо   уголовное дело   
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Но глава района утверждает, что в этом нет религиозной подоплёки.

Инцидент случился в ночь на второе июля. В посёлке Чегем Второй, мужик заявился в местную мечеть, облил бензином священные книги и поджёг.

Вскоре выяснилось, что горе-поджигатель - прихожанин этой мечети и регулярно в ней бывал. А спалить священные книги ему велел какой-то загадочный «внутренний голос».

Информацию подтвердил глава Чегемского района и заявил:

Обращаю внимание, что в данном происшествии никакой религиозной подоплеки нет.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник:

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Метки: Видео   Кабардино-Балкария   коран   мужчина   поджёг   полиция   районо   уголовное дело   
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13  комментариев
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11k
paranoid Час назад
Хм. А разве религия это не в целом про голоса в голове?
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7k
newegg 9 минут назад
Слабо как-то получилось, не убедительно.
Палить надо было вместе с мечетью.
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110k
parallax 41 минуту назад
Один услышал голоса в голове и написпал коран, другой тоже услышал и сжёг коран.
В природе всё закономерно.
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13k
GROMOZEKA 45 минут назад
С учетом текущей ситуации, интересен язык, на котором говорили голоса.
Уж не на шведском ли?
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1k
КАКАнгел 50 минут назад
Думаю все закончится практически без последствий и психиатрической экспертизы и может даже без суда. Он же местный житель. все всё поймут , простят. Ну конечно немного зарежут или пристрелят , чисто формально .
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10k
Copycat 55 минут назад
Голоса в голове... раньше от этого лечили в специальных заведениях
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12k
кот базилий 57 минут назад
Как то этот эпизод не напрягает, пущай.
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26k
Matrosskin Час назад
А как определяют - какие голоса правильные: у одного повелел книгу написать, у другого - сжечь, какому доверять ?
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6k
Ыукп Час назад
терзает меня смутные сомнения, что это типичная MORBUS DISSIDENTIAE PHRENETICAE (во загнул).
пора за препаратами в больничку, а то в свете последних событий не посмотрят, кто у тебя папа.
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7k
Pravednik84 2 часа назад
Ну если и впрямь никакой религиозной подоплеки, то 15 суток и впрямь в самый раз (даже и меньше можно), но тут должны решать опытные психиаторы что у него в мозгу. Почему то у меня в этом вопросе плохие предчувствия и ему вкатить по полной.
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4k
MPEG-8 2 часа назад
Слава Герострата покоя не даёт.
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August

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