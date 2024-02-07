В Стерлитамаке нашли и задержали парня, чуть не похитившего девочку

Похитителя нашли в тот же день. 18-летний Тимур живёт с мамой в том же районе, где и семья Калямовых. Парень - инвалид 2-й степени, он страдает шизофренией. Сейчас задержанный находится в психоневрологическом диспансере, с ним работают следователи.





«Возможно, у него началось обострение. Вчера молодой человек пришел домой и стал себя вести очень странно. Родственники решили поместить его в спецучреждение. При этом они не знали, что произошло на улице. Правоохранителям удалось выйти на след предполагаемого злоумышленника, в его доме они нашли вещи, в которых он был в момент инцидента с девочки», - сообщает местное информационное агентство Башинформ.





Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). В СК отметили, что обвиняемый пройдет психиатрическую экспертизу, после чего .правоохранители дадут правовую оценку его действиям 5 февраля.