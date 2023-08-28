В Чите полуголый мужчина сорвался с балкона на 11-м этаже, но зацепился за карниз и выжил

Невероятный, конечно, экстремал.
Сегодня днём на улице Костюшко-Григоровича в Чите полуголый мужчина показал смертельный трюк, выскользнув из рук спасателей на высоте 11-го этажа и ловко зацепившись за карниз 10-го. К счастью, всё закончилось благополучно.
Известно, что мужчина какое-то время сидел на балконе, свесив ноги вниз. Соседи, заподозрив неладное, вызвали спасателей и полицейских, которые захватили с собой психолога. Переговоры шли на протяжении нескольких часов. После драматичного инцидента с падением мужчина какое-то время продолжал сидеть на карнизе 10-го этажа, но в итоге его уговорили войти в квартиру, где его и задержали.
Известно, что в квартире на 11-м этаже мужчина не живёт. Она сдавалась посуточно. На самоубийцу он не похож, впрочем, как и на пьяницу — слишком ловко он передвигался по карнизам. Но если верить очевидцам, сначала мужчина был в одних трусах и вёл себя не совсем адекватно, размахивая штанами из окна.
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Полицейские уже установили его личность и нашли родственников, которые приехали на место происшествия. Куда определят мужчину, пока неизвестно.
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Но с другой стороны этот тип доказывает, что возможно практически всё)