В Стерлитамаке нашли и задержали парня, чуть не похитившего девочку

Выяснилось, что 18-летний молодой человек страдает шизофренией.
Несколько дней назад в Стерлитамаке средь бела дня едва не украли ребёнка. Мужчина в балаклаве некоторое время шёл за девочкой, затем схватил её за руку и потащил с собой. Хорошо, что рядом находился старший брат малышки. Он тут же подбежал к сестрёнке и отнял её у незнакомца, который после этого быстро убежал.
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Выяснилось, что брата отправили последить за сестрой, которая играла на детской площадке. Мальчика с детства учат защищать сестрёнку, поэтому, заметив, что её пытается увести мужчина, Аслан Калямов сразу сориентировался, хотя, конечно, изрядно испугался.
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Дети рассказали родителям о случившемся - и те сразу обратились в полицию.
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Мать детей говорит, что двор у них спокойный, рядом - полиция, поэтому никогда никаких происшествий не было. Кстати, похищение могло бы завершиться успехом, не окажись рядом брата девочки. Судя по видео, на происходившее никто не обращал внимания. Даже дворник, который был рядом, занимался своим делом, а не глазел по сторонам.
Похитителя нашли в тот же день. 18-летний Тимур живёт с мамой в том же районе, где и семья Калямовых. Парень - инвалид 2-й степени, он страдает шизофренией. Сейчас задержанный находится в психоневрологическом диспансере, с ним работают следователи.
«Возможно, у него началось обострение. Вчера молодой человек пришел домой и стал себя вести очень странно. Родственники решили поместить его в спецучреждение. При этом они не знали, что произошло на улице. Правоохранителям удалось выйти на след предполагаемого злоумышленника, в его доме они нашли вещи, в которых он был в момент инцидента с девочки», - сообщает местное информационное агентство Башинформ.
Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). В СК отметили, что обвиняемый пройдет психиатрическую экспертизу, после чего .правоохранители дадут правовую оценку его действиям 5 февраля.
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Фото шизика зачётное . ,,Мы то что мы носим,,
Что за странная защита прав педобиров?
Шизофрения , болезнь как правило наследственная и плодятся они не хуже здоровых , а чуть-что : ответственность не несут.
Инвалидам на голову пенсию платят с рождения. А я вынужден работать, чтоб себя прокормить. И кто из нас дурак?
Вы это Б.Касторскому растолкуйте - он никак не успокоиться , всё на фашизм стряхивает.
а не липа ли эта его шиза?