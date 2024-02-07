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В Стерлитамаке нашли и задержали парня, чуть не похитившего девочку

В Стерлитамаке нашли и задержали парня, чуть не похитившего девочку

Автор:
07 февраля 2024 09:25
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Стерлитамак   полиция   похищение ребенка   следствие   уголовное дело   шизофрения   
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Выяснилось, что 18-летний молодой человек страдает шизофренией.

Несколько дней назад в Стерлитамаке средь бела дня едва не украли ребёнка. Мужчина в балаклаве некоторое время шёл за девочкой, затем схватил её за руку и потащил с собой. Хорошо, что рядом находился старший брат малышки. Он тут же подбежал к сестрёнке и отнял её у незнакомца, который после этого быстро убежал.


Выяснилось, что брата отправили последить за сестрой, которая играла на детской площадке. Мальчика с детства учат защищать сестрёнку, поэтому, заметив, что её пытается увести мужчина, Аслан Калямов сразу сориентировался, хотя, конечно, изрядно испугался.



Дети рассказали родителям о случившемся - и те сразу обратились в полицию.


Мать детей говорит, что двор у них спокойный, рядом - полиция, поэтому никогда никаких происшествий не было. Кстати, похищение могло бы завершиться успехом, не окажись рядом брата девочки. Судя по видео, на происходившее никто не обращал внимания. Даже дворник, который был рядом, занимался своим делом, а не глазел по сторонам.


Похитителя нашли в тот же день. 18-летний Тимур живёт с мамой в том же районе, где и семья Калямовых. Парень - инвалид 2-й степени, он страдает шизофренией. Сейчас задержанный находится в психоневрологическом диспансере, с ним работают следователи.


«Возможно, у него началось обострение. Вчера молодой человек пришел домой и стал себя вести очень странно. Родственники решили поместить его в спецучреждение. При этом они не знали, что произошло на улице. Правоохранителям удалось выйти на след предполагаемого злоумышленника, в его доме они нашли вещи, в которых он был в момент инцидента с девочки», - сообщает местное информационное агентство Башинформ.


Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). В СК отметили, что обвиняемый пройдет психиатрическую экспертизу, после чего .правоохранители дадут правовую оценку его действиям 5 февраля.

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Метки: Видео   Стерлитамак   полиция   похищение ребенка   следствие   уголовное дело   шизофрения   
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55  комментариев
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1k
дмитрий викторович 8 часов назад
Проколят курс и выпустят до следующего обострения.
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42k
Сергей 18 минут назад
Шизофрения и у его мамаши, кто ему такой наряд купил-дебильный.
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3
4nt 2 часа назад
Анимешник же, всё понятно :)
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419
Дима Новосельский 4 часа назад
В киевском филиале фармацевтической компании Pfizer провели клиническое исследование, предположительно, новой «вакцины от гриппа». В результате погибли более 40 украинских детей, сообщает Chicago Chronicles.
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26k
ЦСКА 5 часов назад
А что е.б.л.о психа-тимура засекречено?
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266
Посейдон 5 часов назад
Весна близится ...
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8k
diman02 6 часов назад
Братишка Молодец ! Мужик растет !
Фото шизика зачётное . ,,Мы то что мы носим,,
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44k
SinigamiRuuk 6 часов назад
А почему лица жертв показаны, а преступника - нет?
Что за странная защита прав педобиров?
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58k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 6 часов назад
в Стерлитамаке что то страннное происходит то попрошаек лупят то детей похищяют.
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12k
Б.Касторский 6 часов назад
Что меня удивляет, так это отношение закона к таким людям, которые уже со справкой. Их проверки длятся куда меньше и результат зачастую ясен заранее. И никто по сути не будет защищать общество от таких. Изолируют на время. Через месяцев 6 проведут очередную комиссию, признают безопасным и выпустят до следующего "рецидива". А родители случайно подгадают время очередной отправки на лечение, которое совершенно случайно совпадет с очередным нападением.
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−6
fai900 Б.Касторский 4 часа назад
потому что для богатых и власти не они являются проблемой
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148
Рома 7 часов назад
Один непризнанный художник из Австрии , весьма успешно решал такие проблемы.И хоть его методы оказались не популярны , но весьма действенны...
Шизофрения , болезнь как правило наследственная и плодятся они не хуже здоровых , а чуть-что : ответственность не несут.
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148
Рома Иван Кемеров 5 часов назад
Я собственно это и имел ввиду.
Вы это Б.Касторскому растолкуйте - он никак не успокоиться , всё на фашизм стряхивает.
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148
Рома Иван Кемеров 5 часов назад
Да. Скорей всего за предков...
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−6
fai900 Рома 4 часа назад
не обращай внимания, Касторка сегодня тупит, впрочем как и всегда
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913
Дмитрий 7 часов назад
Настоящий старший брат... Молодец пацан.
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1k
zasder 7 часов назад
У них (психов) видать обострение. 31.01 в славном городе Сызрань, такой же больной
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4k
ProstoBoBka 7 часов назад
Сын страдает шизой и спокойно передвигается по улице?! Такие люди должны быть под постоянным наблюдением! И должны быть правильно подобраны препараты, но сейчас в псих больницах долго не держат... месяц и вперед домой и пофиг, что препараты подобрали неправильно (препараты за месяц сложно подобрать) и нет улучшений или стабильного состояния!
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409
Artem ProstoBoBka 7 часов назад
Толку, что подобраны правильно. Он их перестанет пить, и все, обострение вернется. А ходить за ними ни кто не будет следить, и принудиловку давно отменили, спасибо тем кто принял закон.
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409
Artem ProstoBoBka 6 часов назад
ну прекрасно же понимаете, родители бывают разные, а если они маргеналы им пофигу, а если вообще родных нет, то и пациент может внезапно бросить принимать, разные бывают причины, тут вариации полно
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6k
livaneth 7 часов назад
Тимур пытался похитить сестру Аслана? Расходимся, господа! Семьи между собой разберутся.
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14k
кот базилий 7 часов назад
Такие должны в стационаре проживать.
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4k
SmartCat101 8 часов назад
ой как вовремя родственники решили поместить его в спецучереждение ....
а не липа ли эта его шиза?
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20k
Shtoppi 8 часов назад
тимурку-шизофреника нужно без шума затащить туда где лишних глаз нет и пустить пулю в затылок.
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4k
Отвратительный Мужик 8 часов назад
Отпустят шизойда пока кого не грохнет
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5k
Горожанин 8 часов назад
Брат реально спас жизнь сестрёнке.
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28k
Lehoia 8 часов назад
А почему кто-то из детей должен пострадать, если этот бедолага страдает шизофренией. Это же не мигрень и не плоскостопие. Он опасен, как для окружающих,так и для самого себя. Я не призываю его упечь в дурку, но родственникам нельзя выпускать его на улицу одного.
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181
dasn7 Lehoia 8 часов назад
Если установлена стойкая ремиссия, то можно выпускать как ограниченно дееспособного. При обострении - на лечение, что и было сделано.
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