В Чите полуголый мужчина сорвался с балкона на 11-м этаже, но зацепился за карниз и выжил

Сегодня днём на улице Костюшко-Григоровича в Чите полуголый мужчина показал смертельный трюк, выскользнув из рук спасателей на высоте 11-го этажа и ловко зацепившись за карниз 10-го. К счастью, всё закончилось благополучно.

Известно, что мужчина какое-то время сидел на балконе, свесив ноги вниз. Соседи, заподозрив неладное, вызвали спасателей и полицейских, которые захватили с собой психолога. Переговоры шли на протяжении нескольких часов. После драматичного инцидента с падением мужчина какое-то время продолжал сидеть на карнизе 10-го этажа, но в итоге его уговорили войти в квартиру, где его и задержали.