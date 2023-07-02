В Кабардино-Балкарии местный житель услышал голоса в голове и подпалил Коран прямо в мечети

Но глава района утверждает, что в этом нет религиозной подоплёки.
Инцидент случился в ночь на второе июля. В посёлке Чегем Второй, мужик заявился в местную мечеть, облил бензином священные книги и поджёг.
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Вскоре выяснилось, что горе-поджигатель - прихожанин этой мечети и регулярно в ней бывал. А спалить священные книги ему велел какой-то загадочный «внутренний голос».
Информацию подтвердил глава Чегемского района и заявил:
Обращаю внимание, что в данном происшествии никакой религиозной подоплеки нет.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Палить надо было вместе с мечетью.
В природе всё закономерно.
Уж не на шведском ли?
А если Бог разговаривает с тобой - то это шизофрения.
пора за препаратами в больничку, а то в свете последних событий не посмотрят, кто у тебя папа.