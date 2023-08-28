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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 658 постов • 38 подписчиков подписаться
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В Чите полуголый мужчина сорвался с балкона на 11-м этаже, но зацепился за карниз и выжил

В Чите полуголый мужчина сорвался с балкона на 11-м этаже, но зацепился за карниз и выжил

Автор:
28 августа 2023 19:49
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   МЧС   Спасение   Чита   балкон   мужчина   полиция   
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Невероятный, конечно, экстремал.

Сегодня днём на улице Костюшко-Григоровича в Чите полуголый мужчина показал смертельный трюк, выскользнув из рук спасателей на высоте 11-го этажа и ловко зацепившись за карниз 10-го. К счастью, всё закончилось благополучно.


Известно, что мужчина какое-то время сидел на балконе, свесив ноги вниз. Соседи, заподозрив неладное, вызвали спасателей и полицейских, которые захватили с собой психолога. Переговоры шли на протяжении нескольких часов. После драматичного инцидента с падением мужчина какое-то время продолжал сидеть на карнизе 10-го этажа, но в итоге его уговорили войти в квартиру, где его и задержали.

Известно, что в квартире на 11-м этаже мужчина не живёт. Она сдавалась посуточно. На самоубийцу он не похож, впрочем, как и на пьяницу — слишком ловко он передвигался по карнизам. Но если верить очевидцам, сначала мужчина был в одних трусах и вёл себя не совсем адекватно, размахивая штанами из окна.

Полицейские уже установили его личность и нашли родственников, которые приехали на место происшествия. Куда определят мужчину, пока неизвестно.

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Метки: Видео   МЧС   Спасение   Чита   балкон   мужчина   полиция   
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6  комментариев
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7k
Умница-красавица 44 минуты назад
Мужчина сорвался с 11этажа, но чудом зацепился за карниз. Чудо сильно опухло
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1k
Николай 3 минуты назад
Вот уж точно не каждый день такое увидишь.
Но с другой стороны этот тип доказывает, что возможно практически всё)
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7k
Slowly 10 минут назад
эт паркур, ёма...
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5k
Дмитрий 43 минуты назад
"Куда определят мужчину, пока неизвестно."
на 11 уже был, определите его на 22 этаж.
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12k
Кот Бегемот 53 минуты назад
Кукуха в полёте...
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